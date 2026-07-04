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Sport

Brutális pénzeket kaszáltak tavaly a topteniszezők: itt a friss lista, dollármilliárdok repkednek

Pénzcentrum
2026. július 4. 16:28

A lista különlegességét a nők rendkívül erős jelenléte adja, hiszen a tíz kiemelt helyből hatot női sportolók foglalnak el. 

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Az elmúlt év tíz legjobban kereső teniszezője összesen 344 millió dollárt vihetett haza, a pénzügyi rangsort a spanyol Carlos Alcaraz vezeti - szedte össze a Sportico. Bár Alcaraznak csuklósérülés miatt ki kellett hagynia a szezon meghatározó európai Grand Slam-tornáit, így is a rangsor élén végzett közel 63 millió dolláros becsült bevétellel. Ennek oroszlánrésze, mintegy 44 millió dollár a pályán kívüli szponzori szerződésekből és rajtpénzekből származik.

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Alcarazt a kereseti listán szorosan követi legnagyobb riválisa, Jannik Sinner 59 millió dollárral. Kettejük kiemelkedő teljesítményét mutatja, hogy az elmúlt években együttesen kilenc Grand Slam-trófeát gyűjtöttek be, mielőtt Alexander Zverev az idei Roland Garroson megállította volna ezt a sorozatot. Maga a német játékos is felkerült a legjobban keresők közé, megszerezve a kilencedik helyet.

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A férfiak vezető pozíciói után a rangsor jelentős részét nők uralják. Coco Gauff és a teniszbe csaknem négy év kihagyás után idén nyáron visszatérő Serena Williams egyaránt átlépte a 40 millió dolláros álomhatárt. Bevételeik túlnyomó többsége a pályán kívüli, jól jövedelmező üzleti megállapodásokból származik: Williams esetében különösen szembetűnő, hogy a különféle márkákkal kötött szerződései és befektetési bevételei nagyságrendekkel felülmúlják a jelenlegi pénzdíjakat - külöösen, hogy évek óta most tért csak vissza a pályára. Hozzájuk csatlakozik az elitben az elmúlt időszakban világelsőként is domináló Arina Szabalenka, a lengyel Iga Świątek, valamint Jelena Ribakina is.

A bevételek jelentős emelkedése – amely összesítve több mint 26 százalékos növekedést jelent a tavalyi évhez képest – jól mutatja, hogy a nag cégek még mindig hatalmas potenciált látnak a teniszben. A szponzorok szívesen kapcsolják termékeiket, a luxuscikkektől kezdve a pénzügyi szolgáltatásokig, az olyan sikeres sportolókhoz, mint a kínai Cseng Csin-ven, akinél az olimpiai aranyérem megszerzése indított el komoly reklámszerződés-hullámot. Eközben az idősebb generáció képviselői is megtalálják a számításukat, így a hatodik helyen álló Novak Đoković a pályafutása során szerzett hatalmas pénzdíjai mellett már az üzleti életben is terjeszkedik, többek között pénzügyi stratégiai tanácsadóként építve a sport utáni jövőjét.
Címlapkép: Getty Images
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