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Sport

Igazi nagyágyú vehet tulajdonrészt a Liverpoolban: beszállhat a világ negyedik leggazdagabbja is Szoboszlaiékhoz

Pénzcentrum
2026. július 23. 12:44

A Liverpool tulajdonosa, a Fenway Sports Group (FSG) alig egy nappal korábban erősítette meg, hogy a brit-indiai üzletember, Amit Bhátia által vezetett befektetői csoport érdeklődik egy stratégiai kisebbségi részesedés megvásárlása iránt. Most azonban lehet, hogy egy sokkal nagyobb cápa is köröz Liverpoolban - tudósított a BBC Sport.

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Új fordulatot vettek a Liverpool körüli befektetői találgatások, miután felröppent a hír, hogy Jeff Bezos, az Amazon alapítója - egyben a világ negyedik leggazdagabb embere - is csatlakozhat ahhoz a konzorciumhoz, amely tulajdonrészt szerezne az angol labdarúgóklubban.

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A 46 éves indiai milliárdos Laksmi Mittal veje, Bhátia tizennyolc éven át volt a Queens Park Rangers igazgatója és társtulajdonosa, ám kedden megvált a klubtól. Ez a döntés vélhetően azt készíti elő, hogy egy olyan konzorcium élére álljon, amely a sajtóhírek szerint mintegy 30 százalékos részesedést vásárolna a Liverpoolban - erről tegnap a Pénzcentrumon is beszámoltunk. A Bhátiához közel álló források nem kívánták kommentálni, hogy megkeresték-e Bezost, mindössze annyit közöltek, hogy több lehetséges befektetővel is tárgyalásokat folytattak, miközben az FSG szintén elzárkózott a nyilatkozattételtől.

A Financial Times értesülései szerint a Bhátia-konzorciummal kötendő megállapodás mintegy 4,5 milliárd fontra értékelné a klubot. Ez felveti a kérdést, hogy az FSG, amely 2010-ben mindössze 300 millió fontért vásárolta meg a Liverpoolt, úgy ítéli-e meg, hogy a csapat elérte a csúcsot, és ideje fokozatosan hátrébb lépnie.

Anglia
Liverpool
Piaci érték: 979,50M €
Edző: Andoni Iraola
Jelenlegi helyezés: #5
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A 62 éves Jeff Bezos a világ negyedik leggazdagabb embere, vagyonát a Forbes magazin mintegy 257 milliárd dollárra becsüli. Bár 2021-ben lemondott az Amazon vezérigazgatói posztjáról, a cég 8 százalékos tulajdonrésze továbbra is az övé, emellett a Washington Post napilap és a Blue Origin űripari vállalat tulajdonosa.

Bezos a sport világába eddig nem szállt be, bár korábban felmerült a neve az amerikaifutball-bajnokságban szereplő Washington Commanders, illetve a Seattle Seahawks megvásárlása kapcsán, ám végül egyik franchise megvételére sem tett hivatalos ajánlatot.

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A mostani érdeklődés azért is figyelemre méltó, mert a Liverpool rendkívül erős pénzügyi pozícióban van. A klub februárban jelentette be, hogy rekordnagyságú, több mint 700 millió fontos árbevételt ért el, amivel a Deloitte pénzügyi rangsorában a legelőkelőbb helyen álló Premier League-csapattá vált.

A szurkolókban egyelőre több a kérdés, mint a válasz, ugyanis az FSG 2010 óta stabil és megbízható tulajdonosnak bizonyult. Az irányításuk alatt a Liverpool 2019 óta minden lehetséges trófeát elhódított, beleértve két bajnoki címet, a Bajnokok Ligáját, az FA-kupát, a Ligakupát, az Európai Szuperkupát és a klubvilágbajnokságot is.
Címlapkép: Getty Images
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