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Rendkívüli! Büntetéshullám söpört végig az időmérő után, a rajtrács végére száműzték a hazaiak kedvencét
Pierre Gasly, az Alpine francia versenyzője nyerte a Forma-1-es Olasz Nagydíj szombati időmérő edzését Monzában, ahol így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.
A 30 éves pilótának ez pályafutása első pole pozíciója, méghozzá azon a pályán, ahol karrierje első és eddigi egyetlen futamgyőzelmét aratta még 2020-ban. Gasly mellől George Russell, a Mercedes brit versenyzője rajtolhat majd a második helyről, míg a harmadik startpozíciót Oscar Piastri, a McLaren ausztrál pilótája szerezte meg az időmérőn.
Az összetettben éllovas és hazai közönség előtt szereplő Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) hetedik lett, de motorelemcserék miatt a rajtrács végéről kell majd kezdenie a viadalt. Az olasz szurkolók által buzdított Ferrari versenyzőinek nem sikerült túlságosan jól az időmérő, ennek ellenére a monacói Charles Leclerc a negyedik, a hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton pedig az ötödik helyről rajtolhat majd.
A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland sztárja Hamilton mellől startol. Motorelemcserék miatt Antonellihez hasonlóan Liam Lawson (új-zélandi), valamint Alexander Albon (Williams) is a rajtrács végéről lesz kénytelen kezdeni a futamot Monzában. Az 53 körös Olasz Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik.
A teljes rajtsorrend:
1. sor:
- Pierre Gasly (francia, Alpine)
- George Russell (brit, Mercedes)
2. sor:
- Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
- Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
3. sor:
- Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
- Max Verstappen (holland, Red Bull)
4. sor:
- Franco Colapinto (argentin, Alpine)
- Lando Norris (brit, McLaren)
5. sor:
- Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
6. sor:
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Oliver Bearman (brit, Haas)
Nico Hülkenberg (német, Audi)
7. sor:
- Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
- Esteban Ocon (francia, Haas)
8. sor:
- Cunoda Juki (japán, Racing Bulls)
- Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
9. sor:
- Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
- Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
10. sor:
- Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
- Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
11. sor:
- Liam Lawson (új-zélandi, Red Bull)
- Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
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