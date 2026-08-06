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Keleti derbi Debrecenben, tovább gyűjtögetne az Újpest: ez lesz az NB I 3. fordulójában
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában kiemelt figyelem övezi a még veretlen MTK meccsét, emellett Kisvárdán az Újpest is pályára lép. A pont nélkül álló Debrecen számára nagy téttel bír a vasárnapi, Nyíregyháza elleni keleti rangadó.
Péntek este, a forduló nyitányán a még veretlen, négy pontos MTK Budapest a Puskás Akadémiát fogadja a Hidegkuti Nándor Stadionban. A kék-fehérek az előző fordulóban győzni tudtak, míg a felcsúti együttes vereséget szenvedett, így most javítani szeretne.
Szombaton a felemásan rajtoló Kisvárda az Újpest FC-t látja vendégül. A második fordulóban a kisvárdaiak győzni tudtak, a lila-fehérek is így tettek: előbbi Felcsúton, utóbbi a Debrecen ellen otthon. Szintén szombaton rendezik a Vasas FC és a Zalaegerszegi TE találkozóját is, ahol a két döntetlennel rajtoló angyalföldiek hétfőn 5-2-es győzelmet arató zalaiak ellen tovább gyűjtögetnék a pontokat.
Vasárnap a Paks a Honvéddal csap össze. A tolnaiak az első fordulóban győztek, majd vereséget szenvedtek, míg a kispestiek két döntetlennel kezdték a szezont. Mindkét csapat számára nagy jelentőséggel bírna a három pont megszerzése.
A forduló zárómérkőzését vasárnap Debrecenben rendezik, ahol a DVSC a Nyíregyházát fogadja. A hajdúságiak katasztrofálisan kezdték a szezont: két vereséggel, pont nélkül az utolsó helyen állnak. Számukra létfontosságú lenne az első pontok megszerzése, különben már a harmadik forduló után jelentős lemaradásba kerülhetnek. A szabolcsiak viszont győzelemmel rajtoltak, így önbizalommal telve érkezhetnek a keleti rangadóra.
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