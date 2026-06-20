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Elképesztő, milyen negatív rekord a kieső törököké: eddig ők a foci-vb legnagyobb bukói

Pénzcentrum
2026. június 20. 22:00

A török válogatott eddig a legnagyobb bukást mutatja be, ráadásul egy elképesztő negatív rekorddal búcsúzik a világbajnokságtól - tudósított a BBC Sport.

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Paraguay tíz emberrel játszva is 1–0-s győzelmet aratott Törökország ellen a labdarúgó-világbajnokság D csoportjának második fordulójában, ami azt jelenti, hogy az eddig pont és rúgott gól nélkül álló, előzőleg az egyik meglepetéscsapatnak várt törökök biztosan kiesnek a csoportkörben - erről ma a Pénzcentrum is beszámolt.

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A paraguayiak álomszerűen kezdték a mérkőzést, hiszen Matías Galarza alig egy perc elteltével, a tizenhatoson kívülről leadott lövésével megszerezte a vezetést. Ez a találat lett a torna eddigi leggyorsabb gólja. A folytatásban azonban a törökök vették át a játék irányítását, és folyamatosan az egyenlítésért rohamoztak.

Törökország
Turkiye
Piaci érték: 473,70M €
Edző: Vincenzo Montella
Bajnokság: FIFA World Cup
Adatlap létrehozva: 2026.06.20.

Az első félidő hosszabbításában váratlan fordulat történt, amikor a korábban a Newcastle csapatában is futballozó Almirón a török Mert Müldürrel való összecsapása közben a kezével eltakarta a száját. A videobírós ellenőrzést követően Iván Barton salvadori játékvezető piros lapot mutatott fel neki a világbajnokság előtt bevezetett új szabály értelmében, amely szigorúan tiltja a játékosoknak a szájeltakarást a mérkőzések alatt.

Az emberhátrány ellenére Paraguay rendkívül szívósan védekezett, így a török válogatott a második félidőben sem tudta feltörni a védelmet. Bár a törökök összesen 32-szer próbálkoztak kapura lövéssel, ezek közül mindössze egy talált kaput. Müldür fejesénél a felső léc, majd a kapufa mentette meg a paraguayiakat, míg a csereként beálló Deniz Gül közvetlen közelről fejelt egyenesen Orlando Gill kapus kezébe.

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A törökök kiesése nem csak azért elképesztő, mert sokan meglepetéscsapatként számoltak velük a vébén, hanem egy rekord miatt is: eddig soha nem volt olyan, hogy egy csapat a világbajnokságon összesen 62 (!!!) lövésből egyetlen gólt se szerezzen. 

forrás: Sportonlineforrás: Sportonline
Címlapkép: Getty Images
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