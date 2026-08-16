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Birmingham, 2026. augusztus 16.Vindics-Tóth Lili Anna (k) versenyez a női maratonfutásban a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon 2026. augusztus 16-án.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Elképesztő eredmény az atlétikai Eb-n: ezüstérmet és negyedik helyet szereztek a magyar maratonfutók

MTI
2026. augusztus 16. 11:30

Egy második és egy negyedik helyet szereztek a magyar női maratonfutók a birminghami Eb zárónapján. Hatvan éve nem volt ilyen nagy eredmény ebben a számban.

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Vindics-Tóth Lili ezüstérmet szerzett, az országos csúcstartó Szabó Nóra pedig a negyedik helyen végzett a női maratonfutók mezőnyében a birminghami atlétikai Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján. Ezzel a bravúrral hatvan év elteltével nyert ismét érmet magyar maratonfutó a kontinensviadalon.

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A verseny során mindkét magyar atléta kiemelkedően teljesített. A huszonhét éves Vindics-Tóth 2:27:21 órás egyéni csúccsal ért célba, ami pályafutása eddigi legnagyobb sikere. Szabó Nóra mindössze tizennyolc másodperccel lemaradva követte őt a negyedik helyen. Az Európa-bajnoki címet a finn Alisa Vainio hódította el 2:22:26-os idővel.

Vindics-Tóth második helye a magyar küldöttség második érme a birminghami kontinensviadalon, miután kedden Halász Bence kalapácsvetésben Európa-bajnok lett. Magyar maratonfutó legutóbb 1966-ban állhatott Eb-dobogóra, akkor Tóth Gyula bronzérmet szerzett.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
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