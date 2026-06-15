Nagy titkot árult el a vébéről a volt angol kapitány: erre kevesen számítottak tőle

Gareth Southgate, az angol válogatott előző szövetségi kapitánya elmondta, hogy több felkérése is volt a vébére szakérteni, de inkább háttérben marad - tudósított a BBC Sport.

Sir Gareth Southgate, az angol labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya elárulta, hogy tudatosan utasította vissza a szakkommentátori felkéréseket a világbajnokságra, mivel el akarta kerülni, hogy esetleges megjegyzései eltereljék a figyelmet a nemzeti csapatról.

Az 55 éves szakember a 2024-es Európa-bajnoki döntőben elszenvedett vereség után mondott le posztjáról. Nyolc év alatt 102 mérkőzésen irányította az angol válogatottat, amellyel két Eb-döntőbe és a 2018-as világbajnoki elődöntőbe is bejutott. Ez a teljesítmény az 1966-os világbajnok, Sir Alf Ramsey óta a legjobb mérleg az angol szövetségi kapitányok történetében.

Southgate egy közösségi médiás bejegyzésben kifejtette, hogy nem akarta kitenni a játékosokat annak, hogy az ő szavait kiforgatva szembesítsék őket a sajtótájékoztatókon. Megjegyezte, hogy míg a legutóbbi hét világbajnokságon játékosként, tévés szakértőként, megfigyelőként vagy szövetségi kapitányként vett részt, ezúttal a teljes kívülállás mellett döntött.

Anglia világbajnoki szereplése szerdán kezdődik, amikor a texasi Arlingtonban Horvátország ellen lépnek pályára, majd később Ghána és Panama következik a csoportkörben. Southgate meggyőződését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a válogatott készen áll a világbajnoki cím elhódítására. Úgy véli, a korábbi nagy téttel bíró egyenes kieséses mérkőzések, a büntetőpárbajok, az elődöntők és a döntők kellő tapasztalatot és önbizalmat adtak a jelenlegi keretnek.

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A korábbi szövetségi kapitány nyilatkozata különösen időszerű, mivel Jude Bellingham a napokban nyíltan beszélt a csapatra nehezedő elvárásokról. Az angol középpályás szerint a 2024-es Európa-bajnokságon a keret nem tudott megfelelően összekovácsolódni, ami részben az esélyesség terhének tudható be. Bellingham úgy fogalmazott, hogy még a győzelmek sem jelentettek valódi örömöt számukra, mivel a játékuk nem volt elég meggyőző, a közvélemény pedig folyamatosan többet várt tőlük.

Southgate mindenesetre nem vonul vissza teljesen a nyilvánosságtól, hiszen egy új BBC-dokumentumfilmben a fiúkat és fiatal férfiakat érintő társadalmi válsághelyzeteket vizsgálja majd, bemutatva, mi formálja ennek a generációnak a gondolkodását és világképét.