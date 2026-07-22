A szabályzat szerint minden istállónak a szezon során négy első szabadedzésen kell lehetőséget biztosítania fiatal versenyzőknek, autónként két alkalommal.
Békítenék a lázadozó teniszezőket: nagy kasza lehet a következő francia nyílt bajnokság, komoly ajánlatot kaptak
A kezdeményezés komoly mérföldkövet jelent a versenyzők és a szervezők között a pénzdíjakról régóta zajló vitában, és várhatóan az amerikai nyílt teniszbajnokságra is jelentős nyomást gyakorol majd - jelentette a The Guardian.
A francia nyílt teniszbajnokság az első olyan Grand Slam-torna, amely felajánlotta, hogy a játékosok közvetlenül részesedjenek a rendezvény bevételeiből. A Roland Garros vezetői a wimbledoni torna idején tettek ajánlatot a játékosok képviselőjének, Larry Scottnak. Bár végleges megállapodás még nem született, a bevételmegosztási modellen alapuló rendszer melletti elköteleződés jelentős fejlemény, amellyel a francia torna határozottan elkülönül a másik három Grand Slam-eseménytől.
A megállapodási szándék mellett a francia szervezők azt is felajánlották, hogy hozzájárulnak a játékosok nyugdíj- és egészségbiztosítási alapjához, valamint nagyobb beleszólást biztosítanak számukra a torna irányításába.
A versenyzők garanciát szeretnének arra, hogy valamennyi Grand Slam-torna azonnali hatállyal a bevételeinek 16 százalékát fordítsa az összdíjazásra, ez az arány pedig 2030-ig 22 százalékra emelkedne. Balthazar az elmúlt években jelentős díjemelések történtek, a játékosok fix, bevételalapú képletet szeretnének ahelyett, hogy évente kellene várniuk a szervezők döntésére.
Az elutasítók táborát a wimbledoni All England Club elnöke, Debbie Jevans vezette, aki szerint semmi értelme a bevételekhez kötni a pénzdíjakat. Kijelentése miatt a játékosok a torna első hetére médiabojkottot helyeztek kilátásba, amit végül visszavontak.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Különösen az amerikai nyílt bajnokságra nehezedik nagy nyomás, amelynek több ideje volt a megegyezésre, és amelyet most egy új vezető, Craig Tiley irányításával rendeznek meg. Több játékos – köztük a férfi világelső Jannik Sinner – azzal fenyegetőzött, hogy nem indul el vegyes párosban, ha nem történik érdemi előrelépés. Tavaly a US Open 20 százalékkal, 90 millió dollárra növelte az összdíjazását, így egy hasonló mértékű emeléssel a keret idén először léphetné át a 100 millió dolláros határt.
Durva, mi zajlik a Hungaroringen a Magyar Nagydíj előtt: órák alatt kell beköltöztetni az F1-es vándorcirkuszt
A Belga Nagydíj után szinte azonal elindultak az első kamionok Magyarországra: a DHL és az F1 vezetői mutatták be, hogy költöztetik a gigantikus vándorcirkuszt.
Andoni Iraola már az első liverpooli edzésein egyértelművé tette, milyen hozzáállást vár el a fiatal játékosoktól.
Elképesztő összegek repkedhetnek ezen a nyáron is a PL-ben: megint megdőlhet az összes rekord, milliárdok a piacon
A nyári átigazolási időszakban elköltött pénz minden korábbi rekordot megdönthet a Premier League-ben.
A Győr feledtetné a BL-selejtezőben esett csúfós kudarcot, és szeretne főtáblára kerülni a Konferencialigában - ehhez először luxemburgi ellenfél áll az útjukban.
Az Egyesült Államokban több mint ezer domainnevet kapcsoltak le a torna ideje alatt, és nagyjából ugyanennyit blokkoltak Kolumbiában is.
Hiába kapott ki a döntőben, sokak szerint mégis Lionel Messi a legjobb: különös eredmény jött ki a vb-szavazáson
Bár a döntőt csapata, a gólkirályi címet pedig ő maga vesztette el, a szakírók szerint mégis az argentin legenda lett a vb legjobb játékosa.
Elképesztő szerencse: 3 dollárért találta meg a kosárlegenda melegítőjét, 89 ezerért vették meg tőle
A legendás kosárlabdázó a ritkaságnak számító ruhadarabot az 1972-es bajnoki döntőben viselte, a megtaláló 3 dollárból csinált vele 89 ezret.
Komoly támogatást kapott a vb létszámának bővítési terve, amit Gianni Infantino vetett fel - ha bevezetik, már a következő vébén 128 meccset játszhatnak.
Ez lehet a magyar futball új titkos fegyvere: így keresik a jövő sztárjait, már Marco Rossi is felfigyelt rá
Nem mindegy, hogy az elemzők mit és hogyan tálalnak a klubok vagy válogatottak stábjai felé, és az merre viszi aztán a taktika felépítését - mondta...
Biztonságban van a magyar hegymászó: visszatért az alaptáborba Klein Dávid, ezzel tölti most az időt
Klein Dávidról egy teljes napig semmit nem lehetett tudni, de most már biztonságban van és pihen.
Bár a korábbi NFL-irányító, Michael Vick még 2015-ben befejezte aktív pályafutását, most kiderült, hogy a mai napig komoly bevétele származik az NFL-től.
A 26 éves sportoló idén júniusban a Bokszvilágtanács (WBC) pehelysúlyú női világbajnoki címéért is szorítóba lépett
Soha nem látott bizarr döntést hozott a teniszszövetség: kötelező DNS-teszt dönthet a női játékosok sorsáról
Az intézkedés kedden lép hatályba: egy kétéves szabályt írnak újra ezzel, amely még engedélyezte a transznemű sportolók indulását a tornákon.
Köztársasági elnöknek választhatják, de kicsoda Polgár Judit? Íme a magyar sakknagymester élete és pályafutása
Portrécikkben mutatjuk be a magyar sakknagymestert, akit Magyar Péter miniszterelnök felkérni tervez a köztársasági elnöki poszt betöltésére
A kétszeres aranylabdás klasszis a Liverpool, a Hamburg és a Newcastle United sztárja volt.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság Spanyolország–Argentína döntője minden korábbi napi sportfogadási rekordot megdöntött.
Komoly beismerést tett a Mercedes-főnök Toto Wolff: cserbenhagytuk Russell-t, ennek nem kellett volna megrörténnie
Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke elismerte, hogy az istálló cserbenhagyta George Russellt a Belga Nagydíjon.
Újabb botrány a Tour de France-on: az éjszaka közepén rángattak ki az ágyból két bringást, nem is állták szó nélkül
A vasárnapi szakaszgyőzelmet Remco Evenepoel szerezte meg, aki a hajrában hajszállal előzte meg Tadej Pogačart. A belga bringás később keményen üzent a doppingellnőröknek.