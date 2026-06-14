A Manchester Unitednél hatalmasat buó portugál mester, Ruben Amorim lehet a nemrég Allegrit kivágó milánóiak edzője, de több jelölt is képben van még.
Megérkeztek szállásukra a vb-favorit angolok: lelkes helyiek és pompomlányok fogadták őket
Az ellopott felszerelés megkerült, és megoldódott az is, mit tesznek, ha valaki kémkedni akarna az edzésükön.
Az angol labdarúgó-válogatott megérkezett Kansas Citybe, ahol a 2026-os világbajnokság ideje alatt készülni és lakni fognak. A városban lelkes helyiek és az NFL-ben szereplő Chiefs pomponlányai fogadták Thomas Tuchel csapatát - számol be az érkezésről a The Guardian.
Az érkezést megelőzően felmerült az aggodalom, hogy a Swope Soccer Village edzőközpont túlságosan nyitott, így a riválisok könnyedén kikémlelhetik az angolok felkészülését, különösen a korábbi southamptoni kémbotrány fényében. Tuchel jelezte is, hogy az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) védőkerítések felállítását fontolgatja, a helyszínen azonban fegyveres rendőrök biztosítják a bejáratot, így ez a probléma gyakorlatilag megoldódott. Az egyik helyi rendező úgy fogalmazott, hogy ami a kívülállóknak kémkedésnek tűnik, az számukra a személyi biztonság garantálása.
Az angol csapat floridai edzőtáborából való átköltözése sem volt teljesen zökkenőmentes: a szállítás során ellopták a felszerelés egy részét, köztük cipőket és labdákat. Az ellopott tárgyakat azonban később megtalálták, és két embert le is tartóztattak az ügyben. Dean Henderson kapus csak legyintett a történtekre, mondván, a cipői nála vannak, így részéről minden rendben van.
Kansas City kedvező földrajzi elhelyezkedése miatt az angolok tudatosan választották ezt a várost bázisuknak, hogy minimalizálják a mérkőzésekre való utazási távolságokat, a tervek szerint ugyanis minden találkozóra innen repülnek majd oda-vissza.
Mivel az angolok nem játszanak csoportmérkőzést Kansas Cityben, nem ők választhattak elsőként edzőhelyszínt. Ennek megfelelően a legjobb létesítményt, a Sporting Kansas City edzőközpontját Argentína foglalta le, míg a holland válogatott a KC Current női csapatának újabb pályáját kapta meg. A Swope Soccer Village, ahol a Sporting KC második csapata és az utánpótlás edz, ettől függetlenül teljesen megfelelt Tuchel elvárásainak, a természetes borítású pályák minőségét ugyanis a helyi sajtó az állam legjobbjai közé sorolta.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az Angol Labdarúgó-szövetség új edzőtermet építtetett a Swope Soccer Village-ben, emellett egy pihenőhelyiséget is kialakítottak a játékosok számára. A csapat a közeli, 54 szobás Inn at Meadowbrook szállodát foglalta le kizárólagos használatra. A hotel állandó lakói számára bizonyos közös helyiségek elérését korlátozzák a válogatott ott-tartózkodása alatt, ám cserébe Tuchel játékosai egy személyes találkozó keretében köszönik majd meg a helyiek együttműködését.
A szombati nyílt edzésen a meghívott helyi gyerekek testközelből szurkolhattak a játékosoknak. Harry Kane különösen nagy figyelmet kapott, egy lelkes fiatal szurkoló például azt kiabálta neki, hogy még Jude Bellinghamnél is jobb játékos. Az angol válogatott szerdán Dallasban, Horvátország ellen kezdi meg szereplését a világbajnokságon.
Fegyverügybe keveredett az NBA sztárja: bírósági tárgyalás vár rá hamarosan, mi lesz a karrierjével?
Óvadék ellenében szabadlábon távozhatott James Harden, de vélhetően itt nincs vége a történetnek.
Megint egy látványos fordítást hoztak a new york-iak a San Antonio Spurs ellen, és megszerezték a franchise történelmének harmadik bajnoki címét.
Veszélyes hőség a világbajnokság nyitónapján: tömegesen lettek rosszul a szurkolók az Egyesült Államokban
Több tucat szurkolót kellett ellátni hőguta miatt a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyitónapján, a houstoni FIFA Fan Festivalon.
Brutális adóssága van a manchesteri sztárklubnak: új megállapodást kellett kötni, elkerülhetetlen a csőd?
Az új megállapodás értelmében a klub a korábbi adóssága kiváltásáért a korábbinál lényegesen magasabb kamatot kénytelen fizetni.
A wimbledoni teniszbajnokság szervezői rekordmértékű, 20 százalékos díjazásemelést jelentettek be a 2026-os tornára, amellyel elkerülhetik a játékosok tiltakozását.
Thomas Partey, a ghánai válogatott játékosa nem léphetett be Kanada területére, így nem vehet részt csapata szerdai, Panama elleni világbajnoki csoportmérkőzésén
Anglia az egyik topfavoritként nyitja meg Horvátország ellen majd az L-csoportot, de most is ott lebeg a kérdés: elbírják-e a hatalmas mentális terhet?
Russellnek ezen az időmérőn nem volt ellenfele, de a nyakában loholt Lewis Hamilton és saját csapattársa, Kimi Antonelli is.
Carlo Ancelotti szövetségi kapitány megerősítette, hogy Neymar nem léphet pályára Brazília szombati, Marokkó elleni világbajnoki nyitómérkőzésén.
Ellopták a világhírű válogatott felszerelését az Egyesült Államokban: a sztárfocisták egyedi cipői is eltűntek
Ellopták az angol labdarúgó-válogatott felszerelésének egy részét, köztük a sztárjátékosok futballcipőit.
A társházigazda amerikai válogatott könnyedén, 4-1-re verte a paraguayi csapatot pénteken
Felőrli a brutális nyomás és a problémás közeg a magyar sporttehetségeket: sokukat csak eszközként kezelik
Nem attól függ a sportoló egyéni sikere, hogy milyen személyiség, bármilyen személyiségtípusból lehet kiváló, eredményes sportoló - mondja Kovács Krisztina sportpszichológus.
Itt az idei foci vb menetrend nyomtatható változata: mutatjuk a tengerentúli meccsek pontos időpontjait magyar idő szerint
Mutatjuk, hogy alakul a teljes vb menetrend 2026-ban a csoportkörtől a döntőig, és cikkünkben megtalálható a vb menetrend nyomtatható, letölthető verziója is.
Minden idők egyik legnagyobb reformja készül a profi labdarúgásban: örökre megváltoznak az átigazolások
A hivatásos labdarúgók nemzetközi szakszervezetével közösen kidolgozott, több mint két évtizede nem látott horderejű reform célja a játékosok szabad mozgásának biztosítása.
Cristiano Ronaldo személyében az elmúlt húsz év egyik legnagyobbja búcsúzhat a nemzetközi színpadtól, reményei szerint egy vb-arannyal a nyakában.
Elképesztő újítással indult el az idei világbajnokság: ilyen még sosem volt eddig a foci VB-k történetében
A tudomány mára a profi labdarúgás szerves részévé vált.
46 ezres arénában jó pár hely üresen maradt, ami felvetette a magas jegyárakkal és a létszámbővítésen átesett világbajnoksággal kapcsolatos aggályokat.
Óriási blama a világbajnokságon: a FIFA szerint majdnem teltház volt a csehek meccsén, de kongott az ürességtől a lelátó
A guadalajarai Csehország–Dél-Korea világbajnoki mérkőzés élesen rávilágított a FIFA által közölt hivatalos nézőszámok és a valóság közötti ellentmondásra.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
-
Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.