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A Chelsea Football Club otthona, a Stamford Bridge a londoni Chelsea-ben található. A stadion légi felvételen látható, amelyen a lelátó és a pálya látható.
Sport

Mi történik a Chelsea-nél? Eladta részét az eddigi tulajdonos, vajon újabb tulajváltás következik?

Pénzcentrum
2026. szeptember 17. 11:13

Todd Boehly és Mark Walter eladta tulajdonrészét a Chelsea-ben, így a Clearlake Capital szerzett teljes irányítást a londoni klub felett. Az amerikai üzletember a klubelnöki tisztségéről is lemond - számolt be a The Guardian.

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A Clearlake Capital leányvállalatai megvásárolták Todd Boehly és Mark Walter részesedését a Chelsea-ben – jelentette be a londoni futballklub szerda este. A magántőke-társaság eddig 61,5 százalékos többségi tulajdonnal rendelkezett, a fennmaradó részesedésen pedig Boehly, Walter és a svájci befektető, Hansjörg Wyss osztozott. A tájékoztatás szerint Wyss továbbra is a tulajdonosi kötelékben marad.

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Boehly és Walter 2022 májusában, a Clearlake-kel közösen vásárolta meg a klubot Roman Abramovicstól, miután a brit kormány az orosz oligarcha érdekeltségének kényszerértékesítéséről döntött. Boehly azóta a Chelsea elnöki tisztségét is betöltötte, ám erről a posztjáról most szintén leköszön.

Anglia
Chelsea
Piaci érték: 1 076,70M €
Edző: Xabi Alonso
Jelenlegi helyezés: #6
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A klub közleménye kiemeli, hogy a közös tulajdonlás időszakában jelentős beruházásokat hajtottak végre a férfi- és női felnőttcsapat, valamint az utánpótlás keretének megerősítésére. Emellett fejlesztették a cobhami edzőközpontot, bővítették az orvosi és játékostámogató hátteret, továbbá kiépítették az akadémiai rendszert, valamint a klub sportszakmai és üzleti vezetését.

Boehly a búcsúnyilatkozatában megtiszteltetésnek nevezte az elnöki tisztség betöltését, és kifejezte meggyőződését, hogy a Chelsea jó kezekben van a Clearlake irányítása alatt. A Clearlake társalapítói, Behdad Eghbali és José Feliciano közleményükben hangsúlyozták, hogy a teljes kivásárlás után is folytatják az infrastruktúrát, a sportszakmai teljesítményt és a játékosfejlesztést célzó beruházásokat.

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A klub jelzése szerint a tulajdonosváltás a napi működést, a vezetést és a meghatározott stratégiát nem érinti. A nyáron Xabi Alonsót vezetőedzőnek kinevező Chelsea jelenleg a hatodik helyet foglalja el a Premier League tabelláján.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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