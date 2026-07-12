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Brutális, mennyit kaszálnak Wimbledonban a teniszezők: ezért megérte lázadozni
A férfi és a női egyes győztesei egyaránt 3,6 millió fonttal gazdagodnak, de még az első fordulóban kieső játékosok is kiemelkedő, a brit átlagfizetés dupláját kitevő összeget vihetnek haza - tudósított a Yahoo Sports.
A 2026-os wimbledoni teniszbajnokság összdíjazása jelentősen megnőtt az előző évhez képest, így elérte a 64,2 millió fontot. Bár Wimbledon neve egyet jelent a történelemmel és a hagyományokkal, a többi nagyszabású sporteseményhez hasonlóan itt is meghatározó szerepet játszik a pénz. A londoni torna a US Open után a második legjövedelmezőbb verseny a teniszvilágban, a díjazás összege pedig évről évre folyamatosan emelkedik.
A játékosok között szétosztott 64,2 millió fontos, azaz nagyjából 86,1 millió dolláros teljes nyereményalap több mint 10 millió fonttal haladja meg a tavalyi keretet. Igaz, hogy ezt nem adják könnyen, és most nem a teljesítményre kell gondolni: a topjátékosok hónapokon keresztül nyüstölték az emelésért a wimbledoni szervezőket, erről korábban mi is írtunk.
A férfi és a női egyes bajnokai a dicsőség és a trófeák mellett fejenként 3,6 millió fontot tehetnek zsebre. A torna anyagilag azok számára is rendkívül vonzó, akik korán búcsúzni kényszerülnek, hiszen már az első forduló vesztesei is 80 ezer fontot kapnak, ami megközelítőleg a kétszerese az Egyesült Királyság átlagos éves jövedelmének.
A bajnokság természetesen nem csupán a férfi és női egyes mérkőzésekből áll. A tornán megrendezett további kilenc versenyszám, köztük a páros versenyek egyéni indulói és csapatai szintén jelentős pénzdíjakért lépnek pályára.
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