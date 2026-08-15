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Kész a milliárdos fociüzlet Liverpoolban: az Amazon és a Facebook alapítója is beszállt Szoboszlaiék csapatába
A befektetők között megtalálható az Amazon alapítója, Jeff Bezos, valamint a Facebook társalapítója, Eduardo Saverin is, a tranzakció révén pedig a tárgyalásokat vezető Amit Bhatia lett a klub új alelnöke - írta a The Guardian.
A Liverpool labdarúgócsapatát birtokló Fenway Sports Group (FSG) 1,65 milliárd fontért eladta a klub 30 százalékos részesedését az 1892 Holdings nevű konzorciumnak. Az egyezség értelmében a Liverpool teljes cégértéke eléri az 5,5 milliárd fontot. A vásárlói konzorciumot az indiai acélmágnás, Lakshmi Mittal veje, Amit Bhatia képviselte a tárgyalások során.
A tranzakció pénzügyi hátterét a Mittal Family Trust, a Jeff Bezos nevéhez köthető K5 Sports alap, valamint Eduardo és Elaine Saverin családi befektetőcége, az EE Capital biztosította. A megállapodás értelmében Bhatia mellett Elaine Saverin és Bryan Baum, a K5 Global társalapítója is helyet kap a Liverpool kibővített igazgatótanácsában, miközben Bezos passzív befektetőként nem vállal szerepet a testületben. Korábban már írtunk arról, hogy a Liverpool tulajdonosai 30%-ot eladnának a JEff Bezost is soraiban tudó konzorciumnak:
Bár a világ leggazdagabb üzletemberei közé tartozó Bezos, Saverin és a Mittal család jelentős tőkével rendelkezik, az FSG továbbra is megőrzi többségi tulajdonrészét és az operatív irányítást. A tranzakció nem jelenti a jelenlegi tulajdonosok távozásának előkészítését, ugyanakkor a konzorcium opciós jogot szerzett további részesedések megvásárlására arra az esetre, ha az FSG a jövőben a teljes értékesítés mellett döntene.
A befektetés még hatósági jóváhagyásra vár, ami akár 90 napig is eltarthat, így a 2026-os nyári átigazolási időszak költségvetését vagy stratégiáját már nem befolyásolja, és a klub napi szintű működése sem változik. Az FSG vezetése a közvetlen tőkebevonáson túl elsősorban a globális üzleti és technológiai lehetőségek miatt kötött megállapodást a brit-indiai üzletemberrel, különösen az ázsiai és indiai piacok kiaknázása érdekében.
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Amit Bhatia – aki egészen az idén júliusi távozásáig 19 éven át töltött be különböző vezetői tisztségeket a Queens Park Rangersnél – kiemelte, hogy mélyen hisznek a Liverpool projektjében, és a klub hosszú távú sikereit kívánják támogatni. Várhatóan ő lesz a konzorcium legaktívabb és legláthatóbb képviselője a klub mindennapjaiban.
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