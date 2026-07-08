Hivatalos panaszt nyújtott be az Egyiptomi Labdarúgó-szövetség a FIFA-hoz François Letexier francia játékvezető és stábja ellen.
A kor csak egy szám: ötórás meccset nyert Wimbledonban Novak Djokovics
Novak Djokovics öt óra tizenöt perces, végletekig kiélezett, ötszettes csatában győzte le Félix Auger-Aliassime-ot a wimbledoni negyeddöntőben, és pályafutása egyik legjobb mérkőzéseként értékelte a találkozót. A szerb teniszező ezzel újabb lépést tett a rekordot jelentő, 25. Grand Slam-győzelme felé - számolt be a The Guardian.
Öt óra tizenöt perces, végletekig kiélezett, ötszettes csatában győzte le Dovak Djokovics Felix Auger-Alassime-ot a wimbledoni tenisztornán. A találkozó 7–6 (10), 3–6, 6–3, 6–7 (4), 7–6 (4) arányban dőlt el, mindössze hat perccel a wimbledoni pályákra érvényes, 23 órás játékidő-korlátozás előtt.
A centerpálya 15 ezer fős közönsége a fordulatokban, izgalmakban és látványos labdamenetekben bővelkedő mérkőzés minden pillanatát átszellemülten követte. "Az ütőmmel és hatalmas szívvel" – felelte Djokovics arra a kérdésre, hogyan sikerült megfordítania a szinte reménytelennek tűnő helyzetet.
Már a 79 percig tartó első játszma is jól előrevetítette, milyen küzdelemre számíthatnak a nézők. 4–4-es állásnál a szerb sztárt egy sérülés ijesztette meg, amikor egy egyszerű fonákütés után grimaszolva leguggolt, és a fizioterapeutát is a pályára kellett hívni. Gyorsan regenerálódott azonban, és a hosszúra nyúlt rövidítést végül 12–10-re nyerte meg, miután ellenfele elrontott egy fonákröptét.
A második szettben Auger-Aliassime egyenlített. A játszma egyik labdamenete a torna legemlékezetesebb pillanatai közé került, amikor a kanadai előbb kiszorította ellenfelét, majd egy rövidítéssel próbálkozott. Djokovics azonban nemcsak elérte a labdát, de tökéletesen vissza is pöckölte azt, mire egy látványos ütésváltás végén Auger-Aliassime öt méterrel az alapvonal mögül ütött elképesztő, kétkezes fonák nyerőt.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Este 19:40-kor, még bőven a természetes fényben úszó délutánon behúzták a stadion tetejét, ami láthatóan Djokónak kedvezett, ugyanis keményebb és mélyebb ütéseivel gyorsan megnyerte a harmadik szettet. Bár a negyedik játszma elején ismét brékelni tudott, a nála 15 évvel fiatalabb Auger-Aliassime azonnal visszabrékelt, majd a rövidítésben kiharcolta a döntő szettet.
A döntő játszmában a szerb legenda ismét képes volt magasabb fokozatba kapcsolni. Védekezése még ötórányi játék után is lenyűgözőnek bizonyult, így a mindent eldöntő rövidítésben több óriási ütést hárítva jutott 9–4-es előnyhöz, mielőtt lezárta volna a mérkőzést. A szerb klasszis ezzel újabb rekordot beállítva sorozatban a nyolcadik, összesítésben pedig a tizenötödik wimbledoni elődöntőjébe jutott be, ahol az olasz Jannik Sinner lesz az ellenfele.
Az egyiptomi válogatott először jutott túl a világbajnokság csoportkörén, majd büntetőpárbajban győzte le Ausztráliát. A nyolcaddöntőben azonban óriási feladat vár rájuk.
Reagált a rasszista támadásra Kylian Mbappé: nem teszi zsebre a paraguayi politikus, amit tőle kapott
Egy szenátor állt bele minősíthetetlen módon a franciák kapitányába, ám a válasz szinte egy percet se késett.
Thomas Tuchel éles kritikával illette a világbajnokság játékvezetését, miután Anglia vasárnap éjjel 3–2-es győzelmet aratott Mexikó ellen.
Kiderült, balesetveszélyes a Fradi stadionja: hullik a beton, rengeteg hibát találtak a Groupama Arénában
Egy 2025-ös igazságügyi szakértői vélemény alapján több mint 240 kivitelezési hibát azonosítottak a 14,5 milliárd forintos közpénzből felépült Groupama Arénában.
Elbúcsúzott Cristiano Ronaldo, nincs már versenyben házigazda csapat: mutatjuk a hétfői eredményeket
A hétfői nyolcaddöntőben Spanyolország Portugáliát, míg Belgium a társházigazda Egyesült Államokat búcsúztatta, a két továbbjutó egymással mérkőzik meg a nyolc között.
Több német sajtóértesülés szerint a madridi klub 190 millió eurós fix összeget kínálna, de a teljes átigazolási csomag elérheti a 220 millió eurót is.
Óriási balhé lett Trump telefonjából a sportvilágban: sorompóba állt az UEFA is, példátlan szégyent emlegetnek
A bírálók szerint a sajtóhírek alapján Donald Trump amerikai elnök közbenjárására hozott lépés súlyosan veszélyezteti a sportág integritását.
Most érkezett: elvesztette a középpályását az angol válogatott a nagy mérkőzés előtt - abszurd módon sérült le, ritkán látni ilyet
A szövetségi kapitány a sajtótájékoztatón megerősítette, hogy a játékost azonnal kórházba vitték.
A holland pilóta a Brit Nagydíjon, a nagy sebességű Stowe-kanyarban veszítette el uralmát az autója felett, de szerencsésen megúszta a kalandot.
Nincs tovább, most látjuk utoljára Cristiano Ronaldot: nagy bejelentést tett jövőjéről a portugál szupersztár
Ronaldo elmondta, hogy akkor is békével a szívében távozik a világ színpadáról, ha nem sikerül megnyerni a mostani világbajnokságot.
A brazil válogatott 2–1-es vereséget szenvedett Norvégiától a világbajnokság nyolcaddöntőjében, ami után a könnyeivel küszködő Neymar bejelentette, hogy befejezi válogatottbeli pályafutását.
Elképesztő botrány a világbajnokságon: Trump nyomására törölhették egy amerikai játékos piros lapját
A lépés több mint hat évtizede teljesen példátlan a nemzetközi labdarúgás történetében: a források szerint maga az elnök hívta fel Gianni Infantinot, és az eltiltást...
Őrült meccsen mentek tovább az angolok, Brazília lebőgött: ez történt a vasárnapi játéknapon a vébén
Norvégia és Anglia is bejutott a labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjébe, miután előbbi Brazíliát, utóbbi pedig a társházigazda Mexikót búcsúztatta a nyolcaddöntőben.
Hervé Renardot már a vébé elindulása után kérték fel, de mivel sokat nem tudott javítani a helyzeten, már le is mondott a posztjáról.
Molnár Martinnak ez az első dobogós helyezése hazai közönség előtt, az egészen versenyen remekül teljesített a fiatal magyar pilóta.
Elképesztő teljesítmény: 3900 kilométert evezett egyedül a sportoló a Csendes-óceánon, rekordot is döntött
A teljesítménnyel Kelsey Pflendler lett az első és egyben a legfiatalabb amerikai nő, aki teljesítette a mintegy 3900 kilométeres távot.
A Ferrari monacói pilótája mögött a hazai közönség előtt szereplő George Russell (Mercedes) ért célba, míg a dobogó legalsó fokára csapattársa, a szintén brit Lewis...
Az expedíció már felszámolta az egyes tábort, de a terepviszonyok egyre rosszabbak, és kőomlások is nehezítik a haladást.
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.