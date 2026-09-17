Lángol a futballhétvége Európa-szerte: kemény csörtéket várhatunk a pályán a hétvégén

Péntektől vasárnapig szinte minden topligában csúcsrangadókat rendeznek. A madridi derbi, az olasz a francia Le Classique és a Bundesliga nagy meccse is egyetlen hétvégébe sűrűsödik.

A labdarúgás szerelmesei szeptember 18. és 20. között igazi ínyencségekre számíthatnak. A spanyol élvonalban a városi rivalizálás csúcspontja következik, amikor az Atletico Madrid fogadja a Real Madridot, miközben a listavezető Barcelona Sevillában lép pályára.

Olaszországban a két hibátlan együttes, a Roma és az Inter feszül egymásnak, a francia Ligue 1-ben pedig a Marseille–PSG örökrangadó ígér feszült hangulatot. A Premier League-ben az Arsenal és a Manchester City igyekszik megőrizni százszázalékos mérlegét, míg a Bundesligában a Borussia Dortmund Stuttgartban vizsgázik.

La Liga: tűzforró madridi hétvége

A spanyol bajnokság ötödik fordulójának csúcspontja kétségkívül a vasárnap 16:15-kor kezdődő Atletico Madrid – Real Madrid derbi lesz. A Wanda Metropolitanóban rendezendő városi rangadón a címvédő Real jobb formában érkezik: Ancelotti együttese öt győzelemmel és egy vereséggel áll, 15 ponttal a második helyen.

Az Atletico Simeone vezetésével 10 pontnál jár, és a legutóbbi fordulóban elszenvedett vereség után mindenképpen javítani szeretne szurkolói előtt. A legutóbbi egymás elleni mérkőzésen a Real 3–2-re győzött hazai pályán.

La Liga 7. forduló Atletico Madrid Real Madrid 2026. szeptember 20. vasárnap 16:15 | Riyadh Air Metropolitano, Madrid Egymás elleni statisztika: 30 meccs Győzelem Atletico Madrid: 6 (20%) Real Madrid: 9 (30%) Döntetlen: 15 (50%) Gólok Atletico Madrid: 40 Real Madrid: 42 Gólkülönbség: -2 Hazai győzelem Atletico Madrid: 5 Real Madrid: 6 Vendéggyőzelem Atletico Madrid: 1 Real Madrid: 3 Adatlap létrehozva: 2026.09.16.

Szombat este 21:00-tól a Sevilla FC a hibátlan FC Barcelonát fogadja. A katalánok az egyetlen csapat a La Ligában, amely még nem veszített pontot: öt mérkőzésből öt győzelmet arattak, és 15 ponttal vezetik a tabellát. A Sevilla 10 ponttal a hatodik helyen áll, és hazai pályán szeretné megtörni a Barcelona lendületét, bár legutóbbi találkozójukon 5–2-es vereséget szenvedett a Camp Nouban. A Sportonline La Liga oldalán élőben követhető a tabella és az eredmények alakulása.

A forduló további meccsei:

Serie A: csata Rómában

Az olasz bajnokság legjobban várt összecsapására szombaton 18:00-kor kerül sor, amikor az AS Roma az Intert fogadja az Olimpicóban. Mindkét együttes hibátlan mérleggel, négy győzelemmel és 12–12 ponttal áll a tabella élén, így ez a mérkőzés a tényleges listavezető pozícióért zajlik. A Roma hazai pályán eddig rettenthetetlen az idényben, az Inter viszont a legutóbbi egymás elleni meccsen 5–2-re győzte le a fővárosiakat. Óriási presztízscsata várható.

Vasárnap 18:00-kor a Juventus fogadja az Atalantát egy másik olasz rangadón. A torinóiak hét ponttal a nyolcadik helyen állnak, formájuk pedig ingadozó, hiszen legutóbb vereséget szenvedtek. Az Atalanta hat ponttal a 11. pozícióban tanyázik, két vereséggel a háta mögött. A Juventus legutóbb 1–0-ra nyert az Allianz Stadionban, és most is hazai sikerben bízik a Bianconeri-tábor.

A forduló további meccsei:

Premier League: a hibátlanok vizsgája

Az angol élvonalban két együttes őrzi százszázalékos mérlegét: az Arsenal és a Manchester City egyaránt 12–12 ponttal vezeti a tabellát.

Az Arsenal szombaton 16:00-tól Brightonba látogat, ahol a hazaiak hetedik győzelmükkel akadályoznák meg a vendégeket a hibátlan menetelés folytatásában. Arteta együttese fantasztikus formában van, négy meccsből négyet megnyert, és legutóbb is 1–0-ra győzött a Brighton ellen. A hazaiak hét ponttal az ötödik helyen állnak, formájuk változó, de hazai pályán mindig veszélyesek.

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A Manchester City vasárnap 15:00-tól a Sunderlandet fogadja az Etihad Stadionban. A Sunderland mindössze négy ponttal a 14. helyen áll, míg a City gépezetszerű hatékonysággal gyűjti a győzelmeket. Érdekesség, hogy a legutóbbi meccsen – idén újév napján – a Sunderland hazai pályán 0–0-s döntetlenre kényszerítette a bajnokot.

A forduló további meccsei:

Bundesliga: a Dortmund Stuttgartban vizsgázik

A német élvonalban a Borussia Dortmund és az SC Freiburg osztja a listavezető pozíciót 9–9 ponttal, hibátlan mérleggel. A szezon egyik legérdekesebb mérkőzésére szombaton 18:30-kor kerül sor, amikor a VfB Stuttgart a Borussia Dortmundot fogadja. A hazaiak három ponttal csak a 14. helyen állnak, legutóbb vereséget szenvedtek, míg a BVB kirobbanó formában futballozik. A tavaszi összecsapáson a Dortmund 2–0-ra nyert Stuttgartban.

Vasárnap 15:30-kor a Bayer Leverkusen az RB Leipziget fogadja. A Werkself négy ponttal a hetedik helyen áll, míg a Leipzig hat ponttal az ötödik. Mindkét együttesnél van mit javítani, de a tavaszi egymás elleni meccsen Leverkusen magabiztosan, 4–1-re győzött hazai pályán.

A forduló további meccsei:

Ligue 1: Le Classique Marseille-ben

A francia bajnokság legnagyobb rangadóját vasárnap 20:45-kor rendezik, amikor a Marseille a Paris Saint-Germaint fogadja az örökrangadón. A Le Classique mindig különleges hangulatot teremt, és most is felfokozott izgalmakra számíthatunk.

A Marseille mindössze három ponttal a 13. helyen áll, és már háromszor kikapott az idényben. A PSG öt ponttal a nyolcadik, ami messze elmarad a várakozásoktól. A legutóbbi találkozón Párizsban a PSG 5–0-ra győzött, de a marseille-i közönség előtt minden lehetséges. Az eredmények és a tabella a Sportonline Ligue 1 oldalán élőben követhető.

Szombaton 20:45-kor a Lyon a Stade Rennais FC-t fogadja. A Rennes tíz ponttal a harmadik helyen áll, míg a Lyon nyolc ponttal az ötödik. Mindkét csapat stabilan teljesít, a tavaszi meccset a Lyon nyerte 4–2-re.

A forduló további meccsei: