A kor csak egy szám: ötórás meccset nyert Wimbledonban Novak Djokovics

Novak Djokovics öt óra tizenöt perces, végletekig kiélezett, ötszettes csatában győzte le Félix Auger-Aliassime-ot a wimbledoni negyeddöntőben, és pályafutása egyik legjobb mérkőzéseként értékelte a találkozót. A szerb teniszező ezzel újabb lépést tett a rekordot jelentő, 25. Grand Slam-győzelme felé - számolt be a The Guardian.

Öt óra tizenöt perces, végletekig kiélezett, ötszettes csatában győzte le Dovak Djokovics Felix Auger-Alassime-ot a wimbledoni tenisztornán. A találkozó 7–6 (10), 3–6, 6–3, 6–7 (4), 7–6 (4) arányban dőlt el, mindössze hat perccel a wimbledoni pályákra érvényes, 23 órás játékidő-korlátozás előtt.

A centerpálya 15 ezer fős közönsége a fordulatokban, izgalmakban és látványos labdamenetekben bővelkedő mérkőzés minden pillanatát átszellemülten követte. "Az ütőmmel és hatalmas szívvel" – felelte Djokovics arra a kérdésre, hogyan sikerült megfordítania a szinte reménytelennek tűnő helyzetet.

Már a 79 percig tartó első játszma is jól előrevetítette, milyen küzdelemre számíthatnak a nézők. 4–4-es állásnál a szerb sztárt egy sérülés ijesztette meg, amikor egy egyszerű fonákütés után grimaszolva leguggolt, és a fizioterapeutát is a pályára kellett hívni. Gyorsan regenerálódott azonban, és a hosszúra nyúlt rövidítést végül 12–10-re nyerte meg, miután ellenfele elrontott egy fonákröptét.

A második szettben Auger-Aliassime egyenlített. A játszma egyik labdamenete a torna legemlékezetesebb pillanatai közé került, amikor a kanadai előbb kiszorította ellenfelét, majd egy rövidítéssel próbálkozott. Djokovics azonban nemcsak elérte a labdát, de tökéletesen vissza is pöckölte azt, mire egy látványos ütésváltás végén Auger-Aliassime öt méterrel az alapvonal mögül ütött elképesztő, kétkezes fonák nyerőt.

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Este 19:40-kor, még bőven a természetes fényben úszó délutánon behúzták a stadion tetejét, ami láthatóan Djokónak kedvezett, ugyanis keményebb és mélyebb ütéseivel gyorsan megnyerte a harmadik szettet. Bár a negyedik játszma elején ismét brékelni tudott, a nála 15 évvel fiatalabb Auger-Aliassime azonnal visszabrékelt, majd a rövidítésben kiharcolta a döntő szettet.

A döntő játszmában a szerb legenda ismét képes volt magasabb fokozatba kapcsolni. Védekezése még ötórányi játék után is lenyűgözőnek bizonyult, így a mindent eldöntő rövidítésben több óriási ütést hárítva jutott 9–4-es előnyhöz, mielőtt lezárta volna a mérkőzést. A szerb klasszis ezzel újabb rekordot beállítva sorozatban a nyolcadik, összesítésben pedig a tizenötödik wimbledoni elődöntőjébe jutott be, ahol az olasz Jannik Sinner lesz az ellenfele.