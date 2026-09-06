A Mercedes pilótája, Kimi Antonelli hatvan év elteltével az első olasz versenyző lett, aki diadalmaskodni tudott hazai pályán, a monzai aszfaltcsíkon.
F1 Spanyol Nagydíj 2026: debütál a madridi pálya, itt van minden fontos infó a versenyről!
Hosszú idő után ismét debütáns versenypályának köszön a Forma 1-es világbajnokság mezőnye: a pilóták és csapataik Madridba látogatnak, ahol eddig még shoha nem rendeztek F1-es nagydíjat. Lássuk, mikor lesz a szabadedzés, az időmérő és a verseny Madridban, az idei 14. Forma-1-es hétvégén!
Az 2026-os Forma 1-es világbajnokság tizennegyedik futama, az F1 Spanyol Nagydíj helyszíne Madrid, Spanyolország. A pálya hossza 5.416 km, a versenytáv 57 kör, összesen 308.524 km. A versenyt ezen a pályán most először rendezik meg.
F1 menetrend: Formula-1 spanyol nagydíj, az M4 Forma 1-közvetítés időpontja
A Madrid, Spanyolország helyszínen rendezett F1 nagydíj dátuma: 2026. szeptember 11-12-13. (péntek, szombat és vasárnap). Itt a Forma 1 menetrendje:
- Péntek, szeptember 11.
1. szabadedzés: 13:30-14:30
2. szabadedzés: 17:00-18:00
- Szombat, szeptember 12.
3. szabadedzés: 12:30-13:30
F1 időmérő edzés: 16:00-17:00
- Vasárnap, szeptember 13.
F1 Spanyol Nagydíj: 15:00
F1 versenynaptár 2026-ban: a teljes Formula-1 naptár
A Formula-1 2026-os szezonja 24 futamból áll, köztük hat sprintversennyel. A szezon márciusban indult Ausztráliában, és decemberben zárul majd Abu-Dzabiban. Lássuk az egyes nagydíjak dátumait, itt az F1 versenynaptár 2026-ban:
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
- F1 Qatar Airways Ausztrál Nagydíj 2026: március 6–8.
- F1 Heineken Kínai Nagydíj 2026: március 13–15.
- F1 Aramco Japán Nagydíj 2026: március 27–29.
- F1 Crypto.com Miami Nagydíj 2026: május 1–3.
- F1 Lenovo Nagydíj du Canada 2026: május 22–24.
- F1 Louis Vuitton Monacói Nagydíj 2026: június 5–7.
- F1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026: június 12–14.
- F1 Lenovo Osztrák Nagydíj 2026: június 26–28.
- F1 Pirelli Brit Nagydíj 2026: július 3–5.
- F1 Moët & Chandon Belga Nagydíj 2026: július 17–19.
- F1 AWS Magyar Nagydíj 2026: július 24–26.
- F1 Heineken Holland Nagydíj 2026: augusztus 21–23.
- F1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026: szeptember 4–6.
- F1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026: szeptember 11–13.
- F1 Qatar Airways Azerbajdzsáni Nagydíj 2026: szeptember 24–26.
- F1 Singapore Airlines Szingapúri Nagydíj 2026: október 9–11.
- F1 MSC Cruises United States Nagydíj 2026: október 23–25.
- F1 Gran Premio de la Ciudad de México 2026: október 30 – november 1.
- F1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2026: november 6–8.
- F1 Heineken Las Vegas Nagydíj 2026: november 19–21.
- F1 Qatar Airways Katari Nagydíj 2026: november 27–29.
- F1 Etihad Airways Abu Dhabi Nagydíj 2026: december 4–6.
Formula-1 szabályváltozások 2026-ban
A 2026-os Forma 1-világbajnokság új technikai korszakot nyit: a sportág történetének talán legnagyobb szabályátalakítása lép életbe.
Az autók teljes aerodinamikai csomagja, karosszéria-méretei és erőforrásai is átdolgozásra kerülnek: a járművek kisebbek és könnyebbek lesznek, kevesebb légellenállással és lecsökkentett leszorítóerővel, miközben bevezetik az aktív aerodinamikát. Ez azt jelenti, hogy az első- és hátsó szárnyak automatikusan állíthatóak lesznek verseny közben a nagyobb egyenesbeli sebesség és jobb tapadás érdekében: két úgynevezett X- (egyenes) és Z-mód között váltva lehet mindezt elérni.
A korábbi DRS-rendszer eltűnik, ehelyett a pilóták ún. „overtake” modult is használhatnak a gyorsításhoz. Az új hibrid erőforrásokban a belső égésű motor és az elektromos rész aránya megváltozik – a villamos energia részaránya növekszik, a csapatok pedig minden versenyhétvégén 100 %-ban fenntartható üzemanyagot használnak majd.
Emellett jelentős átalakulások érintik a versenyzési és professzionális sportbeli szabályokat is. A Sprint-hétvégék esetében a sportfelügyelők és a versenyigazgató új eljárásokat kapnak a versenyszituációk kezelésére, miközben a szabályzatot átdolgozták, hogy világosabban elkülönítsék a sporting, technical és financial szekciókat.
A költségvetési plafon is emelkedik 215 millió dollárra, ami az új technikai előírások miatt növekvő fejlesztési igényekre reagál. A versenyautók rajtprocedúrája is módosul: a start előtt a kék lámpák öt másodpercig maradnak aktívak, így a pilóták több időt kapnak a megfelelő fordulatszám elérésére. Emellett finomítják a motorkompressziós és energiahasználati előírásokat is a tesztek tapasztalatai alapján, hogy biztosítsák a szabályok betartását és a versenyzés fair feltételeit.
Fradi-Újpest és Arsenal-Chelsea a nap focicsemegéi, de emellett is mutatjuk a teljes mai menetrendet.
Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) megbüntette a Crvena zvezdát,
A nap csúcsmeccsei között az Inter–Napoli, a Schalke 04–Bayern München és az Athletic Club–Atletico Madrid rangadóját lehet említeni.
A fogadó százszoros nyereményszorzóval találta el egy labdarúgó gólszerzését, az állami vállalat azonban utólag érvénytelenítette a szelvényt.
Kész, ennyi volt: klubrekordot jelentő összegért távozott az Arsenal szélsője, de nagyon ráfázhat a csapat
Az Arsenal bár megtízszerezte azt a pénzt, amit hét éve kifizetett Gabriel Martinelliért, a támadósorban most jelentős kérdések merültek fel.
Egykori felettese és korábbi kollégái azonnal cáfolták az állításait, míg a szurkolók a játékvezetés integritását kérdőjelezték meg.
Richarlison nem tudott visszatérni az Evertonhoz, de most, hogy a PL-keretbe sem került be, vélhetően napokon belül elhagyja a Tottenhamet.
2032-től évente rendezik majd a síelők világbajnokságait, kivéve, ha az adott évben téli olimpiát is rendeznek.
Az ügyben az egyetem belső vizsgálatot indított, miközben a sportoló családjának ügyvédje a teljes edzői stáb azonnali felfüggesztését követeli.
A Virradat SE kick-box szakosztályának vezetőedzője versenyzőként és trénerként is maradandót alkotott.
Egy hónapos eltiltást kapott Nick Kyrgios, miután a júniusi mallorcai tornán adott doppingmintájában kokaint találtak.
A kora esti órákban a magyar bajnokság nyitja a programot, majd az európai topligák veszik át a terepet, ahol a Real Madrid és a Paris...
„Szerencsés vagyok, hogy élek”: frontális ütközésben tört totálkárosra a Budapestre készülő olimpiai bajnok autója
Autóbalesetet szenvedett Tara Davis-Woodhall olimpiai bajnok távolugrónő, így kérdésessé vált a szereplése a szeptember 11-én kezdődő, bdaupesti atlétikai világdöntőn.
Saját csapatot gründolt az F1 világbajnoka, Lando Norris: nagy céljaik vannak, pár év múlva F1-ben szerepelnének
A McLaren pilótája egy tehetséggondozó programot is elindított, így ő az első F1-es világbajnok, aki a modern formulás utánpótlásrendszerben közvetlenül egy saját csapat mögé áll.
Az eljárás a golflegenda márciusi, borulással végződő balesetéből indult ki.
A zöld-fehérek sorozatban nyolcadszor jutottak be egy európai kupasorozat főtáblájára, a küzdelmeket pedig szeptember 17-én kezdik meg a skót Celtic vendégeként.
Diktatórikus módszerekkel edzi a világsztárokat José Mourinho: nagyon szigorú szabályokat vezetett be a Realnál
A szabályok megszegése azonnali és komoly következményekkel jár a Realnál - erről egy spanyol újságíró értesülései alapján írnak.
Példátlan botrány rázta meg az NBA-t: 30 millióra vágták meg a milliárdos tulajdonost, repült az eltiltás is
Steve Ballmert egy teljes évre eltiltották a sporttevékenyésgtől, maga Kawhi Leonard viszont megúszta a súlyos büntetést.