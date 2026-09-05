2026. szeptember 5. szombat Viktor, Lőrinc
22 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Rendkívüli! Büntetéshullám söpört végig az időmérő után, a rajtrács végére száműzték a hazaiak kedvencét
Sport

Rendkívüli! Büntetéshullám söpört végig az időmérő után, a rajtrács végére száműzték a hazaiak kedvencét

Pénzcentrum
2026. szeptember 5. 18:26

Pierre Gasly, az Alpine francia versenyzője nyerte a Forma-1-es Olasz Nagydíj szombati időmérő edzését Monzában, ahol így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A 30 éves pilótának ez pályafutása első pole pozíciója, méghozzá azon a pályán, ahol karrierje első és eddigi egyetlen futamgyőzelmét aratta még 2020-ban. Gasly mellől George Russell, a Mercedes brit versenyzője rajtolhat majd a második helyről, míg a harmadik startpozíciót Oscar Piastri, a McLaren ausztrál pilótája szerezte meg az időmérőn.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az összetettben éllovas és hazai közönség előtt szereplő Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) hetedik lett, de motorelemcserék miatt a rajtrács végéről kell majd kezdenie a viadalt. Az olasz szurkolók által buzdított Ferrari versenyzőinek nem sikerült túlságosan jól az időmérő, ennek ellenére a monacói Charles Leclerc a negyedik, a hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton pedig az ötödik helyről rajtolhat majd.

A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland sztárja Hamilton mellől startol. Motorelemcserék miatt Antonellihez hasonlóan Liam Lawson (új-zélandi), valamint Alexander Albon (Williams) is a rajtrács végéről lesz kénytelen kezdeni a futamot Monzában. Az 53 körös Olasz Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik.

A teljes rajtsorrend:

1. sor:

  • Pierre Gasly (francia, Alpine)
  • George Russell (brit, Mercedes)

2. sor:

  • Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
  • Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

3. sor:

  • Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
  • Max Verstappen (holland, Red Bull)

4. sor:

  • Franco Colapinto (argentin, Alpine)
  • Lando Norris (brit, McLaren)

5. sor:

  • Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
  • Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)

6. sor:

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Oliver Bearman (brit, Haas)

Nico Hülkenberg (német, Audi)

7. sor:

  • Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
  • Esteban Ocon (francia, Haas)

8. sor:

  • Cunoda Juki (japán, Racing Bulls)
  • Valtteri Bottas (finn, Cadillac)

9. sor:

  • Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
  • Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

10. sor:

  • Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
  • Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

11. sor:

  • Liam Lawson (új-zélandi, Red Bull)
  • Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
Címlapkép: Getty Images
#sport #forma-1 #ferrari #autóverseny #max verstappen #lewis hamilton #autósport #f1 #oscar piastri #red bull #f1hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:26
17:55
16:58
16:33
16:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 5.
Befuccsolt az eddig méregdrága balatoni álom? Milliókat nyerhet, aki ezen a helyen vesz nyaralót a parton
2026. szeptember 4.
Meglépték! Nyilvánosságra hozták a magyar kórházak fertőzési adatait: itt a legsúlyosabb a helyzet
2026. szeptember 5.
Itt van Bill Gates brutális jóslata a mesterséges intelligenciáról: bevezethetik az AI-adót, rengeteg jól fizető melónak örökre befellegzett
2026. szeptember 5.
Megszólalt a magyar klímakutató: tényleg sokkal kevesebb időnk van hátra, mint gondoltuk?
2026. szeptember 4.
Ekkora lenne a szerepe Magyarországnak az USA-ban, ha csatlakoznánk 51. államként: azért ez nem lenne kis pozíció
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 5. szombat
Viktor, Lőrinc
36. hét
Szeptember 5.
Jótékonysági világnap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Örökre megváltozik a magyar foci a NER bukása után: sorra tűnnek el a játékosok, minden egy irányba mutat
2
2 hete
Nemkívánatos személy lett a FIFA-elnök: újabb súlyos pofont kapott Gianni Infantino, inog a széke?
3
6 napja
F1 Olasz Nagydíj 2026: itt van minden infó, az időmérő és a verseny időpontja Monza, Olaszország helyszínen
4
2 hete
Vége a dalnak? 20 milliárd dolláros üzlet miatt bukhat meg a FIFA-elnök, Csányi Sándornál is betelt a pohár
5
3 hete
Gyászol a bokszvilág, meghalt a nagy harcos: 11 év szenvedés után ment el
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fizetendő adó
a számított adó csökkentve az adóvisszatartás formájában igénybe vehető adókedvezménnyel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 5. 17:55
Kvíz: Hogy köszönnek a bányászok, és mit nevezünk ércnek? Tedd próbára bányászati tudásodat!
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 5. 16:03
Itt van Bill Gates brutális jóslata a mesterséges intelligenciáról: bevezethetik az AI-adót, rengeteg jól fizető melónak örökre befellegzett
Agrárszektor  |  2026. szeptember 5. 18:08
Felforr Európa? Megállíthatatlanul melegszik a kontinens, ez aggasztó