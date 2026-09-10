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Sport

Gyászol a kézilabdasport: nagyon fiatalon, 43 évesen ment el a legendás bajnok

Pénzcentrum
2026. szeptember 10. 13:43

A többszörös bajnok és válogatott sportoló éppen a születésnapján vesztette életét, tragédiája az egész sportvilágot megrázta.

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Negyvenhárom éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt Silvia Ederra, a spanyol kézilabda legendás alakja.

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A kiváló játékosnál korábban petefészek-daganatot diagnosztizáltak: bár 2024 augusztusában átesett egy műtéten, és sokáig úgy tűnt, hogy sikeresen felépül, a szervezete végül feladta a küzdelmet. A beavatkozás után Ederra még rendkívül bizakodó volt, egy akkori interjúban elmesélte, hogy már a műtétet követő harmadik napon táncolt a kórteremben, így az orvosok hamar haza is engedték. Akkor még az lebegett a szeme előtt, hogy minél előbb visszatérhessen a pályára, és újra egészségesnek érezze magát.

Silvia Ederra húszéves profi pályafutása során kiemelkedő sikereket ért el. Karrierjét az SD Itxako csapatában kezdte, majd az évek során több klubban is bizonyított. Pályafutása alatt öt bajnoki címet, három Spanyol Kupát és öt spanyol Szuperkupát nyert, emellett az európai kupasorozatokban, valamint a spanyol nemzeti csapatban is meghatározó szerepet töltött be.

Halálhíre az egész spanyol sporttársadalmat mélyen érintette. Egykori csapata, a Sporting La Rioja, valamint a helyi kézilabda-szövetség is közleményben fejezte ki részvétét a hozzátartozóknak. Volt klubja megható sorokkal vett tőle búcsút a közösségi oldalán, hangsúlyozva, hogy egy olyan különleges embert veszítettek el, aki kitörölhetetlen nyomot hagyott maga után. Mint írták, örökre helye lesz a csapat történelmében és mindazok szívében, akik megoszthatták vele az útját.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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