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Félmillió forintot kértek a legolcsóbb belépőért: azonnal közbe kellett lépnie a kosárcsapatnak
A New York Knicks felfüggesztette az egyedi mérkőzésjegyek értékesítését, miután egy belső technikai hiba miatt irreálisan magas árak kerültek a rendszerbe. A csapat, amely tavaly 53 év szünet után nyerte meg újra az NBA-bajnoki címet, az árak korrigálását ígérte - írta meg a Reuters.
Az NBA-ban címvédő New York Knicks szerdán nyitotta meg az egyedi jegyek értékesítését a 2026–2027-es szezonra, ám gyorsan kiderült, hogy hiba csúszott a rendszerbe. A Philadelphia 76ers elleni, október 20-i szezonnyitó mérkőzésre ugyanis a legolcsóbb belépő ára elérte az 1363 dollárt, sőt a hét elején, a Chase-kártyabirtokosok elővásárlási időszakában ez az összeg átmenetileg az 1408 dollárt is elérte.
A Madison Square Garden Sports közleményben ismerte el a hibát. A társaság tájékoztatása szerint a tavalyi árakhoz képest átlagosan 12 százalékos emelést terveztek, a korrigált árakat pedig a jövő hét elején teszik közzé. A már megvásárolt jegyek esetében a vásárlóknak visszatérítik a különbözetet.
Az áremelkedés önmagában nem volt váratlan, hiszen a Knicks Jalen Brunson vezetésével, a San Antonio Spurs ellen öt mérkőzés alatt nyerte meg az NBA-döntőt, ami 1973 óta az első bajnoki cím volt a franchise történetében. A szezonnyitó ráadásul azért is örvend különösen nagy érdeklődésnek, mert a 76ers a nyáron LeBron Jamesszel és a Boston Celticstől megszerzett Jaylen Brownnal erősített Joel Embiid és Tyrese Maxey mellé.
A Knicks jegyárai a hiba nélkül is kimagaslóak a ligában. A csapat 45 hazai előszezon- és alapszakasz-mérkőzésére jelenleg átlagosan 262 dollárba kerül a legolcsóbb belépő, ami több mint a duplája a második legdrágább Los Angeles Lakers 130 dolláros átlagának. Összehasonlításképpen a Charlotte Hornets és a Memphis Grizzlies mérkőzéseire mindössze 23 dollárért is be lehet jutni.
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