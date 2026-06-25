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Sport

Döbbenetes pluszsúlyt kaphatnak a versenyzők a hétvégi F1-es futamon: pokoli forróság miatt hoztak rendkívüli szabályt

Pénzcentrum
2026. június 25. 17:43

A brutális hőség miatt hűtőrendszert használhatnak a versenyzők, de vélhetően nem mindenki él majd a lehetőséggel.

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A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) hőségveszélyesnek minősítette a hétvégi Osztrák Nagydíjat az Európát sújtó, rekordokat döntögető kánikula miatt. A vasárnapi, 71 körös futamot így a vártnál is nagyobb hőségben rendezik meg, a hőmérséklet ugyanis várhatóan eléri a 33 Celsius-fokot.

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Ez a besorolás minden olyan versenyhétvégén életbe lép, amelyen az előrejelzések szerint a hőmérséklet bármikor 31 Celsius-fok fölé emelkedhet az edzések vagy a futam alatt. Az idei szezonban a mostani az első olyan nagydíj, amely megkapta ezt a minősítést.

A szabályzat lehetővé teszi a pilóták számára a jóváhagyott hűtőrendszer használatát, amely hideg folyadékot – például glikolt – keringet egy csőhálózaton keresztül a versenyzői overál alatt viselt tűzálló alsóruházatban. Bár a rendszer alkalmazása opcionális, aki lemond a használatáról, annak öt kilogramm plusz ballasztsúlyt kell az autójában elhelyeznie, hogy ne tehessen szert jogtalan versenyelőnyre.

Egyes versenyzők a kényelmetlenségek miatt mégsem használják szívesen a rendszert. További nehézséget jelent, hogy a hűtőhatás olykor még a leintés előtt megszűnik, és a folyadék átveszi a versenyautó belső hőmérsékletét, amely messze meghaladja a külső környezetét.

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Ezt az intézkedést tavaly vezették be, amikor a Szingapúri és az Amerikai Nagydíjat is hőségveszélyesnek nyilvánították. Az óvintézkedések egyáltalán nem öncélúak, hiszen egy Forma–1-es versenyautó pilótafülkéjében a hőmérséklet akár a 40 Celsius-fokot is meghaladhatja, miközben a pilóták több réteg tűzálló ruházatot, kámzsát és sisakot viselnek, így a túlmelegedés rendkívül komoly egészségügyi kockázatot jelent.

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Címlapkép: Getty Images
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