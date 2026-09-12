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autóverseny, versenyző, forma 1, kockás zászló kép
Sport

Lando Norrisé a pole pozíció Madridban: óriási csata döntött az első rajthelyről

Pénzcentrum/MTI
2026. szeptember 12. 17:32

Lando Norris nyerte a Forma–1-es Spanyol Nagydíj szombati időmérő edzését a vadonatúj madridi pályán. A McLaren brit világbajnoki címvédője így az első rajtkockából vághat neki a vasárnapi futamnak. Mellőle az összetett pontverseny éllovasa, Andrea Kimi Antonelli indulhat, míg a harmadik helyet Max Verstappen szerezte meg. A Ferrari két autója a negyedik és ötödik rajtkockát foglalhatja el.

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A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj szombati időmérő edzését a vadonatúj madridi pályán, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

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A 26 éves pilótának ez az idei harmadik és pályafutása 19. pole pozíciója.

Norris mellől az összetettben éllovas Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője rajtolhat majd, míg a harmadik pozícióból a négyszeres vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája startol.

A negyedik és az ötödik helyről a két Ferrari kezdi majd a viadalt, a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton hat ezredmásodperccel volt gyorsabb csapattársánál, a monacói Charles Leclerc-nél.

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A vb-pontversenyben második George Russell, Antonelli brit márkatársa csak a hatodik helyről rajtol.

Az 57 körös Spanyol Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.
Címlapkép: Getty Images
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