Piramisjátékkal vágták át az NFL-sztár Travis Kelcét: 11 évet kapott a szervező, aki luxusra költötte a becsapottak pénzét

A szervező 11 év börtönt kapott, mert összesen 35 millió dollárt síbolt ki a reményteli befektetőiből - számolt be a The Guardian.

A Kansas City Chiefs tight endje, Travis Kelce is az áldozatok között van abban a piramisjátékban, amely több mint 35 millió dollárt csalt ki gyanútlan befektetőktől.

A szervezőt, a 38 éves Siddharth Jawahart kedden 11 év börtönbüntetésre ítélték Missouri keleti kerületi szövetségi bíróságán. Jawahar januárban háromrendbeli elektronikus csalás vádjában vallotta magát bűnösnek, a bíróság emellett 31,35 millió dollár kártérítés megfizetésére kötelezte. Az ügyész a tárgyaláson említette Kelce nevét, de további részleteket nem árult el, így nem tudni, hogy a játékos mikor és mekkora összeget fektetett be.

Jawahar a texasi székhelyű Swiftarc Capital LLC nevű befektetési céget vezette, amely 2015-ben kezdett tőkét gyűjteni. Az összes befektetői pénzt egyetlen instrumentumba helyezte, amelynek az értéke később jelentősen visszaesett. A veszteségről nem tájékoztatta az ügyfeleit, sőt azt állította nekik, hogy a portfólió nyereséget termel, miközben az új befektetők pénzéből fizette ki a korábbiakat – vagyis klasszikus Ponzi-sémát működtetett.

Az ügyészség szerint Jawahar a befektetési alapokat extravagáns életvitelre fordította, így egyebek mellett magánrepülőkre, luxuslakásokra, exkluzív éttermekre és zárt körű klubtagságokra költött. A több mint 35 millió dollárból 2016 júliusa és 2023 decembere között mindössze körülbelül 10 milliót fektetett be ténylegesen.

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Travis Kelce nem az egyetlen profi sportoló, akit a csalás érint. A Forbes egy 2021-es cikkében Gary Harris NBA-játékos beszélt a Swiftarc Ventures Labs Fundba történt befektetéseiről, és megemlítette, milyen sokat tanult Jawahartól. Ugyanabban a cikkben további érintett sportolóként szerepelt Kelce mellett Tim Hardaway Jr. és Mason Plumlee NBA-kosárlabdázó is. A Spotrac adatai szerint Kelce, Hardaway és Harris pályafutása során egyenként több mint 111 millió dollárt keresett.

Kelce idén júliusban vette feleségül Taylor Swiftet, aki a Forbes szerint az esküvő napján 2,1 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezett. A játékos – a tavalyi szezonban felröppent visszavonulási pletykák ellenére – egyéves szerződéshosszabbítást írt alá, és ezzel a 14. idényét kezdte meg a Chiefsszel.