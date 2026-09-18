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Belengette Magyar Péter: rengeteg magyar dolgozó számíthat béremelésre - már közel a megállapodás
Személyesen vette át a miniszterelnök a szociális szférában dolgozók követeléseit a Miniszterelnökség előtt tartott mai tüntetésen - derül ki Magyar Péter Facebook videójából. A kormány kész tárgyalni az érdekképviseletekkel a hetekben véglegesedő béremelésekről, miközben hangsúlyozza, hogy az előző vezetés által hátrahagyott költségvetési nehézségek miatt a felhalmozódott elmaradásokat nem lehet azonnal pótolni.
Az előzetes ígéreteknek megfelelően a kormányfő személyesen ment ki a szociális szféra érdekképviseletéhez, és ezzel egyidejűleg egyeztetésre hívta a szervezőket a minisztériumba, ahol Kátai-Németh Vilmos miniszter, valamint az érintett szakterületek államtitkárai is részt vettek volna. Bár az érdekvédők számára a mai nap nem volt megfelelő a tárgyalásra, a kabinet a jövő héten is nyitott a párbeszédre.
A kormány tisztában van azzal, hogy a szociális szektor az elmúlt években magára maradt, és ismeri az ágazatban dolgozók méltatlanul alacsony bérszínvonalát. A demonstrálók követelései egybeesnek a kabinet törekvéseivel, hiszen jelenleg is zajlik a béremelések mértékének és ütemezésének véglegesítése.
Ugyanakkor az előző kormányzás idején felhalmozódott elmaradásokat és a kivéreztetett költségvetés egyensúlyi problémáit lehetetlen néhány hónap alatt orvosolni. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy nemcsak a szociális szféra, hanem az egészségügy, az oktatás, a kultúra és a rendvédelem dolgozói iránt is felelősséggel tartozik.
A kormányfő üdvözölte, hogy ma Magyarországon bárki szabadon demonstrálhat és nyíltan megfogalmazhatja kritikáját az ország vezetőivel szemben, egyúttal köszönetet mondott a szektor dolgozóinak a munkájukért.
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Megjegyezte ugyanakkor, hogy a békés és jó szándékú tüntetésre rátelepedtek a jelenlegi gazdasági helyzetért felelős, korábbi hatalom provokátorai is, akiknek sosem volt közük a szociális ágazathoz. Ez a jelenség azonban a jövőben sem gátolja meg a kormányt abban, hogy őszinte és nyílt párbeszédet folytasson az érintettekkel.
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