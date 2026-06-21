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Gyors kanyar a játékbergi versenypályán Spielbergben, ausztriában. forma 1, ausztria, versenypálya
Sport

Forma-1 Osztrák Nagydíj 2026: itt van minden fontos tudnivaló, az edzés és a verseny kezdete Spielberg, Ausztria helyszínen

Pénzcentrum
2026. június 21. 22:05

Máris következik a Forma-1-es világbajnokság nyolcadik futama: a következő nagydíjhétvégét Spielbergben, Ausztriában tartják, ami a Red Bull hazai versenye. Lássuk, mikor kezdődik az időmérő és a verseny, mikor üljünk le a tévé elé?

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Az 2026-os Forma 1-es világbajnokság nyolcadik futama, az F1 Osztrák Nagydíj helyszíne Spielberg, Ausztria. A pálya hossza 4.326 km, a versenytáv 71 kör, összesen 307.018 km. A versenyt 2025-ben a McLaren színeiben versenyző Lando Norris nyerte csapattársa, Oscar Piastri és a Ferraris Charles Leclerc előtt.

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Az F1 Osztrák Nagydíj a 2026-os Forma 1-es világbajnokság nyolcadik hétvégéje, a világbajnokság egészen decemberig tart. Ezen a hétvégén nem rendeznek sprintfutamot, így a menetrend a szokásos lesz.

F1 menetrend: Formula-1 osztrák nagydíj, az M4 Forma 1-közvetítés időpontja

A Spielberg, Ausztria helyszínen rendezett F1 nagydíj dátuma: 2026. június 26-27-28. (péntek, szombat és vasárnap). Itt a Forma 1 menetrendje:

  • Péntek, június 26.

1. szabadedzés: 13:30-14:30

2. szabadedzés: 17:00-18:00

  • Szombat, június 27.

3. szabadedzés: 12:30-13:30

F1 időmérő edzés: 16:00-17:00

  • Vasárnap, május 24.

F1 Osztrák Nagydíj: 15:00

F1 versenynaptár 2026-ban: a teljes Formula-1 naptár

A Formula-1 2026-os szezonja 22 futamból áll, köztük hat sprintversennyel. A szezon március elején indult Ausztráliában, és decemberben zárul majd Abu-Dzabiban. Lássuk az egyes nagydíjak dátumait, itt az F1 versenynaptár 2026-ban:

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  • F1 Qatar Airways Ausztrál Nagydíj 2026: március 6–8.
  • F1 Heineken Kínai Nagydíj 2026: március 13–15.
  • F1 Aramco Japán Nagydíj 2026: március 27–29.
  • F1 Crypto.com Miami Nagydíj 2026: május 1–3.
  • F1 Lenovo Nagydíj du Canada 2026: május 22–24.
  • F1 Louis Vuitton Monacói Nagydíj 2026: június 5–7.
  • F1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026: június 12–14.
  • F1 Lenovo Osztrák Nagydíj 2026: június 26–28.
  • F1 Pirelli Brit Nagydíj 2026: július 3–5.
  • F1 Moët & Chandon Belga Nagydíj 2026: július 17–19.
  • F1 AWS Magyar Nagydíj 2026: július 24–26.
  • F1 Heineken Holland Nagydíj 2026: augusztus 21–23.
  • F1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026: szeptember 4–6.
  • F1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026: szeptember 11–13.
  • F1 Qatar Airways Azerbajdzsáni Nagydíj 2026: szeptember 24–26.
  • F1 Singapore Airlines Szingapúri Nagydíj 2026: október 9–11.
  • F1 MSC Cruises United States Nagydíj 2026: október 23–25.
  • F1 Gran Premio de la Ciudad de México 2026: október 30 – november 1.
  • F1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2026: november 6–8.
  • F1 Heineken Las Vegas Nagydíj 2026: november 19–21.
  • F1 Qatar Airways Katari Nagydíj 2026: november 27–29.
  • F1 Etihad Airways Abu Dhabi Nagydíj 2026: december 4–6.

Formula-1 szabályváltozások 2026-ban

A 2026-os Forma 1-világbajnokság új technikai korszakot nyit: a sportág történetének talán legnagyobb szabályátalakítása lép életbe.

Az autók teljes aerodinamikai csomagja, karosszéria-méretei és erőforrásai is átdolgozásra kerülnek: a járművek kisebbek és könnyebbek lesznek, kevesebb légellenállással és lecsökkentett leszorítóerővel, miközben bevezetik az aktív aerodinamikát. Ez azt jelenti, hogy az első- és hátsó szárnyak automatikusan állíthatóak lesznek verseny közben a nagyobb egyenesbeli sebesség és jobb tapadás érdekében: két úgynevezett X- (egyenes) és Z-mód között váltva lehet mindezt elérni.

A korábbi DRS-rendszer eltűnik, ehelyett a pilóták ún. „overtake” modult is használhatnak a gyorsításhoz. Az új hibrid erőforrásokban a belső égésű motor és az elektromos rész aránya megváltozik – a villamos energia részaránya növekszik, a csapatok pedig minden versenyhétvégén 100 %-ban fenntartható üzemanyagot használnak majd.

A Sprint-hétvégék esetében a sportfelügyelők és a versenyigazgató új eljárásokat kapnak a versenyszituációk kezelésére, miközben a szabályzatot átdolgozták, hogy világosabban elkülönítsék a sporting, technical és financial szekciókat.

A költségvetési plafon is emelkedik 215 millió dollárra, ami az új technikai előírások miatt növekvő fejlesztési igényekre reagál. A versenyautók rajtprocedúrája is módosul: a start előtt a kék lámpák öt másodpercig maradnak aktívak, így a pilóták több időt kapnak a megfelelő fordulatszám elérésére.

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Mi történt a Forma-1 2026-os szezonjában eddig?

A hét versenyen eddig jelentős Mercedes-fölényt láthattunk: George Russel megnyerte az idénnyitó Ausztrál Nagydíjat, és második lett Kínában: csapattársa, a mindössze 19 éves Kimi Antonelli éppen fordítva csinálta, a szezonnyítón második lett, Kínában pedig megszerezte pályafutása első győzelmét - ezt azóta még három követte.

Az évek óta gyengélkedő, tavaly saját bevallása szerint is rettenetes szezont futó Ferrari eddig igyekszik tartani a lépés a Mercedesekkel: Ausztráliában Leclerc, Kínában pedig Hamilton tudott harmadik lenni a verseny végén. A Ferrari hétszeres világbajnokánál aztán végre megtört a jég, a legutóbbi, Spanyolországban rendezett nagydíjon több mint másfél év után győzni tudott, így most ő a második a vb-pontversenyben.
Címlapkép: Getty Images
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