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Sport

Meglépték a történelmi döntést: a tarthatatlan hőség miatt teljesen átírják a focibajnokságok menetrendjét

Pénzcentrum
2026. szeptember 14. 16:13

A dél-koreai labdarúgó-bajnokságot szervező K-League az európai naptárhoz való igazodást fontolgatja, miután az egyre szélsőségesebb nyári hőség komoly veszélyt jelent a játékosokra és a szurkolókra egyaránt. A változtatást a japán liga példája mellett az éghajlati válság is felerősítette - tudósított a The Guardian.

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A K-League-ben dolgozó edzők több mint hetven százaléka támogatja, hogy a hagyományos, márciustól novemberig tartó menetrend helyett az európai mintát kövessék, amely augusztus végén kezdődik és téli szünetet is tartalmaz. A vita nem új keletű, az utóbbi évek hőhullámai viszont jelentősen felerősítették a folyamatot. Jangszanban 2025 augusztusában 42,5 Celsius-fokot mértek, ami az ország történetének legmagasabb értéke, míg Szöulban 17 egymást követő trópusi éjszakát regisztráltak. A mérkőzéseken a stadionokban szurkolók ájultak el, az edzők pedig a játék színvonalának drasztikus romlására panaszkodtak.

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A Koreai Meteorológiai Szolgálat 2025 decemberében közzétett jelentése szerint 2020 és 2024 között 0,9 fokkal emelkedett az országos átlaghőmérséklet. Ez riasztó ütem, különösen úgy, hogy az ezt megelőző száz év alatt mindössze 1,9 fokos emelkedést mértek. A Dél-koreai Hivatásos Labdarúgók Szövetsége nyíltan a váltás mellett állt ki, hangsúlyozva, hogy a liga ázsiai vezető szerepének és nemzetközi versenyképességének megőrzéséhez elengedhetetlen a változtatás.

Dél-Korea  |  2026
K League 1
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
FC Seoul
62
2.
Ulsan HD FC
47
3.
Jeonbuk Hyundai Motors
43
4.
Jeju SK FC
43
5.
Gangwon FC
42
Több csapat
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A játékosok szerint az európai szezonhoz való igazodás nemcsak az egészségügyi szempontok miatt előnyös, hanem a nemzetközi átigazolási piacot is megkönnyíti. Japán már megtette ezt a lépést, a J-League ugyanis idén indította el az első, európai naptárhoz igazított idényét. A japán klubok régóta panaszkodtak amiatt, hogy tehetséges fiatal játékosaikért alacsony átigazolási díjakat kapnak, ám a közös, három hónapos nyári átigazolási ablak ezen jelentősen változtathat. Az átalakítás egyúttal szinkronba hozza a ligát az Ázsiai Bajnokok Ligájával is, amely már 2023-ban átállt az európai naptárra.

Dél-Korea számára a legnagyobb kihívást a japánnál zordabb tél jelenti, hiszen a 38 fordulós bajnokságban a nyári kánikula elkerülése mellett a fagypont alatti mérkőzések sem vonzóak a szurkolók számára. A meteorológiai adatok szerint a nyarak 25 nappal hosszabbak, a telek pedig 22 nappal rövidebbek lettek az elmúlt évszázadban, ami csökkentheti a téli szünet szükséges hosszát. A 2030-as labdarúgó-világbajnokság ideális alkalmat kínálhat az átállásra, hiszen a J-League is egy rövid átmeneti miniszezont iktatott be a 2026-os világbajnokság előtt.

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A rendkívüli hőség nemcsak a dél-koreai futballt érinti. Az Indiai Premier League, a krikett leggazdagabb bajnoksága szintén fontolgatja a márciustól májusig tartó menetrendjének módosítását a májusi kánikula miatt. A Tour de France szervezői a tűző hőség és az erdőtüzek miatt arra kérték a szurkolókat, hogy a verseny utolsó szakaszaitól maradjanak távol, emellett a rajt- és célidőpontok módosítását is mérlegelik a legforróbb órák elkerülése érdekében. A koreai labdarúgásban a pénzügyi vonatkozások is döntőek lehetnek, ha ugyanis a J-League az átállás után valóban rekordbevételeket ér el – ahogyan azt a tokiói vezetés várja –, az a régió többi ligáját is a váltás felé terelheti.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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