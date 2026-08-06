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Keleti derbi Debrecenben, tovább gyűjtögetne az Újpest: ez lesz az NB I 3. fordulójában

Pénzcentrum
2026. augusztus 6. 07:00

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában kiemelt figyelem övezi a még veretlen MTK meccsét, emellett Kisvárdán az Újpest is pályára lép. A pont nélkül álló Debrecen számára nagy téttel bír a vasárnapi, Nyíregyháza elleni keleti rangadó.

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Péntek este, a forduló nyitányán a még veretlen, négy pontos MTK Budapest a Puskás Akadémiát fogadja a Hidegkuti Nándor Stadionban. A kék-fehérek az előző fordulóban győzni tudtak, míg a felcsúti együttes vereséget szenvedett, így most javítani szeretne. 

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Szombaton a felemásan rajtoló Kisvárda az Újpest FC-t látja vendégül. A második fordulóban a kisvárdaiak győzni tudtak, a lila-fehérek is így tettek: előbbi Felcsúton, utóbbi a Debrecen ellen otthon. Szintén szombaton rendezik a Vasas FC és a Zalaegerszegi TE találkozóját is, ahol a két döntetlennel rajtoló angyalföldiek hétfőn 5-2-es győzelmet arató zalaiak ellen tovább gyűjtögetnék a pontokat.

Vasárnap a Paks a Honvéddal csap össze. A tolnaiak az első fordulóban győztek, majd vereséget szenvedtek, míg a kispestiek két döntetlennel kezdték a szezont. Mindkét csapat számára nagy jelentőséggel bírna a három pont megszerzése.

A forduló zárómérkőzését vasárnap Debrecenben rendezik, ahol a DVSC a Nyíregyházát fogadja. A hajdúságiak katasztrofálisan kezdték a szezont: két vereséggel, pont nélkül az utolsó helyen állnak. Számukra létfontosságú lenne az első pontok megszerzése, különben már a harmadik forduló után jelentős lemaradásba kerülhetnek. A szabolcsiak viszont győzelemmel rajtoltak, így önbizalommal telve érkezhetnek a keleti rangadóra.

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OTP Bank Liga
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Győri ETO FC
4
2.
MTK Budapest
4
3.
Kisvárda
4
4.
Újpest FC
3
5.
Zalaegerszegi TE
3
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Kerezsi Zalan Mark
(MTK Budapest)
3
2.
Szalai Jozsef
(Paksi FC)
3
3.
Horvath Krisztofer
(Újpest FC)
2
4.
Pető Milan
(Paksi FC)
2
5.
Németh András
(Puskás Akadémia)
2
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.08.05.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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