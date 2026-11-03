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A tőzsdei pénzügyi növekedést ábrázoló diagram sötét háttér előtt.
Megtakarítás

Hatalmas fordulat a piacokon: megütötték az Apple-t, zuhan az olajár, bajba került az OTP paraguayi partnere

Pénzcentrum
2026. november 3. 17:34 5 perc
  Gyors összefoglaló
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Többnyire emelkedéssel indult a keddi kereskedés az amerikai tőzsdéken, miközben az Apple és a Palantir gyorsjelentését árfolyameséssel fogadták a befektetők. Az amerikai–iráni tárgyalásokról érkező értesülések meredeken lefelé mozdították az olajárat, a nemesfémek pedig ledolgozták korábbi veszteségeik jelentős részét. Európában délelőtt még az eladók domináltak, de több vállalati gyorsjelentés is kedvező fogadtatásra talált.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A keddi amerikai nyitás után a Nasdaq 0,4, az S&P 500 pedig 0,2 százalékkal emelkedett, míg a Dow 0,3 százalékos mínuszban kezdte a napot. Az Apple részvényei 3, a Palantir papírjai 4 százalékos eséssel nyitottak a hétfői piaczárás után közzétett gyorsjelentések nyomán. Közben a Brent típusú kőolaj ára a napi csúcsához képest több mint 6 százalékot zuhant, és rövid időre hordónként 105 dollár alá került.

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Az Apple befektetőit elsősorban a vártnál gyengébb profitmarzs-kilátások aggasztották, amelyekben a memóriachipek drágulása és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó növekvő költségek is szerepet játszanak. A Palantir ugyan jelentősen felülmúlta az elemzői konszenzust, az új szerződésállomány növekedésének lassulása és a részvény továbbra is rendkívül magas árazása azonban nyomást helyezett az árfolyamra.

Az európai piacokon délelőtt még nagyobb mínuszok alakultak ki, a DAX 1,1, a CAC 0,7, a FTSE pedig 0,6 százalékot veszített értékéből. Az egyedi részvények között ugyanakkor több nyertes is akadt. A Ferrari délután 2,7 százalékos pluszban járt, az Intesa Sanpaolo a kezdeti gyengülés után 0,8 százalékos emelkedésbe fordult, a Lufthansa pedig délelőtt több mint 3 százalékkal került feljebb.

A nemesfémek piacán jelentős fordulat következett be. Az arany délután rövid idő alatt 1,7 százalékot pattant, és visszatért a hétfői záróár közelébe. Az ezüst vesztesége 0,9 százalékra mérséklődött, miután délelőtt még 4 százalékos mínuszban, tavaly november 21-e óta nem látott mélyponton is járt.

Közel-keleti hírek mozgatták az olajpiacot

Az olajár zuhanását az amerikai–iráni tárgyalások előrehaladásáról szóló értesülések váltották ki. Ezek szerint Washington jóváhagyta a katari közvetítők által Teheránnak átadott megállapodástervezetet. A lehetséges kompromisszum részeként Irán engedményeket tehetne nukleáris programjában, az Egyesült Államok pedig felszabadíthatná a befagyasztott iráni vagyon egy részét.

Megállapodást azonban hivatalosan még nem erősítettek meg, és egy magas rangú iráni tisztviselő szerint a felek továbbra is messze vannak a konfliktus lezárásától. A piac így egyelőre a geopolitikai feszültség enyhülésének lehetőségét árazta.

A befektetők számára a keddi amerikai félidős választások is kiemelt eseményt jelentenek, az eredmény ugyanis érdemben befolyásolhatja Donald Trump politikai mozgásterét.

Javuló eredmények a Ferrarinál és az Intesánál

A Ferrari harmadik negyedéves árbevétele éves összevetésben 7 százalékkal, 1,9 milliárd euróra nőtt, üzemi eredménye (EBIT) pedig 12 százalékkal, 563 millió euróra emelkedett. Nettó nyeresége 13 százalékkal, 431 millió euróra javult annak ellenére, hogy 3368 autót szállított le, 33-mal kevesebbet az egy évvel korábbinál. A növekedést a magasabb árfekvésű modellek és a személyre szabott felszereltség iránti erős kereslet támogatta.

A luxusautó-gyártó megemelte éves profit-előrejelzését, és már mintegy 7,65 milliárd eurós árbevétellel számol a korábbi 7,6 milliárd helyett. Első tisztán elektromos modelljének, a Lucénak a teljes 2027-es gyártási kapacitását értékesítette, az első kiszállítások pedig még idén megkezdődhetnek. A vállalat teljes rendelésállománya már 2028-ig kitart.

A CIB Bank anyavállalata, az Intesa Sanpaolo 2,65 milliárd eurós harmadik negyedéves adózott eredményt ért el, meghaladva a 2,50 milliárdos elemzői várakozást. Működési költségei éves alapon 2,5 százalékkal csökkentek. A bank szerint idei profitja jóval meghaladhatja a 10 milliárd eurót, annak ellenére, hogy az olasz különadók 900 millió eurós többletterhet jelentenek.

Az Intesa az éves nyereség 75 százalékát osztalékként, további 20 százalékát részvény-visszavásárlással tervezi kifizetni a részvényeseknek. Emellett 33 milliárd eurós, készpénzt és részvényeket kombináló felvásárlási ajánlattal készül megszerezni a Monte dei Paschi di Sienát; a felügyeleti jóváhagyás jövő hét elején érkezhet meg.

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Szűkítette profitcélját a Lufthansa

A Lufthansa a korábbi 1,7–2,2 milliárd euróról 1,7–2 milliárd euróra szűkítette idei korrigált üzemi eredményének (EBIT) célsávját, miközben becsült éves kerozinköltsége 9,3 milliárd euróra emelkedett.

A harmadik negyedéves üzemi eredmény ugyanakkor 1,4 milliárd euró lett, kissé meghaladva az 1,37 milliárdos konszenzust. Az erős kereslet, különösen a prémium szegmensben, valamint a szigorú költségkontroll segített ellensúlyozni az üzemanyag-drágulást. A légitársaság a jövő év első felére üzemanyag-szükségletének 75 százalékát már fedezeti (hedge) ügyletekkel biztosította.

Paraguayban az OTP befektetése is érintett

A paraguayi jegybank elindította az Ueno Bank szanálását, vagyis a bajba jutott pénzintézet hatósági rendezési eljárását, és felfüggesztette a szolgáltatásokat. A több mint hárommillió ügyfél egyelőre nem fér hozzá a betéteihez.

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November 3-án bedőlt Paraguay legnagyobb pénzintézete, az Ueno bank, a csőd a magyar OTP-t is érinti, amely idén szerzett közel 10 százalékos részesedést a vállalatban.

A felügyelet kapcsolt vállalkozásoknak nyújtott hiteleknél és számviteli elszámolásoknál tárt fel súlyos hiányosságokat. A szükséges korrekciók után a hitelintézet tőkemegfelelése a kötelező minimum felét sem érte el.

Az OTP összesen 47 millió dollárt fektetett az Ueno luxemburgi anyavállalatába, az U Holdingsba, amelyben 9,99 százalékos részesedést szerzett. A magyar bank hangsúlyozta, hogy pénzügyi befektetése nem biztosított irányítási vagy menedzsmentjogokat. A kitettség a több mint 18 milliárd dolláros saját tőkéjének csupán töredéke; a befektetésen keletkező esetleges leírás pontos mértéke egyelőre nem ismert.

A hazai blue chipek közül a Mol pénteken hajnalban közli harmadik negyedéves gyorsjelentését. Az elemzői várakozások több soron rekordot vetítenek előre, a tényleges számokra azonban még várni kell.

Korlátozásokkal fékeznék a kínai eladásokat

Kínában a CSI 300 index októberben 8,5 százalékot zuhant, ami több mint tíz éve a leggyengébb havi teljesítmény volt. Piaci értesülések szerint a tőzsdefelügyelet az új részvénykibocsátások (IPO) átmeneti leállítását és a nagytulajdonosok részvényeladásainak korlátozását kérte a befektetési bankoktól. A hatóság a sajtóértesüléseket egyelőre nem kommentálta.

A részvény-visszavásárlásokat célzó jegybanki refinanszírozási keret bővítése kedden sem hozott érdemi áttörést. A befektetői hangulatot a gyenge belső kereslet, az elhúzódó ingatlanpiaci válság és a technológiai papírok, köztük a mesterséges intelligenciához köthető részvények korrekciója is nyomás alatt tartja.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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