A világbajnokságon több kapus is látványos hibákat vétett, amiért a szakértők és egy friss tudományos kutatás szerint is a torna hivatalos labdája a felelős.
Döbbenetes pluszsúlyt kaphatnak a versenyzők a hétvégi F1-es futamon: pokoli forróság miatt hoztak rendkívüli szabályt
A brutális hőség miatt hűtőrendszert használhatnak a versenyzők, de vélhetően nem mindenki él majd a lehetőséggel.
A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) hőségveszélyesnek minősítette a hétvégi Osztrák Nagydíjat az Európát sújtó, rekordokat döntögető kánikula miatt. A vasárnapi, 71 körös futamot így a vártnál is nagyobb hőségben rendezik meg, a hőmérséklet ugyanis várhatóan eléri a 33 Celsius-fokot.
Ez a besorolás minden olyan versenyhétvégén életbe lép, amelyen az előrejelzések szerint a hőmérséklet bármikor 31 Celsius-fok fölé emelkedhet az edzések vagy a futam alatt. Az idei szezonban a mostani az első olyan nagydíj, amely megkapta ezt a minősítést.
A szabályzat lehetővé teszi a pilóták számára a jóváhagyott hűtőrendszer használatát, amely hideg folyadékot – például glikolt – keringet egy csőhálózaton keresztül a versenyzői overál alatt viselt tűzálló alsóruházatban. Bár a rendszer alkalmazása opcionális, aki lemond a használatáról, annak öt kilogramm plusz ballasztsúlyt kell az autójában elhelyeznie, hogy ne tehessen szert jogtalan versenyelőnyre.
Egyes versenyzők a kényelmetlenségek miatt mégsem használják szívesen a rendszert. További nehézséget jelent, hogy a hűtőhatás olykor még a leintés előtt megszűnik, és a folyadék átveszi a versenyautó belső hőmérsékletét, amely messze meghaladja a külső környezetét.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Ezt az intézkedést tavaly vezették be, amikor a Szingapúri és az Amerikai Nagydíjat is hőségveszélyesnek nyilvánították. Az óvintézkedések egyáltalán nem öncélúak, hiszen egy Forma–1-es versenyautó pilótafülkéjében a hőmérséklet akár a 40 Celsius-fokot is meghaladhatja, miközben a pilóták több réteg tűzálló ruházatot, kámzsát és sisakot viselnek, így a túlmelegedés rendkívül komoly egészségügyi kockázatot jelent.
A francia sízőt lavina sodorta el a pakisztáni hegyekben, nem volt esély megmenteni az életét.
Nem végeztek a csoport elején, mégis továbbjutottak: örömünnep tört ki Szarajevóban, folytathatják a bosnyákok
Története során először jutott tovább Bosznia-Hercegovina a focivébé csoportköréből, miután eldőlt, hogy a csapat a nyolc legjobb csoportharmadik egyike lesz.
A világbajnokság szerdai játéknapján a C csoportból Brazília és Marokkó, míg az A csoportból a társházigazda Mexikó és Dél-Afrika is biztosította a helyét a legjobb...
A volt MMA-harcos nyilvános garázdaság és ittasság miatt felel majd bíróság előtt, és maga is belátja, hogy valamit kezdenie kell magával.
A FIFA elnöke határozottan visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint a most zajló vb-re kötelezővé tett frissítőszünetek hátterében kereskedelmi szempontok állnának.
Az ausztrál ellenfél élesen bírálta a szigorú büntetést és a szervezet hozzáállását, a korábbi világelső, Karolína Plíšková viszont úgy vélte, hogy a szabályok mindenkire vonatkoznak.
Donald Trump amerikai elnök is részt vesz a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjén, ahol személyesen adja majd át a világbajnoki trófeát a győztes csapatnak.
Minden megváltozhat a magyar sportban, teljesen új rendszer jöhet: durva megállapításokat tettek a szakértők
A sportnak piaci alapon kellene működnie, egyelőre azonban tapogatózás van abban a tekintetben, hogy milyen irányba történhet ez meg.
Szörnyű veszteség érte a franciák kapitányát: csapot-papot otthagyva hazament, nem lesz ott a kispadon
Deschamps fájdalmas okból, édesanyja temetése miatt utazik gyorsan haza Amerikából, a csoportelsőségről döntő meccsen a másodedző irányítja a franciákat.
Jön a vb-meccs, amit senki sem akar megnyerni: óriási előnybe kerülhet az a csapat, amelyik nem szerez pontot
A 48 csapatosra kibővített labdarúgó-világbajnokság lebonyolítási rendszere egészen sajátos helyzetet teremtett az utolsó csoportkörre.
Meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott Anglia Ghánával, míg Horvátország szoros mérkőzésen múlta felül Panamát.
Ekkora tűzijáték rég volt a focivébén: három világsztár megy az Aranycipőért, a szurkolók máris nyertek
A labdarúgó-világbajnokság hétfői játéknapján Erling Haaland, Kylian Mbappé és Lionel Messi is duplázott.
Tragikus hirtelenséggel, harminckét éves korában elhunyt Szófiában Németh Zsanett Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó.
Charles Leclerc szerint a Forma–1-en kívüli vállalkozásai pilótaként is nyitottabbá teszik, ugyanakkor a világbajnoki cím megszerzése továbbra is az egyetlen és legfőbb célja.
Utólag kizárták a MotoGP pontversenyét vezető Marco Bezzecchit, miután a szombati sprintfutamon megütött egy pályabírót.
Elképesztő, mit vitt véghez a 61 éves magyar extrémsportoló: 15 nap alatt szelte át bringával Amerikát
Előfordult, hogy Szőnyi Ferenc egy nap alatt négyszer kapott defektet, de az önellátás is komoly kihívások elé állította.
Tele vannak adóssággal, mégis komoly építkezésbe kezd a United: hatalmas földet vettek a százezres új stadionnak
A Manchester United fontos lépést tett az új, százezer férőhelyes új stadion felépítése felé: megvásárolta az ehhez szükséges terület jelentős részét.
Markéta Vondroušová, a 2023-as wimbledoni bajnok négyéves eltiltást kapott, miután megtagadott egy doppingellenőrzést
-
1 hét múlva kezd a VéNégy Fesztivál Nagymaroson (x)
Bagossy & Nouvelle Vague Nagymaroson, akciós jegyek vasárnapig!