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Sport

F1 Spanyol Nagydíj 2026: debütál a madridi pálya, itt van minden fontos infó a versenyről!

Pénzcentrum
2026. szeptember 6. 22:42

Hosszú idő után ismét debütáns versenypályának köszön a Forma 1-es világbajnokság mezőnye: a pilóták és csapataik Madridba látogatnak, ahol eddig még shoha nem rendeztek F1-es nagydíjat. Lássuk, mikor lesz a szabadedzés, az időmérő és a verseny Madridban, az idei 14. Forma-1-es hétvégén!

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Az 2026-os Forma 1-es világbajnokság tizennegyedik futama, az F1 Spanyol Nagydíj helyszíne Madrid, Spanyolország. A pálya hossza 5.416 km, a versenytáv 57 kör, összesen 308.524 km. A versenyt ezen a pályán most először rendezik meg.

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F1 menetrend: Formula-1 spanyol nagydíj, az M4 Forma 1-közvetítés időpontja

A Madrid, Spanyolország helyszínen rendezett F1 nagydíj dátuma: 2026. szeptember 11-12-13. (péntek, szombat és vasárnap). Itt a Forma 1 menetrendje:

  • Péntek, szeptember 11.

1. szabadedzés: 13:30-14:30

2. szabadedzés: 17:00-18:00

  • Szombat, szeptember 12.

3. szabadedzés: 12:30-13:30

F1 időmérő edzés: 16:00-17:00

  • Vasárnap, szeptember 13.

F1 Spanyol Nagydíj: 15:00

F1 versenynaptár 2026-ban: a teljes Formula-1 naptár

A Formula-1 2026-os szezonja 24 futamból áll, köztük hat sprintversennyel. A szezon márciusban indult Ausztráliában, és decemberben zárul majd Abu-Dzabiban. Lássuk az egyes nagydíjak dátumait, itt az F1 versenynaptár 2026-ban:

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  • F1 Qatar Airways Ausztrál Nagydíj 2026: március 6–8.
  • F1 Heineken Kínai Nagydíj 2026: március 13–15.
  • F1 Aramco Japán Nagydíj 2026: március 27–29.
  • F1 Crypto.com Miami Nagydíj 2026: május 1–3.
  • F1 Lenovo Nagydíj du Canada 2026: május 22–24.
  • F1 Louis Vuitton Monacói Nagydíj 2026: június 5–7.
  • F1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026: június 12–14.
  • F1 Lenovo Osztrák Nagydíj 2026: június 26–28.
  • F1 Pirelli Brit Nagydíj 2026: július 3–5.
  • F1 Moët & Chandon Belga Nagydíj 2026: július 17–19.
  • F1 AWS Magyar Nagydíj 2026: július 24–26.
  • F1 Heineken Holland Nagydíj 2026: augusztus 21–23.
  • F1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026: szeptember 4–6.
  • F1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026: szeptember 11–13.
  • F1 Qatar Airways Azerbajdzsáni Nagydíj 2026: szeptember 24–26.
  • F1 Singapore Airlines Szingapúri Nagydíj 2026: október 9–11.
  • F1 MSC Cruises United States Nagydíj 2026: október 23–25.
  • F1 Gran Premio de la Ciudad de México 2026: október 30 – november 1.
  • F1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2026: november 6–8.
  • F1 Heineken Las Vegas Nagydíj 2026: november 19–21.
  • F1 Qatar Airways Katari Nagydíj 2026: november 27–29.
  • F1 Etihad Airways Abu Dhabi Nagydíj 2026: december 4–6.

Formula-1 szabályváltozások 2026-ban

A 2026-os Forma 1-világbajnokság új technikai korszakot nyit: a sportág történetének talán legnagyobb szabályátalakítása lép életbe.

Az autók teljes aerodinamikai csomagja, karosszéria-méretei és erőforrásai is átdolgozásra kerülnek: a járművek kisebbek és könnyebbek lesznek, kevesebb légellenállással és lecsökkentett leszorítóerővel, miközben bevezetik az aktív aerodinamikát. Ez azt jelenti, hogy az első- és hátsó szárnyak automatikusan állíthatóak lesznek verseny közben a nagyobb egyenesbeli sebesség és jobb tapadás érdekében: két úgynevezett X- (egyenes) és Z-mód között váltva lehet mindezt elérni.

A korábbi DRS-rendszer eltűnik, ehelyett a pilóták ún. „overtake” modult is használhatnak a gyorsításhoz. Az új hibrid erőforrásokban a belső égésű motor és az elektromos rész aránya megváltozik – a villamos energia részaránya növekszik, a csapatok pedig minden versenyhétvégén 100 %-ban fenntartható üzemanyagot használnak majd.

Emellett jelentős átalakulások érintik a versenyzési és professzionális sportbeli szabályokat is. A Sprint-hétvégék esetében a sportfelügyelők és a versenyigazgató új eljárásokat kapnak a versenyszituációk kezelésére, miközben a szabályzatot átdolgozták, hogy világosabban elkülönítsék a sporting, technical és financial szekciókat.

A költségvetési plafon is emelkedik 215 millió dollárra, ami az új technikai előírások miatt növekvő fejlesztési igényekre reagál. A versenyautók rajtprocedúrája is módosul: a start előtt a kék lámpák öt másodpercig maradnak aktívak, így a pilóták több időt kapnak a megfelelő fordulatszám elérésére. Emellett finomítják a motorkompressziós és energiahasználati előírásokat is a tesztek tapasztalatai alapján, hogy biztosítsák a szabályok betartását és a versenyzés fair feltételeit.
Címlapkép: Getty Images
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