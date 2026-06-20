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Bombameglepetés a vébén: máris kiestek a törökök, Haiti is búcsúzik
A vébé pénteki játéknapján Brazília magabiztos győzelmet aratott Haiti felett, miközben Marokkó egy korai góllal hódította el a három pontot Skóciától, Paraguay pedig emberhátrányban futballozva is megőrizte egygólos előnyét Törökországgal szemben. A játéknap eredményeinek következtében a török és a haiti válogatott számára is biztossá vált a csoportkör utáni búcsú a tornától.
A Marokkó–Skócia találkozón az észak-afrikaiak alig több mint egy perc elteltével megszerezték a vezetést Szaibari éles szögből leadott lövésével. Az első félidőben a marokkói együttes egyértelmű mezőnyfölényben futballozott, miközben a skótok kaput eltaláló kísérlet nélkül zárták a játékrészt. A fordulás után a skót csapat játéka feljavult, és egyre nagyobb lendülettel támadtak, ám az egyenlítés elmaradt. Bár az iram fokozódott, és mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek – Marokkó még a kapufát is eltalálta –, a végeredmény már nem változott, így maradt az egygólos marokkói siker.
A Philadelphiában rendezett Brazília-Haiti meccsen a sérült Neymart nélkülöző brazilok hamar egyértelművé tették, ki az esélyesebb. A dél-amerikaiak Matheus Cunha révén szerezték meg a vezetést, miután egy kapusról kipattanó labda a menteni igyekvő védőről a csatár lábára, onnan pedig a hálóba pattant. Nem sokkal később Cunha ismét eredményes volt, miután Vinícius kiváló ütemű kiugratását váltotta gólra. A szünet előtt maga Vinícius is betalált egy ziccer végén, így Brazília már az első félidőben háromgólos előnyre tett szert.
A brazilok szövetségi kapitánya, Carlo Ancelotti még a pihenő előtt kényszerű cserét hajtott végre, lehívva a pályáról a jól teljesítő Raphinhát. A második játékrészben visszaesett a tempó, a magabiztos előny birtokában a brazilok is visszavettek a lendületből, a karibi együttes pedig hiába próbálkozott, nem tudott szépíteni. Ötödik világbajnoki mérkőzésén elszenvedett ötödik vereségével eldőlt, hogy Haiti számára a csoportkörrel véget ér a torna.
A D csoportban Paraguay mindössze 64 másodperc elteltével előnybe került Törökország ellen, miután Galarza 22 méterről bombázott a bal alsó sarokba. A hátrányba kerülő törökök nehéz helyzetben találták magukat a szívósan védekező dél-amerikaiakkal szemben. Bár az európai csapat birtokolta többet a labdát, a támadásaikból hiányzott az átütőerő. A szünet előtti ráadásban Paraguay megfogyatkozott, amikor Almirónt videóbírós ellenőrzést követően kiállították egy eltakart szájjal tett megjegyzése miatt.
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Törökország a második félidőben nyomasztó fölényben futballozott a tíz emberrel védekező ellenféllel szemben, de a befejezések pontatlanok maradtak, így nem sikerült egyenlíteniük. 1-0-s vereségével a török válogatott pont és szerzett gól nélkül biztosan búcsúzik, míg Paraguay a zárófordulóban Ausztráliával küzdhet meg a továbbjutásért a már biztos csoportelső Egyesült Államok mögött.
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