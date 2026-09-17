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Lángol a futballhétvége Európa-szerte: kemény csörtéket várhatunk a pályán a hétvégén
Péntektől vasárnapig szinte minden topligában csúcsrangadókat rendeznek. A madridi derbi, az olasz a francia Le Classique és a Bundesliga nagy meccse is egyetlen hétvégébe sűrűsödik.
A labdarúgás szerelmesei szeptember 18. és 20. között igazi ínyencségekre számíthatnak. A spanyol élvonalban a városi rivalizálás csúcspontja következik, amikor az Atletico Madrid fogadja a Real Madridot, miközben a listavezető Barcelona Sevillában lép pályára.
Olaszországban a két hibátlan együttes, a Roma és az Inter feszül egymásnak, a francia Ligue 1-ben pedig a Marseille–PSG örökrangadó ígér feszült hangulatot. A Premier League-ben az Arsenal és a Manchester City igyekszik megőrizni százszázalékos mérlegét, míg a Bundesligában a Borussia Dortmund Stuttgartban vizsgázik.
La Liga: tűzforró madridi hétvége
A spanyol bajnokság ötödik fordulójának csúcspontja kétségkívül a vasárnap 16:15-kor kezdődő Atletico Madrid – Real Madrid derbi lesz. A Wanda Metropolitanóban rendezendő városi rangadón a címvédő Real jobb formában érkezik: Ancelotti együttese öt győzelemmel és egy vereséggel áll, 15 ponttal a második helyen.
Az Atletico Simeone vezetésével 10 pontnál jár, és a legutóbbi fordulóban elszenvedett vereség után mindenképpen javítani szeretne szurkolói előtt. A legutóbbi egymás elleni mérkőzésen a Real 3–2-re győzött hazai pályán.
Szombat este 21:00-tól a Sevilla FC a hibátlan FC Barcelonát fogadja. A katalánok az egyetlen csapat a La Ligában, amely még nem veszített pontot: öt mérkőzésből öt győzelmet arattak, és 15 ponttal vezetik a tabellát. A Sevilla 10 ponttal a hatodik helyen áll, és hazai pályán szeretné megtörni a Barcelona lendületét, bár legutóbbi találkozójukon 5–2-es vereséget szenvedett a Camp Nouban. A Sportonline La Liga oldalán élőben követhető a tabella és az eredmények alakulása.
A forduló további meccsei:
- Espanyol – Elche CF (péntek, 21:00)
- CA Osasuna – Rayo Vallecano (szombat, 14:00)
- Athletic Club – Deportivo Alavés (szombat, 16:15)
- RC Celta – Racing Santander (szombat, 18:30)
- Getafe – Malaga (vasárnap, 14:00)
- RC Deportivo – Real Betis (vasárnap, 18:30)
- Villarreal CF – Levante (vasárnap, 18:30)
- Valencia CF – Real Sociedad (vasárnap, 21:00)
Serie A: csata Rómában
Az olasz bajnokság legjobban várt összecsapására szombaton 18:00-kor kerül sor, amikor az AS Roma az Intert fogadja az Olimpicóban. Mindkét együttes hibátlan mérleggel, négy győzelemmel és 12–12 ponttal áll a tabella élén, így ez a mérkőzés a tényleges listavezető pozícióért zajlik. A Roma hazai pályán eddig rettenthetetlen az idényben, az Inter viszont a legutóbbi egymás elleni meccsen 5–2-re győzte le a fővárosiakat. Óriási presztízscsata várható.
Vasárnap 18:00-kor a Juventus fogadja az Atalantát egy másik olasz rangadón. A torinóiak hét ponttal a nyolcadik helyen állnak, formájuk pedig ingadozó, hiszen legutóbb vereséget szenvedtek. Az Atalanta hat ponttal a 11. pozícióban tanyázik, két vereséggel a háta mögött. A Juventus legutóbb 1–0-ra nyert az Allianz Stadionban, és most is hazai sikerben bízik a Bianconeri-tábor.
A forduló további meccsei:
- Monza – Sassuolo (péntek, 20:45)
- Udinese – Cagliari (szombat, 15:00)
- Bologna – Torino (szombat, 15:00)
- Venezia – Lazio (szombat, 20:45)
- Fiorentina – Napoli (vasárnap, 12:30)
- Frosinone – Como (vasárnap, 15:00)
- Parma – Genoa (vasárnap, 15:00)
- AC Milan – Lecce (vasárnap, 20:45)
Premier League: a hibátlanok vizsgája
Az angol élvonalban két együttes őrzi százszázalékos mérlegét: az Arsenal és a Manchester City egyaránt 12–12 ponttal vezeti a tabellát.
Az Arsenal szombaton 16:00-tól Brightonba látogat, ahol a hazaiak hetedik győzelmükkel akadályoznák meg a vendégeket a hibátlan menetelés folytatásában. Arteta együttese fantasztikus formában van, négy meccsből négyet megnyert, és legutóbb is 1–0-ra győzött a Brighton ellen. A hazaiak hét ponttal az ötödik helyen állnak, formájuk változó, de hazai pályán mindig veszélyesek.
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A Manchester City vasárnap 15:00-tól a Sunderlandet fogadja az Etihad Stadionban. A Sunderland mindössze négy ponttal a 14. helyen áll, míg a City gépezetszerű hatékonysággal gyűjti a győzelmeket. Érdekesség, hogy a legutóbbi meccsen – idén újév napján – a Sunderland hazai pályán 0–0-s döntetlenre kényszerítette a bajnokot.
A forduló további meccsei:
- Brentford – Chelsea (péntek, 21:00)
- Tottenham Hotspur – Aston Villa (szombat, 13:30)
- Everton – Ipswich Town (szombat, 16:00)
- Newcastle United – Hull City (szombat, 16:00)
- Nottingham Forest – Coventry City (szombat, 18:30)
- Bournemouth AFC – Liverpool (vasárnap, 15:00)
- Leeds United – Crystal Palace (vasárnap, 15:00)
- Fulham – Manchester United (vasárnap, 17:30)
Bundesliga: a Dortmund Stuttgartban vizsgázik
A német élvonalban a Borussia Dortmund és az SC Freiburg osztja a listavezető pozíciót 9–9 ponttal, hibátlan mérleggel. A szezon egyik legérdekesebb mérkőzésére szombaton 18:30-kor kerül sor, amikor a VfB Stuttgart a Borussia Dortmundot fogadja. A hazaiak három ponttal csak a 14. helyen állnak, legutóbb vereséget szenvedtek, míg a BVB kirobbanó formában futballozik. A tavaszi összecsapáson a Dortmund 2–0-ra nyert Stuttgartban.
Vasárnap 15:30-kor a Bayer Leverkusen az RB Leipziget fogadja. A Werkself négy ponttal a hetedik helyen áll, míg a Leipzig hat ponttal az ötödik. Mindkét együttesnél van mit javítani, de a tavaszi egymás elleni meccsen Leverkusen magabiztosan, 4–1-re győzött hazai pályán.
A forduló további meccsei:
- Bayern München – Union Berlin (péntek, 20:30)
- Eintracht Frankfurt – SC Freiburg (szombat, 15:30)
- Hamburger SV – FC Köln (szombat, 15:30)
- SV Werder Bremen – FC Augsburg (szombat, 15:30)
- Mönchengladbach – 1. FSV Mainz 05 (szombat, 15:30)
- Schalke 04 – SV 07 Elversberg (vasárnap, 17:30)
- SC Paderborn 07 – TSG Hoffenheim (vasárnap, 19:30)
Ligue 1: Le Classique Marseille-ben
A francia bajnokság legnagyobb rangadóját vasárnap 20:45-kor rendezik, amikor a Marseille a Paris Saint-Germaint fogadja az örökrangadón. A Le Classique mindig különleges hangulatot teremt, és most is felfokozott izgalmakra számíthatunk.
A Marseille mindössze három ponttal a 13. helyen áll, és már háromszor kikapott az idényben. A PSG öt ponttal a nyolcadik, ami messze elmarad a várakozásoktól. A legutóbbi találkozón Párizsban a PSG 5–0-ra győzött, de a marseille-i közönség előtt minden lehetséges. Az eredmények és a tabella a Sportonline Ligue 1 oldalán élőben követhető.
Szombaton 20:45-kor a Lyon a Stade Rennais FC-t fogadja. A Rennes tíz ponttal a harmadik helyen áll, míg a Lyon nyolc ponttal az ötödik. Mindkét csapat stabilan teljesít, a tavaszi meccset a Lyon nyerte 4–2-re.
A forduló további meccsei:
- AS Monaco – RC Lens (péntek, 20:45)
- Paris FC – RC Strasbourg (szombat, 17:15)
- Angers SCO – Troyes (szombat, 20:45)
- Le Mans – Lorient (szombat, 20:45)
- Toulouse FC – Havre Athletic Club (szombat, 20:45)
- AJ Auxerre – Stade Brestois 29 (vasárnap, 15:00)
- OGC Nice – LOSC Lille (vasárnap, 17:15)
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