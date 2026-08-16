A szépségkirálynőnek járó koronát a szokásoknak megfelelően a verseny tavalyi győztese adta át utódjának, öttagú zsűri döntött.
Elképesztő eredmény az atlétikai Eb-n: ezüstérmet és negyedik helyet szereztek a magyar maratonfutók
Egy második és egy negyedik helyet szereztek a magyar női maratonfutók a birminghami Eb zárónapján. Hatvan éve nem volt ilyen nagy eredmény ebben a számban.
Vindics-Tóth Lili ezüstérmet szerzett, az országos csúcstartó Szabó Nóra pedig a negyedik helyen végzett a női maratonfutók mezőnyében a birminghami atlétikai Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján. Ezzel a bravúrral hatvan év elteltével nyert ismét érmet magyar maratonfutó a kontinensviadalon.
A verseny során mindkét magyar atléta kiemelkedően teljesített. A huszonhét éves Vindics-Tóth 2:27:21 órás egyéni csúccsal ért célba, ami pályafutása eddigi legnagyobb sikere. Szabó Nóra mindössze tizennyolc másodperccel lemaradva követte őt a negyedik helyen. Az Európa-bajnoki címet a finn Alisa Vainio hódította el 2:22:26-os idővel.
Vindics-Tóth második helye a magyar küldöttség második érme a birminghami kontinensviadalon, miután kedden Halász Bence kalapácsvetésben Európa-bajnok lett. Magyar maratonfutó legutóbb 1966-ban állhatott Eb-dobogóra, akkor Tóth Gyula bronzérmet szerzett.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
Fiatal bringás halt meg a kerékpárversenyen: asztalra vágtak a sporttársai, azonnali cselekvést akarnak a tragédia után
A hivatásos kerékpárosok szakszervezete felháborodásának adott hangot az eset kapcsán, és a bukósisakok biztonsági szabványainak azonnali fejlesztését sürgeti.
A 39 éves szerb klasszis a fülledt hőséggel és egy régi egészségi problémájával is küzdött, a kiesését követően pedig utalt rá, hogy talán utoljára játszott...
Lemaradt a Chelsea Európáról, mégis BL-meccsek lehetnek a stadionjában: ukrán csapatot fogadhatnak be
Az ukrán Sahtar Donyeck a Chelsea londoni otthonában, a Stamford Bridge-en szeretné megrendezni a Bajnokok Ligája-mérkőzéseit az idei szezonban.
A 2026–27-es futballidény példátlan számú szabálymódosítással indul, amelyek elsődleges célja az időhúzás visszaszorítása és a játék tempójának növelése.
Elképesztő dráma az Eb-n: második helyen haladt, de büntetést kapott a magyar versenyző, így maradt le az éremről
A magyar sportoló a kényszerpihenő ellenére is új országos csúccsal ért célba a szombati viadalon - a büntetést igazságtalannak érezte.
A 36 éves csatár a jövőben a családjára kíván összpontosítani, arról nem szólt, hogy edzőnek állna.
Több izgalmas összecsapást kínál a magyar élvonal szerelmeseinek a hétvége: összecsap az Újpest és az MTK, de lesz ismét keleti rangadó is.
A golfozó előre elrejtett egy labdát a lyukban, hogy egyetlen ütésből elért találatot színleljen, a biztonsági kamerák felvételei azonban lebuktatták.
Erling Haaland, a Manchester City norvég támadója a napokban négy Guinness-rekordról szóló elismerést vehetett át.
A rájátszás rendszerének tervezett kibővítése tovább növelheti a felelőtlen költekezés kockázatát.
Tizenegy éven át feküdt magatehetlenül otthonában a bokszoló, miután nagyon megverték egy 2015-ös meccsen.
A Chelsea pénteki határidőt szabott Enzo Fernández átigazolására, a manchesteri klub pedig Tijjani Reijnders eladásából teremtene forrást az üzlet finanszírozásához.
Hűti a kedélyeket a United vezetőedzője: erre biztosan nincs keret a nyáron, így maradnak le a riválisoktól?
A barcelonai kölcsönjátékból visszatérő Marcus Rashford jövője továbbra is bizonytalan a csapatnál, a vezetőedző pedig kizárta, hogy a klub százmilliós transzfereket bonyolítson.
Nincs vége az Infantino elleni hadjáratnak: újabb ország hátrált ki mögüle, tényleg megbukik a FIFA elnöke?
Új-Zéland a saját területi szövetségének álláspontjával megy szembe, nem hajlandóak támogatni Gianni Infantino márciusi újraválasztását.
A csapat irányárát kétszázmillió font fölött határozták meg, mélyen hallgatnak viszont a jelentős tartozásokról.
Kalandos körülmények között jutott el a Feröer-szigetekre a lengyel bajnok Lech Poznań az Európa-liga-mérkőzésére.
A hétvégi futballkavalkád már pénteken elkezdődik: az OTP Bank Ligában fővárosi rangadó nyitja a fordulót, így a magyar szurkolók már a munkahét utolsó napján élvezhetik...
Megszólalt a Fradi és a válogatott legendája, Gera Zoltán: még az újpestiek is megveregetik a vállam, ha látnak az utcán
Kilencvenhétszeres válogatottként akasztotta szögre a cipőjét tíz éve, de mint mondja, egyáltalán nem érdekli, hogy nem lett meg a kerek szám.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.