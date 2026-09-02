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pénz, euró, foci, igazolás, átigazolás
Sport

Robbant az átigazolási bomba: elképesztő tisztogatás rázta meg az angol focit, csak úgy röpködtek a százmilliók

Pénzcentrum
2026. szeptember 2. 11:15

A határidő előtt számos jelentős üzlet született a transzferpiacon, több klub is nagy erősítéseket jelentett be - írja összefoglalójában a The Guardian.

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Lezárult az átigazolási időszak az angol labdarúgásban, amely során az Aston Villa és a Newcastle is gyökeres átalakításon esett át.

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Az Aston Villa a zárónapon igazolta le Ibrahim Mbaye-t a Paris Saint-Germaintől 47 millió fontért, valamint Taylor Harwood-Bellist a Southamptontól 25 millióért, így a birminghami klub a nyáron összesen tíz új játékost szerződtetett. A nagyszabású átalakítást a kilenc távozó eladásából befolyó, több mint 300 millió font tette lehetővé.

A távozók között szerepelt a májusi Európa-liga-győzelem hat kezdőjátékosa is, köztük Morgan Rogers, Ollie Watkins, Ezri Konsa, Youri Tielemans, Lucas Digne és Emiliano Martínez. Az érkezők közül Nicolas Jackson 47,5 millió fontos – bónuszokkal akár 65 milliós – átigazolása, valamint Johan Manzambi 52 milliós szerződtetése emelhető ki, bár utóbbi térdsérülése miatt egyelőre nem léphetett pályára. Az Arsenaltól elszenvedett 1–0-s vereséget követően Unai Emery vezetőedző bizakodóan úgy nyilatkozott, hogy a terveiknek megfelelően sikerült pótolniuk a távozókat.

Anglia  |  2026-2027
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Manchester City
6
2.
Arsenal
6
3.
Hull City
6
4.
Chelsea
6
5.
Brentford
4
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Bruno Fernandes
(Manchester United)
3
2.
Rayan Cherki
(Manchester City)
2
3.
João Pedro
(Chelsea)
2
4.
Cole Palmer
(Chelsea)
2
5.
Jack Hinshelwood
(Brighton)
2
Teljes lista
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A Newcastle szintén komoly átalakuláson ment keresztül a nyáron. A klub az átigazolási időszak utolsó napján szerződtette a Lille belga csatárát, Matias Fernandez-Pardót 51 millió fontért, aki a nyár eleji kívánságlista első számú célpontja volt.

A 21 éves támadó a nyolcadik nyári érkezőként csatlakozott a kerethez, miután a klub összesen közel 250 millió fontért eladta Anthony Gordont, Sandro Tonalit és Bruno Guimarãest, a kispadon pedig Matthias Jaissle váltotta Eddie Howe-t. A német vezetőedző Fernandez-Pardo mellett az azóta érkezett Amar Dedićre (39 millió font) és Nico Gonzálezre (52 millió font) is számíthat, míg a tavaly 70 millióért igazolt Nick Woltemade kölcsönben a Juventusnál folytatja, mivel nem illeszkedett Jaissle intenzív játékrendszerébe.

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A Barcelona megerősítette Gabriel Jesus érkezését az Arsenaltól, a brazil csatárt mindössze 10 millió euróért (8,6 millió fontért) vásárolták meg a katalánok. Jesus a tizenkettedik olyan labdarúgó a sportág történetében, aki két különböző klubbal is megnyerte a Premier League-et: korábban a Manchester Cityvel, majd az Arsenallal is bajnok lett.

A többi említésre méltó üzlet közül Harvey Elliott a Liverpooltól került kölcsönbe a Valenciához, Beto 15,5 millió fontért igazolt az Evertontól a Fiorentinához, Kevin Danso pedig a Tottenhamtől érkezett kölcsönbe a Sunderlandhez, ahol jövő nyáron 25 millió fontos végleges vásárlási opció léphet életbe. A Fulham a Real Madridból szerződtette Manuel Ángelt, miután korábban már César Palaciost és Gonzalo Garcíát is megszerzte a spanyol sztárklubtól.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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