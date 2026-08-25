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Sport

Óriási a baj? Eltűntként körözi a rendőrség a 20-szoros magyar válogatott sztárfocistát

Pénzcentrum
2026. augusztus 25. 12:16

Eltűntként keresi a rendőrség Buzsáky Ákost. A 20-szoros magyar válogatott labdarúgó körözését a rendőrség hivatalos oldalán tették közzé. 

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A Blikk szúrta ki, hogy eltűnt személyként körözi a korábbi válogatott labdarúgót, Buzsáky Ákost a rendőrség. Játékosként sikeres pályafutást tudhat magáénak, volt bajnok Portugáliában, nyert UEFA-kupát, a nemzeti együttesben hússzor húzhatta magára a címeres mezt. Karrierje lezárása után edzőként már nem volt ennyire sikeres.

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Buzsáky Ákos az MTK-ban kezdte pályafutását, majd 2002-ben a Portóhoz szerződött. A portugál klubbal bajnoki címet és UEFA-kupát nyert. Pályafutása jelentős részét Angliában töltötte, ahol a Plymouth Argyle és a Queens Park Rangers játékosa volt. A QPR színeiben a Premier League-ben is szerepelt.

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A magyar válogatottban 20 alkalommal lépett pályára és két gólt szerzett. Profi pályafutását 2015-ben, a Ferencváros játékosaként fejezte be sérülések miatt. Visszavonulása után edzőként és televíziós szakértőként is dolgozott.

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A rendőrségi adatlap szerint Buzsáky Ákos augusztus 18-án tűnt el, a körözés részleteiről egyelőre kevés információ áll rendelkezésre. 
Címlapkép: Getty Images
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