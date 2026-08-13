Nincs több türelem, kirúgta vezetőjét az F1-es csapat: ezért döntöttek így a szünetben

Az idei szezonban eddig pont nélkül álló amerikai istálló új irányt kíván venni, ezért váltották le a csapatfőnököt - számolt be a BBC Sport.

A Cadillac Forma–1-es csapata leváltotta alapító csapatfőnökét, Graeme Lowdont, a helyét pedig a korábbi Alpine-vezető, Marcin Budkowski veszi át. A döntésről Dan Towriss, a Cadillac vezérigazgatója számolt be, aki szerint a személyi cserét nem közvetlenül a csapat sorozatos megbízhatósági gondjai – köztük a fékek túlmelegedése – indokolták, hanem a hosszú távú stratégiai jövőképről szól.

Towriss elmondta, hogy Lowdonnal korábban már egyeztettek a feladatok esetleges átadásáról, ám a váltásra végül a tervezettnél hamarabb került sor. "Nem egy elavult, már létező struktúrát akarunk újraépíteni és foltozgatni, hanem egy világos jövőképet kívánunk megvalósítani" – fogalmazott a cégvezető.

A 61 éves Lowdon három éven át a nulláról építette fel a Cadillac csapatát, nagyrészt még azelőtt, hogy az alakulat hivatalosan is megkapta volna a Forma–1-es indulási jogot. A szakember korábban a 2009 és 2016 között a királykategóriában szereplő Manor/Marussia csapatnál töltött be vezető tisztséget.

Utódja, a 49 éves Budkowski komoly Forma–1-es tapasztalattal rendelkezik. 2017 és 2022 között a Renault, majd az Alpine csapatánál dolgozott, utóbbinál ügyvezető igazgatói tisztségben. Ezt megelőzően az FIA technikai osztályát vezette 2014 és 2017 között, pályafutása során pedig megfordult a McLarennél, a Ferrarinál és a Prost csapatnál is. A Cadillacnél több korábbi kollégájával dolgozhat majd együtt, köztük Nick Chester technikai igazgatóval, aki szintén a Renault-tól érkezett.

Budkowski közleményében hangsúlyozta, hogy célja a csapat minden területének versenyképessé tétele.

Egy győzelemre törő elitszervezetet kell építenünk, amely a részletekre és a folyamatokra összpontosít, a versenynapokon pedig precíz végrehajtásra képes

– emelte ki. Hozzátette, fő feladata a szakemberek, az eszközök és az információáramlás összehangolása lesz a gyors és helyes döntéshozatal érdekében.

A Cadillac az első Forma–1-es szezonjában eddig mind a tizenegy futamon pont nélkül maradt, annak ellenére, hogy tapasztalt versenyzőpárost – a korábbi futamgyőztes Sergio Pérezt és Valtteri Bottast – alkalmazza. A csapat logisztikai szempontból is összetett felállásban működik: elsődleges bázisa a silverstone-i pálya közelében található hét épületben van, de a General Motors michigani műszaki központjából és észak-karolinai motorsport-központjából is dolgozik, miközben az indianai Fishersben már épül a jövőbeli főhadiszállás.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA