Békítenék a lázadozó teniszezőket: nagy kasza lehet a következő francia nyílt bajnokság, komoly ajánlatot kaptak

A kezdeményezés komoly mérföldkövet jelent a versenyzők és a szervezők között a pénzdíjakról régóta zajló vitában, és várhatóan az amerikai nyílt teniszbajnokságra is jelentős nyomást gyakorol majd - jelentette a The Guardian.

A francia nyílt teniszbajnokság az első olyan Grand Slam-torna, amely felajánlotta, hogy a játékosok közvetlenül részesedjenek a rendezvény bevételeiből. A Roland Garros vezetői a wimbledoni torna idején tettek ajánlatot a játékosok képviselőjének, Larry Scottnak. Bár végleges megállapodás még nem született, a bevételmegosztási modellen alapuló rendszer melletti elköteleződés jelentős fejlemény, amellyel a francia torna határozottan elkülönül a másik három Grand Slam-eseménytől.

A megállapodási szándék mellett a francia szervezők azt is felajánlották, hogy hozzájárulnak a játékosok nyugdíj- és egészségbiztosítási alapjához, valamint nagyobb beleszólást biztosítanak számukra a torna irányításába.

A versenyzők garanciát szeretnének arra, hogy valamennyi Grand Slam-torna azonnali hatállyal a bevételeinek 16 százalékát fordítsa az összdíjazásra, ez az arány pedig 2030-ig 22 százalékra emelkedne. Balthazar az elmúlt években jelentős díjemelések történtek, a játékosok fix, bevételalapú képletet szeretnének ahelyett, hogy évente kellene várniuk a szervezők döntésére.

Az elutasítók táborát a wimbledoni All England Club elnöke, Debbie Jevans vezette, aki szerint semmi értelme a bevételekhez kötni a pénzdíjakat. Kijelentése miatt a játékosok a torna első hetére médiabojkottot helyeztek kilátásba, amit végül visszavontak.

Különösen az amerikai nyílt bajnokságra nehezedik nagy nyomás, amelynek több ideje volt a megegyezésre, és amelyet most egy új vezető, Craig Tiley irányításával rendeznek meg. Több játékos – köztük a férfi világelső Jannik Sinner – azzal fenyegetőzött, hogy nem indul el vegyes párosban, ha nem történik érdemi előrelépés. Tavaly a US Open 20 százalékkal, 90 millió dollárra növelte az összdíjazását, így egy hasonló mértékű emeléssel a keret idén először léphetné át a 100 millió dolláros határt.