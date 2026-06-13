Komoly harc jöhet a vb egyik legkeményebb négyesében: Tuchel és Modric is nagy dobásra készül

Anglia az egyik topfavoritként nyitja meg Horvátország ellen majd az L-csoportot, de most is ott lebeg a kérdés: elbírják-e a hatalmas mentális terhet, vagy Tuchel sem tudja végigvezetni őket a győzelemig, ahogy éppen hatvan éve senki sem?

Az L-csoport a világbajnokság egyik legkeményebb kvartettje lehet, de az is valószínű, hogy háromszereplősre szűkül a csata. Anglia az egész vébére nézve favoritként érkezik, Horvátország továbbra is nagy rutinnal rendelkezik, Ghána fizikális és gyors csapat, Panama pedig szervezettségével próbálhat kellemetlenségeket okozni - de utóbbiak vélhetően nem szólnak bele majd a kakaskodásba. Esélyek ide vagy oda: ebben a csoportban is könnyen lehetnek feszült, taktikai csaták.

A Pénzcentrum vb-résztvevőket bemutató cikksorozatának ez a legutolsó része. A teljes vb-menetrendet, kezdésekkel és fontos infókkal itt találod:

Anglia: It's coming home - most végre tényleg?

Az angol válogatott kerete továbbra is az egyik legerősebb a tornán, még azután is, hogy Thomas Tuchel nehéz döntéseket hozott meg, amikor otthon hagyta Phil Fodent, Cole Palmert is többek között - ráadásul az angolok kapitánya mintha maga sem lenne abban biztos, hogy tényleg topfavoritok a vébén.

Az angolok sok labdabirtoklással és intenzív szélsőjátékkal próbálnak dominálni. A legnagyobb erősségük a keret mélysége és a támadóminőség: szinte minden poszton topjátékosaik vannak. Ugyanakkor továbbra is kérdés, hogyan reagálnak a komoly nyomásra: a nagy tornák kieséses szakaszában sokszor görcsössé válik a játékuk, ami azt is eredményezte, hogy 1990 óta mindössze egyszer, a 2018-as vébén jutottak a négy közé. A csoportelsőség azonban most alapelvárás velük szemben.

Horvátország: nagyot mennének Modric búcsútornáján

A horvátok ismét bebizonyították, hogy generációváltás ide vagy oda, továbbra is versenyképes maradt a válogatott. A Real legendája (utolsó évét a Milanban töltő), Luka Modrić szerepe már kisebb - vélhetően ahogy Messi és Ronaldo, ő is most utoljára szerepel majd vébén, de rutinja továbbra is kulcsfontosságú, míg Joško Gvardiol a védelem stabilitását adja, igaz, sérüléssel érkezett meg Amerikába. A horvátok technikás, türelmes futballt játszanak, és nagyon jól kezelik a mérkőzések ritmusát.

A legnagyobb erősségük a középpályás kontroll és a mentális stabilitás: ritkán esnek pánikba, és kifejezetten jól reagálnak a szoros végjátékokra. Ugyanakkor a korábbi évekhez képest kevesebb a robbanékonyság a csapatban, ami gyors ellenfelek ellen problémát okozhat.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ghána: Afrika legnagyobbjai lehetnek

Az afrikai csapat a fizikális és gyors futballra épít, sok átmenettel és agresszív párharcokkal. Mohammed Kudus a támadások egyik legfontosabb figurája, míg Thomas Partey rutinja stabilitást ad a középpályának. A ghánaiak szeretnek nagy tempójú mérkőzéseket játszani, ahol kihasználhatják atletikusságukat. Ráadásul a padon is egy rutinos öreg róka ül: edzőjük a már számos vébén kapitányként részt vett portugál mester, Carlos Queiroz.

A legnagyobb erősségük a dinamika és a sebesség, különösen kontrákból veszélyesek. A problémát inkább a taktikai fegyelem jelenti, mert időnként túlságosan szétesik a csapat szerkezete. Ha sikerül kontrolláltabban futballozniuk, bárki ellen veszélyesek lehetnek.

Panama: az utolsó outsider

Panama is rendkívül szervezett és fizikális válogatott, és kevesen tudják, de nem először vannak ott a vébén.. A csapat kevés kockázatot vállal, elsősorban stabil védekezésből és pontrúgásokból próbál eredményes lenni. A panamaiak legnagyobb erőssége a fegyelem és a párharcok intenzitása. Nem könnyű ellenük tiszta helyzeteket kialakítani, és képesek teljesen lelassítani a mérkőzések ritmusát. Ugyanakkor támadásban kevés a kreatív megoldásuk, ezért ha hátrányba kerülnek, nehezen váltanak ritmust.

Pénzcentrum-tipp a csoport végeredményére: