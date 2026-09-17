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Kegyetlenül pórul járt a 100 amatőr gokartos: még a különleges trükk sem mentette meg őket a száguldó Verstappentől
Max Verstappen mindössze 14 kör és 35 perc alatt előzte meg mind a 100 amatőr riválisát egy gokartbemutatón a silverstone-i pályán. A négyszeres Forma–1-es világbajnoknak eredetileg 35 kör és 75 perc állt volna a rendelkezésére a feladat teljesítéséhez - közölte a BBC Sport.
A Red Bull holland pilótája a meglehetősen kaotikus első kör végére már a 37. helyre küzdötte fel magát, miután több riválisa kicsúszott vagy megpördült, ami miatt rövid időre a futamot is fel kellett függeszteni. "Amikor megláttam a rajtrácson, honnan kell indulnom száz gokarttal magam előtt, kicsit aggódtam" – mondta Verstappen, aki az első kör tömegjelenetei után gyorsan magabiztossá vált.
A 28 éves versenyző, aki a rádión előre figyelmeztette a mezőnyt, hogy "ez nem jótékonysági rendezvény", a hatodik kör elejére már a tizedik helyen állt, a tizedik körben pedig a negyedik pozícióba lépett előre. A szabályok értelmében minden általa megelőzött pilótának ki kellett állnia a versenyből.
A mezőny – amelyben hivatásos versenyzők nem, csak tévés személyiségek, sportolók és közösségimédia-szereplők kaptak helyet – ekkorra már mindössze három főre olvadt, név szerint Jacky Martens holland F1-es újságíróra, Lewis Oslerre, a Red Bull motorépítőjére és Zac Alsop videósra. Mindhárman kaptak egy-egy lehetőséget egy kanyar levágására, hogy tovább tartsák az előnyüket Verstappennel szemben, ám a holland végül mindenkit utolért.
Az élről induló Martens volt az utolsó, akit Verstappen megelőzött, így a kihívást 40 perccel és 21 körrel a limitidő lejárta előtt teljesítette. Verstappen négyévesen kezdett gokartban versenyezni, majd 2021 és 2024 között négy egymást követő F1-es világbajnoki címet szerzett.
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– tette hozzá a már 71 futamgyőzelemnél járó pilóta.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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