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Sport

Bombameglepetés a vébén: máris kiestek a törökök, Haiti is búcsúzik

Pénzcentrum
2026. június 20. 08:30

A vébé pénteki játéknapján Brazília magabiztos győzelmet aratott Haiti felett, miközben Marokkó egy korai góllal hódította el a három pontot Skóciától, Paraguay pedig emberhátrányban futballozva is megőrizte egygólos előnyét Törökországgal szemben. A játéknap eredményeinek következtében a török és a haiti válogatott számára is biztossá vált a csoportkör utáni búcsú a tornától.

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A Marokkó–Skócia találkozón az észak-afrikaiak alig több mint egy perc elteltével megszerezték a vezetést Szaibari éles szögből leadott lövésével. Az első félidőben a marokkói együttes egyértelmű mezőnyfölényben futballozott, miközben a skótok kaput eltaláló kísérlet nélkül zárták a játékrészt. A fordulás után a skót csapat játéka feljavult, és egyre nagyobb lendülettel támadtak, ám az egyenlítés elmaradt. Bár az iram fokozódott, és mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek – Marokkó még a kapufát is eltalálta –, a végeredmény már nem változott, így maradt az egygólos marokkói siker.

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A Philadelphiában rendezett Brazília-Haiti meccsen a sérült Neymart nélkülöző brazilok hamar egyértelművé tették, ki az esélyesebb. A dél-amerikaiak Matheus Cunha révén szerezték meg a vezetést, miután egy kapusról kipattanó labda a menteni igyekvő védőről a csatár lábára, onnan pedig a hálóba pattant. Nem sokkal később Cunha ismét eredményes volt, miután Vinícius kiváló ütemű kiugratását váltotta gólra. A szünet előtt maga Vinícius is betalált egy ziccer végén, így Brazília már az első félidőben háromgólos előnyre tett szert.

A brazilok szövetségi kapitánya, Carlo Ancelotti még a pihenő előtt kényszerű cserét hajtott végre, lehívva a pályáról a jól teljesítő Raphinhát. A második játékrészben visszaesett a tempó, a magabiztos előny birtokában a brazilok is visszavettek a lendületből, a karibi együttes pedig hiába próbálkozott, nem tudott szépíteni. Ötödik világbajnoki mérkőzésén elszenvedett ötödik vereségével eldőlt, hogy Haiti számára a csoportkörrel véget ér a torna.

FIFA Világbajnokság 2. forduló
Brazília
3
0
Haiti
Félidő: 3-0
2026. június 20. szombat 02:30
|
Lincoln Financial Field, Philadelphia
Hazai gólszerzők
23' Matheus Cunha, 36' Matheus Cunha, 48' Vinícius
Vendég gólszerzők
56
Labdabirtoklási arány
44
102
Támadások
94
40
Veszélyes támadások
32
5
Kaput eltaláló lövések
3
2
Kaput elkerülő lövések
3
4
Szögletek
4
1
Sárga lapok
3
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
1
Blokkolt lövések
1
Adatlap létrehozva: 2026.06.20.

A D csoportban Paraguay mindössze 64 másodperc elteltével előnybe került Törökország ellen, miután Galarza 22 méterről bombázott a bal alsó sarokba. A hátrányba kerülő törökök nehéz helyzetben találták magukat a szívósan védekező dél-amerikaiakkal szemben. Bár az európai csapat birtokolta többet a labdát, a támadásaikból hiányzott az átütőerő. A szünet előtti ráadásban Paraguay megfogyatkozott, amikor Almirónt videóbírós ellenőrzést követően kiállították egy eltakart szájjal tett megjegyzése miatt.

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Törökország a második félidőben nyomasztó fölényben futballozott a tíz emberrel védekező ellenféllel szemben, de a befejezések pontatlanok maradtak, így nem sikerült egyenlíteniük. 1-0-s vereségével a török válogatott pont és szerzett gól nélkül biztosan búcsúzik, míg Paraguay a zárófordulóban Ausztráliával küzdhet meg a továbbjutásért a már biztos csoportelső Egyesült Államok mögött.
Címlapkép: Getty Images
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