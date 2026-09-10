A változtatás célja a cégek döntési jogának és a korrupciós kiskapuknak a megszüntetése, így a jövőben a keret elosztásáról és átlátható felhasználásáról az állam gondoskodna.
Gyászol a kézilabdasport: nagyon fiatalon, 43 évesen ment el a legendás bajnok
A többszörös bajnok és válogatott sportoló éppen a születésnapján vesztette életét, tragédiája az egész sportvilágot megrázta.
Negyvenhárom éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt Silvia Ederra, a spanyol kézilabda legendás alakja.
A kiváló játékosnál korábban petefészek-daganatot diagnosztizáltak: bár 2024 augusztusában átesett egy műtéten, és sokáig úgy tűnt, hogy sikeresen felépül, a szervezete végül feladta a küzdelmet. A beavatkozás után Ederra még rendkívül bizakodó volt, egy akkori interjúban elmesélte, hogy már a műtétet követő harmadik napon táncolt a kórteremben, így az orvosok hamar haza is engedték. Akkor még az lebegett a szeme előtt, hogy minél előbb visszatérhessen a pályára, és újra egészségesnek érezze magát.
Silvia Ederra húszéves profi pályafutása során kiemelkedő sikereket ért el. Karrierjét az SD Itxako csapatában kezdte, majd az évek során több klubban is bizonyított. Pályafutása alatt öt bajnoki címet, három Spanyol Kupát és öt spanyol Szuperkupát nyert, emellett az európai kupasorozatokban, valamint a spanyol nemzeti csapatban is meghatározó szerepet töltött be.
Halálhíre az egész spanyol sporttársadalmat mélyen érintette. Egykori csapata, a Sporting La Rioja, valamint a helyi kézilabda-szövetség is közleményben fejezte ki részvétét a hozzátartozóknak. Volt klubja megható sorokkal vett tőle búcsút a közösségi oldalán, hangsúlyozva, hogy egy olyan különleges embert veszítettek el, aki kitörölhetetlen nyomot hagyott maga után. Mint írták, örökre helye lesz a csapat történelmében és mindazok szívében, akik megoszthatták vele az útját.
A lépés lehetőséget biztosít a golfozóknak arra, hogy elhagyják a ligát, amely összesen 45 millió dollárral tartozik nekik.
A FIFPro immár a női focit érintő ügyekben is eljárást indított, könnyen lehet, hogy ez újabb szög a FIFA-elnök regnálásának a koporsójába
Egy dél-londoni amatőr labdarúgócsapat kapusa lehet az ugandai Tooro Királyság következő uralkodója.
Az olasz klub történetének első BL-meccsén azoknak kedveskedik, akik akár évtizedeket vártak a nemzetközi szereplésre.
Scott McTominay sikeres szívműtéten esett át a manchesteri Spire Kórházban: csapata, a Napoli tájékoztatása szerint a skót válogatott középpályás két héten belül visszatérhet az edzésekhez.
Megszólalt Polgár Judit az államfőjelöltségről: eljátszottam a gondolattal, hogyan tudnék egy kis nyugalmat hozni ennek az országnak
A sakknagymester nagyon alaposan végigvette a lehetséges lépéseket, de aztán nyomós indokkal nem vállalta az elnöki posztot.
A nyitókörben a címvédő Paris Saint-Germain, a tavalyi döntős Arsenal, valamint a Barcelona is megkezdi európai kupaszereplését.
Charles Leclerc rajtbalesete és Lewis Hamilton stratégiai kudarca után a maranellói istálló hazai pályán vallott szégyent, ami a francia csapatfőnök állásába kerülhet.
A díjért a nyolcszoros győztes Lionel Messi is ismét versenybe száll, a győztesek személyére pedig október végén derül fény Londonban.
A súlyos testi sértéssel vádolt egykori középpályás tárgyalását jövő márciusra halasztották.
Kész, ennyi volt: viharos szakítás után, azonnali hatállyal távozik a Premier League-klub sztárigazgatója
A korábbi brazil válogatott középpályás globális labdarúgó-igazgatóként érkezett a klubhoz 2025 júliusában, ám az utóbbi hónapokban már nem töltött be aktív szerepet.
A feljutás specialistájának számító szakembert azzal a céllal nevezték ki a jelenleg 14. helyen álló csapathoz, hogy visszajuttassa a miskolciakat az élvonalba.
Bernie Ecclestone-t, a Forma–1 egykori első emberét hétfőn Portugáliában tartóztatták fel, miután a vámhatóság egy engedély nélküli sörétes puskát talált nála.
A tiszteletről és a fair playről ismert cselgáncs világát megrázó, súlyos erőszakos incidens történt a német cselgáncs-csapatbajnokságon.
A két magyar játékos görög csapata az osztrák LASK együttesét fogadja, a Villareal a Borussia Dortmund vendégeként lép pályára.
A francia szupersztár annak ellenére lobbizik saját Aranylabdája mellett, hogy idén semmilyen trófea nem jött neki össze.
A Liverpool pénteken 2–0-ra győzte le az Ipswichet, ezzel megszerezte első idénybeli sikerét Andoni Iraola irányítása alatt.
A bíró őszintén vallott az extrém körülményekről, a sorsdöntő VAR-ozások okozta nyomásról és arról, hogyan élte meg Thomas Tuchel angol szövetségi kapitány kritikáját.
-
BME-s hallgatók ötletei is alakíthatják a jövő intelligens bankját a Gránit Bank pályázatán (x)
Stratégiai partnerséget kötött a BME és a Gránit Bank, AI-ügynökökre épülő hallgatói ötletpályázat indul