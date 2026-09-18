Kitört a balhé Milánóban: a csúfos zakó után azonnal berendelte a tulajdonos Ruben Amorimot

A Milan a San Siróban 2-0-s vereséget szenvedett a Benficától az Európa-ligában, Amorim állása máris komoly veszélyben lehet.

Ruben Amorim, a Manchester United korábbi vezetőedzője máris komoly nyomás alá került az AC Milannál, a klub tulajdonosa ugyanis válságtárgyalásra készül a portugál szakemberrel.

Amorimot a nyáron nevezték ki a Milan élére, és a Serie A-ban veretlenül kezdett, hiszen négy bajnoki mérkőzéséből kettőt megnyert, kettőt pedig döntetlenre hozott. A Torino és a Venezia elleni győzelmek után azonban a csapat teljesítménye érezhetően visszaesett. A Juventus ellen 1-1-es, a Lazio ellen pedig 2-2-es döntetlent értek el idegenben – utóbbit ráadásul kétgólos hátrányból felállva –, majd szerdán hazai pályán szenvedtek vereséget a Benficától.

Olaszország AC Milan Piaci érték: 474,35M € Edző: Ruben Amorim Bajnokság: Italian Serie A Jelenlegi helyezés: #6 Italian Serie A helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 5. Cagliari 4 3 0 1 4 2 2 9 6. AC Milan 4 2 2 0 7 4 3 8 7. Frosinone 4 2 1 1 7 4 3 7 Adatlap létrehozva: 2026.09.18.

Az olasz sajtó értesülései szerint Gerry Cardinale, a Milan amerikai tulajdonosa csütörtökre válságtárgyalásra hívta össze Amorimot és Massimo Calvelli vezérigazgatót, hogy áttekintsék a csapat gyengébb szereplését. Cardinale, aki 2022-ben a RedBird Capital Partners befektetési társaságán keresztül vásárolta meg a klubot, várhatóan számonkéri majd Amorimon azokat a hiányosságokat, amelyeket maga a szakember is elismert a Benfica elleni mérkőzést követő sajtótájékoztatón. A Calciomercato.com ugyanakkor hozzáteszi, hogy a klub vezetése egyelőre nem tervez edzőváltást, így a portugál tréner továbbra is élvezi a vezetőség bizalmát.

A számok aggasztó képet festenek. A Juventus ellen mindössze három lövést jegyzett a csapat, amelyből egy talált kaput, míg ellenfelük tizennyolcszor próbálkozott. A Benfica elleni vereség alkalmával nyújtotta a Milan az idény leggyengébb teljesítményét, hiszen egyetlen helyzetet sem tudott kialakítani, és ebben a szezonban először fordult elő, hogy gól nélkül maradt. A szurkolók ki is fütyülték a csapatot a sípszó után.

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Amorim a mérkőzés után elismerte a problémákat. Labdával többet ártunk magunknak, mint amennyit az ellenfél árt nekünk. A tizenhatosnál hiányzik a kreativitás

– mondta a portugál edző, hozzátéve, hogy az első félidőben kapott gól után teljesen elveszítették az irányítást. A Milan vasárnap hazai pályán fogadja a Leccét a bajnokságban, ami egy jó esély a javításra.