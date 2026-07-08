Nagyon fontos bejelentést tett az MLSZ: hamarosan indul a harc a Magyar Kupáért, idén ez a menetrend

Mivel a lebonyolítási rendszer nem változott, az élvonalbeli és a másodosztályú együttesek csak a szeptemberi, harmadik fordulóban csatlakoznak a mezőnyhöz. A sorozat döntőjét 2027. május 8-án rendezik meg a Puskás Arénában.

Augusztus első hétvégéjén 172 csapat részvételével indul el a labdarúgó MOL Magyar Kupa új szezonja. - közölte szerdán kora délután a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ). Mint írják, az első és a második forduló sorsolását csütörtökön 10 órakor tartják: a nyitófordulóban 143 együttes lép pályára, a mérkőzéseket augusztus 1-jén és 2-án játsszák. A második kört augusztus 22-én és 23-án, míg a harmadik fordulót – amelyben már az NB I-es és NB II-es klubok is bemutatkoznak – szeptember 12-én és 13-án rendezik.

A továbbjutás továbbra is egyetlen találkozón dől el. Ha a rendes játékidő döntetlennel zárul, kétszer 15 perces hosszabbítás, majd szükség esetén büntetőpárbaj következik.

A pályaválasztói jogot elsősorban az osztálykülönbség határozza meg, így minden esetben az alacsonyabb osztályú együttes játszhat hazai pályán. Azonos osztályban szereplő csapatok összecsapásakor az a fél lesz a házigazda, amelyik a korábbi fordulókban kevesebbszer játszhatott otthon. Ha ez alapján sem lehet dönteni, akkor a sorsoláson elsőként kihúzott klub rendezheti meg a mérkőzést.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA