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Sport

Komoly harc jöhet a vb egyik legkeményebb négyesében: Tuchel és Modric is nagy dobásra készül

Pénzcentrum
2026. június 13. 18:44

Anglia az egyik topfavoritként nyitja meg Horvátország ellen majd az L-csoportot, de most is ott lebeg a kérdés: elbírják-e a hatalmas mentális terhet, vagy Tuchel sem tudja végigvezetni őket a győzelemig, ahogy éppen hatvan éve senki sem?

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Az L-csoport a világbajnokság egyik legkeményebb kvartettje lehet, de az is valószínű, hogy háromszereplősre szűkül a csata. Anglia az egész vébére nézve favoritként érkezik, Horvátország továbbra is nagy rutinnal rendelkezik, Ghána fizikális és gyors csapat, Panama pedig szervezettségével próbálhat kellemetlenségeket okozni - de utóbbiak vélhetően nem szólnak bele majd a kakaskodásba. Esélyek ide vagy oda: ebben a csoportban is könnyen lehetnek feszült, taktikai csaták.

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Anglia: It's coming home - most végre tényleg?

Az angol válogatott kerete továbbra is az egyik legerősebb a tornán, még azután is, hogy Thomas Tuchel nehéz döntéseket hozott meg, amikor otthon hagyta Phil Fodent, Cole Palmert is többek között - ráadásul az angolok kapitánya mintha maga sem lenne abban biztos, hogy tényleg topfavoritok a vébén.

Az angolok sok labdabirtoklással és intenzív szélsőjátékkal próbálnak dominálni. A legnagyobb erősségük a keret mélysége és a támadóminőség: szinte minden poszton topjátékosaik vannak. Ugyanakkor továbbra is kérdés, hogyan reagálnak a komoly nyomásra: a nagy tornák kieséses szakaszában sokszor görcsössé válik a játékuk, ami azt is eredményezte, hogy 1990 óta mindössze egyszer, a 2018-as vébén jutottak a négy közé. A csoportelsőség azonban most alapelvárás velük szemben.

Horvátország: nagyot mennének Modric búcsútornáján

A horvátok ismét bebizonyították, hogy generációváltás ide vagy oda, továbbra is versenyképes maradt a válogatott. A Real legendája (utolsó évét a Milanban töltő), Luka Modrić szerepe már kisebb - vélhetően ahogy Messi és Ronaldo, ő is most utoljára szerepel majd vébén, de rutinja továbbra is kulcsfontosságú, míg Joško Gvardiol a védelem stabilitását adja, igaz, sérüléssel érkezett meg Amerikába. A horvátok technikás, türelmes futballt játszanak, és nagyon jól kezelik a mérkőzések ritmusát.

A legnagyobb erősségük a középpályás kontroll és a mentális stabilitás: ritkán esnek pánikba, és kifejezetten jól reagálnak a szoros végjátékokra. Ugyanakkor a korábbi évekhez képest kevesebb a robbanékonyság a csapatban, ami gyors ellenfelek ellen problémát okozhat.

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Mexikó
3
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Dél-Korea
3
3.
Csehország
0
4.
Dél-Afrika
0
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Hwang In-Beom
(Dél-Korea)
1
2.
Oh Hyeon-Gyu
(Dél-Korea)
1
3.
Raúl Jiménez
(Mexikó)
1
4.
Julián Quiñones
(Mexikó)
1
5.
Ladislav Krejčí
(Csehország)
1
Teljes lista
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Ghána: Afrika legnagyobbjai lehetnek

Az afrikai csapat a fizikális és gyors futballra épít, sok átmenettel és agresszív párharcokkal. Mohammed Kudus a támadások egyik legfontosabb figurája, míg Thomas Partey rutinja stabilitást ad a középpályának. A ghánaiak szeretnek nagy tempójú mérkőzéseket játszani, ahol kihasználhatják atletikusságukat. Ráadásul a padon is egy rutinos öreg róka ül: edzőjük a már számos vébén kapitányként részt vett portugál mester, Carlos Queiroz.

A legnagyobb erősségük a dinamika és a sebesség, különösen kontrákból veszélyesek. A problémát inkább a taktikai fegyelem jelenti, mert időnként túlságosan szétesik a csapat szerkezete. Ha sikerül kontrolláltabban futballozniuk, bárki ellen veszélyesek lehetnek.

Panama: az utolsó outsider

Panama is rendkívül szervezett és fizikális válogatott, és kevesen tudják, de nem először vannak ott a vébén.. A csapat kevés kockázatot vállal, elsősorban stabil védekezésből és pontrúgásokból próbál eredményes lenni. A panamaiak legnagyobb erőssége a fegyelem és a párharcok intenzitása. Nem könnyű ellenük tiszta helyzeteket kialakítani, és képesek teljesen lelassítani a mérkőzések ritmusát. Ugyanakkor támadásban kevés a kreatív megoldásuk, ezért ha hátrányba kerülnek, nehezen váltanak ritmust.

Pénzcentrum-tipp a csoport végeredményére:

  1. Anglia
  2. Horvátország
  3. Ghána
  4. Panama
Címlapkép: Getty Images
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