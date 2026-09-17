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Mogyoród, 2024. július 20.Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2024. július 20-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Kegyetlenül pórul járt a 100 amatőr gokartos: még a különleges trükk sem mentette meg őket a száguldó Verstappentől

Pénzcentrum
2026. szeptember 17. 16:13

Max Verstappen mindössze 14 kör és 35 perc alatt előzte meg mind a 100 amatőr riválisát egy gokartbemutatón a silverstone-i pályán. A négyszeres Forma–1-es világbajnoknak eredetileg 35 kör és 75 perc állt volna a rendelkezésére a feladat teljesítéséhez - közölte a BBC Sport.

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A Red Bull holland pilótája a meglehetősen kaotikus első kör végére már a 37. helyre küzdötte fel magát, miután több riválisa kicsúszott vagy megpördült, ami miatt rövid időre a futamot is fel kellett függeszteni. "Amikor megláttam a rajtrácson, honnan kell indulnom száz gokarttal magam előtt, kicsit aggódtam" – mondta Verstappen, aki az első kör tömegjelenetei után gyorsan magabiztossá vált.

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A 28 éves versenyző, aki a rádión előre figyelmeztette a mezőnyt, hogy "ez nem jótékonysági rendezvény", a hatodik kör elejére már a tizedik helyen állt, a tizedik körben pedig a negyedik pozícióba lépett előre. A szabályok értelmében minden általa megelőzött pilótának ki kellett állnia a versenyből.

A mezőny – amelyben hivatásos versenyzők nem, csak tévés személyiségek, sportolók és közösségimédia-szereplők kaptak helyet – ekkorra már mindössze három főre olvadt, név szerint Jacky Martens holland F1-es újságíróra, Lewis Oslerre, a Red Bull motorépítőjére és Zac Alsop videósra. Mindhárman kaptak egy-egy lehetőséget egy kanyar levágására, hogy tovább tartsák az előnyüket Verstappennel szemben, ám a holland végül mindenkit utolért.

Az élről induló Martens volt az utolsó, akit Verstappen megelőzött, így a kihívást 40 perccel és 21 körrel a limitidő lejárta előtt teljesítette. Verstappen négyévesen kezdett gokartban versenyezni, majd 2021 és 2024 között négy egymást követő F1-es világbajnoki címet szerzett.

Remek érzés volt újra gokartozni és visszatérni az alapokhoz, a régi szép időket idézte

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– tette hozzá a már 71 futamgyőzelemnél járó pilóta.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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