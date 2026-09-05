Rendkívüli! Büntetéshullám söpört végig az időmérő után, a rajtrács végére száműzték a hazaiak kedvencét

Pierre Gasly, az Alpine francia versenyzője nyerte a Forma-1-es Olasz Nagydíj szombati időmérő edzését Monzában, ahol így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

A 30 éves pilótának ez pályafutása első pole pozíciója, méghozzá azon a pályán, ahol karrierje első és eddigi egyetlen futamgyőzelmét aratta még 2020-ban. Gasly mellől George Russell, a Mercedes brit versenyzője rajtolhat majd a második helyről, míg a harmadik startpozíciót Oscar Piastri, a McLaren ausztrál pilótája szerezte meg az időmérőn.

Az összetettben éllovas és hazai közönség előtt szereplő Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) hetedik lett, de motorelemcserék miatt a rajtrács végéről kell majd kezdenie a viadalt. Az olasz szurkolók által buzdított Ferrari versenyzőinek nem sikerült túlságosan jól az időmérő, ennek ellenére a monacói Charles Leclerc a negyedik, a hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton pedig az ötödik helyről rajtolhat majd.

A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland sztárja Hamilton mellől startol. Motorelemcserék miatt Antonellihez hasonlóan Liam Lawson (új-zélandi), valamint Alexander Albon (Williams) is a rajtrács végéről lesz kénytelen kezdeni a futamot Monzában. Az 53 körös Olasz Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik.

A teljes rajtsorrend:

1. sor:

Pierre Gasly (francia, Alpine)

George Russell (brit, Mercedes)

2. sor:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

3. sor:

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

Max Verstappen (holland, Red Bull)

4. sor:

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

Lando Norris (brit, McLaren)

5. sor:

Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)

Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)

6. sor:

Oliver Bearman (brit, Haas)

Nico Hülkenberg (német, Audi)

7. sor:

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

Esteban Ocon (francia, Haas)

8. sor:

Cunoda Juki (japán, Racing Bulls)

Valtteri Bottas (finn, Cadillac)

9. sor:

Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

10. sor:

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

11. sor: