Korábbi NBA-játékosok dobták le a bombát: nőként játszanának tovább a női bajnokságban?

Korábbi NBA-játékosok bejelentették, élni kívánnak a liga hiányos szabályozásával, és elindulnak a 2027-es WNBA-drafton - számolt be a BBC Sport.

Hetek óta a transznemű sportolókkal kapcsolatos vita tartja lázban az észak-amerikai női profi kosárlabdaligát, a WNBA-t, miután az Indiana Fever játékosa, Sophie Cunningham a biológiai nemek szerinti versenyzés mellett foglalt állást.

A vitát Cunningham egy ESPN-nek adott interjúja robbantotta ki, amelyben kijelentette, meg akarja védeni azokat a fiatal lányokat, akiknek nem kellene biológiai férfiak ellen versenyezniük. Később megismételte álláspontját, mondván, józan ész kérdése a transznemű sportolók kizárása a női sportból. Az ügy gyorsan túlnőtt a kosárlabdán, Donald Trump elnök és JD Vance alelnök egyaránt támogatásáról biztosította a játékost.

A WNBA kollektív szerződése (CBA) mindössze annyit rögzít a játékjogosultságról, hogy csak nők játszhatnak a ligában, további részletezés nélkül. Ezt a hiányosságot használta ki a korábban tizenegy NBA-szezont lehúzó Enes Kanter Freedom, aki az Instagramon bejelentette, hogy ő is elindulna a WNBA-drafton. Mint írta, ha mindössze annyi kell, hogy az ember kijelentse az identitását, akkor ő minden feltételt teljesít. Egy nappal később Royce White, korábbi NBA-játékos és jelenlegi republikánus szenátorjelölt is bejelentette részvételi szándékát.

Cathy Engelbert, a liga főbiztosa a hírek szerint egy belső feljegyzésben jelezte a csapatoknak, hogy a kérdést egy már korábban tervezett elnöki ülésen tárgyalják majd. A feljegyzésben hangsúlyozta, hogy a játék integritásának megőrzése és a tisztességes verseny biztosítása mindig a liga legfontosabb prioritásai közé fog tartozni.

A játékos-szakszervezet (WNBPA) Cunningham nevének említése nélkül foglalt állást. Elítélték a transznemű közösség elleni gyűlöletet és démonizálást, megerősítve elkötelezettségüket a sokszínűség és a befogadás mellett, ugyanakkor hozzátették, hogy a szervezet nem hajlandó politikai bábként szolgálni. A ligán belül megoszlanak a vélemények, Cheryl Reeve, a Minnesota Lynx vezetőedzője például "Trans Kids Belong" feliratú pólóban jelent meg az Indiana elleni mérkőzés előtt, míg a Golden State Valkyries csatára, Gabby Williams kijelentette, hogy bármikor szívesen látna transznemű sportolót a csapatában vagy az ellenfeleknél.

Mindeközben az élsportban egyértelmű szigorítási tendencia figyelhető meg. Az atlétika, az úszás és a kerékpársport már teljes tiltást vezetett be a transznemű nők részvételére a női mezőnyben, a 2028-as Los Angeles-i olimpián pedig a női kategóriákat kizárólag biológiai nők számára tartják fenn, amit egyszeri nemi vizsgálattal ellenőriznek majd. Az Egyesült Államokban Trump elnök rendeleti úton tiltotta ki a transznemű nőket és lányokat az iskolai és egyetemi női sportból, ez a szabályozás azonban a profi ligákra, így a WNBA-ra sem vonatkozik, ahol egyébként nyíltan transznemű nő még soha nem lépett pályára.