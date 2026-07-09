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Sport

Csapatot és országot is váltott a magyar válogatott védője: ide igazolt

Pénzcentrum
2026. július 9. 13:44

Nego Nicosiában régi ismerős edzővel dolgozhat majd együtt, és a csapat a BL-selejtezőjében indul.

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Loic Nego, a 48-szoros magyar válogatott labdarúgó három év után távozott a francia Le Havre együttesétől, és a ciprusi bajnok Omonia Nicosiához szerződött. A 35 éves, negyvennyolcszoros válogatott védő szerda este a közösségi oldalán erősítette meg a távozását, új klubja pedig azóta hivatalosan is bejelentette a leigazolását.

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Nego 2023 nyarán csatlakozott a francia együtteshez, és bár a szerződése még egy évig érvényes lett volna, végül a váltás mellett döntött. A Le Havre színeiben összesen 94 tétmérkőzésen lépett pályára, amelyeken gólt ugyan nem szerzett, de hat gólpasszal segítette csapatát.

A rutinos futballista az új állomáshelyén egy ismerős szakemberrel dolgozhat együtt, hiszen a nicosiaiak vezetőedzője a korábban a Videotont is irányító Henning Berg. Az Omonia a legutóbbi idényben megnyerte a ciprusi bajnokságot, így kiharcolta a Bajnokok Ligája selejtezőjében való indulás jogát. A nicosiai alakulat a sorozat második fordulójában kapcsolódik be a küzdelmekbe, ahol a kazah Kajrat és a montenegrói Szutjeszka párharcának továbbjutójával mérkőzik majd meg.
Címlapkép: Getty Images
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