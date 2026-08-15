Kész a milliárdos fociüzlet Liverpoolban: az Amazon és a Facebook alapítója is beszállt Szoboszlaiék csapatába

A befektetők között megtalálható az Amazon alapítója, Jeff Bezos, valamint a Facebook társalapítója, Eduardo Saverin is, a tranzakció révén pedig a tárgyalásokat vezető Amit Bhatia lett a klub új alelnöke - írta a The Guardian.

A Liverpool labdarúgócsapatát birtokló Fenway Sports Group (FSG) 1,65 milliárd fontért eladta a klub 30 százalékos részesedését az 1892 Holdings nevű konzorciumnak. Az egyezség értelmében a Liverpool teljes cégértéke eléri az 5,5 milliárd fontot. A vásárlói konzorciumot az indiai acélmágnás, Lakshmi Mittal veje, Amit Bhatia képviselte a tárgyalások során.

A tranzakció pénzügyi hátterét a Mittal Family Trust, a Jeff Bezos nevéhez köthető K5 Sports alap, valamint Eduardo és Elaine Saverin családi befektetőcége, az EE Capital biztosította. A megállapodás értelmében Bhatia mellett Elaine Saverin és Bryan Baum, a K5 Global társalapítója is helyet kap a Liverpool kibővített igazgatótanácsában, miközben Bezos passzív befektetőként nem vállal szerepet a testületben. Korábban már írtunk arról, hogy a Liverpool tulajdonosai 30%-ot eladnának a JEff Bezost is soraiban tudó konzorciumnak:

EZ IS ÉRDEKELHET Igazi nagyágyú vehet tulajdonrészt a Liverpoolban: beszállhat a világ negyedik leggazdagabbja is Szoboszlaiékhoz A Liverpool tulajdonosa, az FSG nemrég erősítette meg, hogy a brit-indiai üzletember által vezetett befektetői csoport érdeklődik egy kisebbségi részesedés megvásárlása iránt.

Bár a világ leggazdagabb üzletemberei közé tartozó Bezos, Saverin és a Mittal család jelentős tőkével rendelkezik, az FSG továbbra is megőrzi többségi tulajdonrészét és az operatív irányítást. A tranzakció nem jelenti a jelenlegi tulajdonosok távozásának előkészítését, ugyanakkor a konzorcium opciós jogot szerzett további részesedések megvásárlására arra az esetre, ha az FSG a jövőben a teljes értékesítés mellett döntene.

A befektetés még hatósági jóváhagyásra vár, ami akár 90 napig is eltarthat, így a 2026-os nyári átigazolási időszak költségvetését vagy stratégiáját már nem befolyásolja, és a klub napi szintű működése sem változik. Az FSG vezetése a közvetlen tőkebevonáson túl elsősorban a globális üzleti és technológiai lehetőségek miatt kötött megállapodást a brit-indiai üzletemberrel, különösen az ázsiai és indiai piacok kiaknázása érdekében.

Anglia Liverpool Piaci érték: 999,50M € Edző: Andoni Iraola Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #5 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 4. Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Bournemouth AFC 0 0 0 0 0 0 0 0 Adatlap létrehozva: 2026.08.15.

A Premier League és az UEFA szigorú pénzügyi fenntarthatósági szabályai miatt az új tőke nem jelent azonnali mozgásteret Andoni Iraola vezetőedző csapata számára az átigazolási piacon. Hosszabb távon azonban az új társtulajdonosok érkezése jelentősen növelheti az Anfield bevételeit, amelyek már a 2025 májusában zárult pénzügyi évben is rekordot jelentő, 703 millió fontot értek el.

Amit Bhatia – aki egészen az idén júliusi távozásáig 19 éven át töltött be különböző vezetői tisztségeket a Queens Park Rangersnél – kiemelte, hogy mélyen hisznek a Liverpool projektjében, és a klub hosszú távú sikereit kívánják támogatni. Várhatóan ő lesz a konzorcium legaktívabb és legláthatóbb képviselője a klub mindennapjaiban.