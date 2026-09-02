Tóth Ákos korábban szövetségi kapitány is volt, és részt vett a jelenleg is futó iskolai úszóprogram kidolgozásában.
Robbant az átigazolási bomba: elképesztő tisztogatás rázta meg az angol focit, csak úgy röpködtek a százmilliók
A határidő előtt számos jelentős üzlet született a transzferpiacon, több klub is nagy erősítéseket jelentett be - írja összefoglalójában a The Guardian.
Lezárult az átigazolási időszak az angol labdarúgásban, amely során az Aston Villa és a Newcastle is gyökeres átalakításon esett át.
Az Aston Villa a zárónapon igazolta le Ibrahim Mbaye-t a Paris Saint-Germaintől 47 millió fontért, valamint Taylor Harwood-Bellist a Southamptontól 25 millióért, így a birminghami klub a nyáron összesen tíz új játékost szerződtetett. A nagyszabású átalakítást a kilenc távozó eladásából befolyó, több mint 300 millió font tette lehetővé.
A távozók között szerepelt a májusi Európa-liga-győzelem hat kezdőjátékosa is, köztük Morgan Rogers, Ollie Watkins, Ezri Konsa, Youri Tielemans, Lucas Digne és Emiliano Martínez. Az érkezők közül Nicolas Jackson 47,5 millió fontos – bónuszokkal akár 65 milliós – átigazolása, valamint Johan Manzambi 52 milliós szerződtetése emelhető ki, bár utóbbi térdsérülése miatt egyelőre nem léphetett pályára. Az Arsenaltól elszenvedett 1–0-s vereséget követően Unai Emery vezetőedző bizakodóan úgy nyilatkozott, hogy a terveiknek megfelelően sikerült pótolniuk a távozókat.
A Newcastle szintén komoly átalakuláson ment keresztül a nyáron. A klub az átigazolási időszak utolsó napján szerződtette a Lille belga csatárát, Matias Fernandez-Pardót 51 millió fontért, aki a nyár eleji kívánságlista első számú célpontja volt.
A 21 éves támadó a nyolcadik nyári érkezőként csatlakozott a kerethez, miután a klub összesen közel 250 millió fontért eladta Anthony Gordont, Sandro Tonalit és Bruno Guimarãest, a kispadon pedig Matthias Jaissle váltotta Eddie Howe-t. A német vezetőedző Fernandez-Pardo mellett az azóta érkezett Amar Dedićre (39 millió font) és Nico Gonzálezre (52 millió font) is számíthat, míg a tavaly 70 millióért igazolt Nick Woltemade kölcsönben a Juventusnál folytatja, mivel nem illeszkedett Jaissle intenzív játékrendszerébe.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A Barcelona megerősítette Gabriel Jesus érkezését az Arsenaltól, a brazil csatárt mindössze 10 millió euróért (8,6 millió fontért) vásárolták meg a katalánok. Jesus a tizenkettedik olyan labdarúgó a sportág történetében, aki két különböző klubbal is megnyerte a Premier League-et: korábban a Manchester Cityvel, majd az Arsenallal is bajnok lett.
A többi említésre méltó üzlet közül Harvey Elliott a Liverpooltól került kölcsönbe a Valenciához, Beto 15,5 millió fontért igazolt az Evertontól a Fiorentinához, Kevin Danso pedig a Tottenhamtől érkezett kölcsönbe a Sunderlandhez, ahol jövő nyáron 25 millió fontos végleges vásárlási opció léphet életbe. A Fulham a Real Madridból szerződtette Manuel Ángelt, miután korábban már César Palaciost és Gonzalo Garcíát is megszerzte a spanyol sztárklubtól.
Bár hivatalosan nem közölték a franchise árát, lapértesülések szerint új rekord született a baseballbajnokságban.
A Marco Rossi vezette nemzeti csapat mindkét találkozóját a Puskás Arénában játssza le a kora őszi időszakban.
Lindsey Vonn-ra még vár legalább egy műtét, a lábadozása sem ért még véget.
A szerdán 24. életévét betöltő játékos fő céljaként a Premier League megnyerését jelölte meg
A játékos 29 szelvényen, 19-es, 21-es, 22-es és 23-as kötéses fogadásokkal állított össze hibátlan tippsorokat.
A masszív eladósodás hátterében a kiújuló bérverseny, a krónikus alulfinanszírozottság és az egyetemi klinikák strukturális problémái állnak.
Sir Alex Ferguson botra támaszkodva jelent meg volt csapata bajnokiján, bár a kaoun már segítség nélkül tudott bemenni.
Messi 2005. augusztus 17-én, Budapesten, a magyar válogatott elleni barátságos mérkőzésen debütált a felnőtt nemzeti csapatban.
Az argentin kapus, Emiliano Martínez vasárnapi átigazolása a Chelsea-hez már a nyolcadik transzfer volt az Aston Villa és a Chelsea között között négy év alatt.
A világdöntő vasárnapi zárónapján tizenegy döntőt, köztük a magyar vegyesváltó futását és óriási nemzetközi párharcokat is láthat a közönség.
A 35 éves defensive tackle tavaly márciusban vonult vissza, most azonban egyéves, 20 millió dolláros szerződést írt alá korábbi csapatával.
Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta a Premier League szabályozásának módosítását és a mérkőzéskeret létszámának emelését kérte.
Tadej Pogačar a kórházi ágyából jelentkezett be, miután szombaton egy súlyos bukás miatt feladni kényszerült a spanyol körversenyt.
Könnyeivel küszködve búcsúzott a 2026-os US Opentől Novak Djokovics, miután az első körben kikapott az argentin Mariano Navonétól.
A magyar bajnokságban a Ferencváros legyőzte a listavezető Puskás Akadémiát, Angliában viszont a Tottenham nemhogy pontot, gólt sem szerzett még. Lássuk a hétvégi eredményeket!
F1 Olasz Nagydíj 2026: itt van minden infó, az időmérő és a verseny időpontja Monza, Olaszország helyszínen
Lássuk, mikor lesz az Olasz Nagydíj szabadedzése, időmérője és maga a verseny szeptember első hétvégéjén!
Örökre megváltozik a magyar foci a NER bukása után: sorra tűnnek el a játékosok, minden egy irányba mutat
Az áprilisi kormányváltás és az állami pénzcsapok elzárulása váratlan fordulatot hozott a magyar fociban.
Szeptember 6-án a 41. Wizz Air Budapest Félmaraton több tízezres mezőnyében a hazai hip-hop és DJ-szcéna ismert alakja, OJ Sámson is ott lesz a rajtvonalnál.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.