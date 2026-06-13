Russellnek ezen az időmérőn nem volt ellenfele, de a nyakában loholt Lewis Hamilton és saját csapattársa, Kimi Antonelli is.
Komoly harc jöhet a vb egyik legkeményebb négyesében: Tuchel és Modric is nagy dobásra készül
Anglia az egyik topfavoritként nyitja meg Horvátország ellen majd az L-csoportot, de most is ott lebeg a kérdés: elbírják-e a hatalmas mentális terhet, vagy Tuchel sem tudja végigvezetni őket a győzelemig, ahogy éppen hatvan éve senki sem?
Az L-csoport a világbajnokság egyik legkeményebb kvartettje lehet, de az is valószínű, hogy háromszereplősre szűkül a csata. Anglia az egész vébére nézve favoritként érkezik, Horvátország továbbra is nagy rutinnal rendelkezik, Ghána fizikális és gyors csapat, Panama pedig szervezettségével próbálhat kellemetlenségeket okozni - de utóbbiak vélhetően nem szólnak bele majd a kakaskodásba. Esélyek ide vagy oda: ebben a csoportban is könnyen lehetnek feszült, taktikai csaták.
A Pénzcentrum vb-résztvevőket bemutató cikksorozatának ez a legutolsó része. A teljes vb-menetrendet, kezdésekkel és fontos infókkal itt találod:
Anglia: It's coming home - most végre tényleg?
Az angol válogatott kerete továbbra is az egyik legerősebb a tornán, még azután is, hogy Thomas Tuchel nehéz döntéseket hozott meg, amikor otthon hagyta Phil Fodent, Cole Palmert is többek között - ráadásul az angolok kapitánya mintha maga sem lenne abban biztos, hogy tényleg topfavoritok a vébén.
Az angolok sok labdabirtoklással és intenzív szélsőjátékkal próbálnak dominálni. A legnagyobb erősségük a keret mélysége és a támadóminőség: szinte minden poszton topjátékosaik vannak. Ugyanakkor továbbra is kérdés, hogyan reagálnak a komoly nyomásra: a nagy tornák kieséses szakaszában sokszor görcsössé válik a játékuk, ami azt is eredményezte, hogy 1990 óta mindössze egyszer, a 2018-as vébén jutottak a négy közé. A csoportelsőség azonban most alapelvárás velük szemben.
Horvátország: nagyot mennének Modric búcsútornáján
A horvátok ismét bebizonyították, hogy generációváltás ide vagy oda, továbbra is versenyképes maradt a válogatott. A Real legendája (utolsó évét a Milanban töltő), Luka Modrić szerepe már kisebb - vélhetően ahogy Messi és Ronaldo, ő is most utoljára szerepel majd vébén, de rutinja továbbra is kulcsfontosságú, míg Joško Gvardiol a védelem stabilitását adja, igaz, sérüléssel érkezett meg Amerikába. A horvátok technikás, türelmes futballt játszanak, és nagyon jól kezelik a mérkőzések ritmusát.
A legnagyobb erősségük a középpályás kontroll és a mentális stabilitás: ritkán esnek pánikba, és kifejezetten jól reagálnak a szoros végjátékokra. Ugyanakkor a korábbi évekhez képest kevesebb a robbanékonyság a csapatban, ami gyors ellenfelek ellen problémát okozhat.
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Ghána: Afrika legnagyobbjai lehetnek
Az afrikai csapat a fizikális és gyors futballra épít, sok átmenettel és agresszív párharcokkal. Mohammed Kudus a támadások egyik legfontosabb figurája, míg Thomas Partey rutinja stabilitást ad a középpályának. A ghánaiak szeretnek nagy tempójú mérkőzéseket játszani, ahol kihasználhatják atletikusságukat. Ráadásul a padon is egy rutinos öreg róka ül: edzőjük a már számos vébén kapitányként részt vett portugál mester, Carlos Queiroz.
A legnagyobb erősségük a dinamika és a sebesség, különösen kontrákból veszélyesek. A problémát inkább a taktikai fegyelem jelenti, mert időnként túlságosan szétesik a csapat szerkezete. Ha sikerül kontrolláltabban futballozniuk, bárki ellen veszélyesek lehetnek.
Panama: az utolsó outsider
Panama is rendkívül szervezett és fizikális válogatott, és kevesen tudják, de nem először vannak ott a vébén.. A csapat kevés kockázatot vállal, elsősorban stabil védekezésből és pontrúgásokból próbál eredményes lenni. A panamaiak legnagyobb erőssége a fegyelem és a párharcok intenzitása. Nem könnyű ellenük tiszta helyzeteket kialakítani, és képesek teljesen lelassítani a mérkőzések ritmusát. Ugyanakkor támadásban kevés a kreatív megoldásuk, ezért ha hátrányba kerülnek, nehezen váltanak ritmust.
Pénzcentrum-tipp a csoport végeredményére:
- Anglia
- Horvátország
- Ghána
- Panama
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