Megérkeztek szállásukra a vb-favorit angolok: lelkes helyiek és pompomlányok fogadták őket

Az ellopott felszerelés megkerült, és megoldódott az is, mit tesznek, ha valaki kémkedni akarna az edzésükön.

Az angol labdarúgó-válogatott megérkezett Kansas Citybe, ahol a 2026-os világbajnokság ideje alatt készülni és lakni fognak. A városban lelkes helyiek és az NFL-ben szereplő Chiefs pomponlányai fogadták Thomas Tuchel csapatát - számol be az érkezésről a The Guardian.

Az érkezést megelőzően felmerült az aggodalom, hogy a Swope Soccer Village edzőközpont túlságosan nyitott, így a riválisok könnyedén kikémlelhetik az angolok felkészülését, különösen a korábbi southamptoni kémbotrány fényében. Tuchel jelezte is, hogy az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) védőkerítések felállítását fontolgatja, a helyszínen azonban fegyveres rendőrök biztosítják a bejáratot, így ez a probléma gyakorlatilag megoldódott. Az egyik helyi rendező úgy fogalmazott, hogy ami a kívülállóknak kémkedésnek tűnik, az számukra a személyi biztonság garantálása.

Az angol csapat floridai edzőtáborából való átköltözése sem volt teljesen zökkenőmentes: a szállítás során ellopták a felszerelés egy részét, köztük cipőket és labdákat. Az ellopott tárgyakat azonban később megtalálták, és két embert le is tartóztattak az ügyben. Dean Henderson kapus csak legyintett a történtekre, mondván, a cipői nála vannak, így részéről minden rendben van.

Kansas City kedvező földrajzi elhelyezkedése miatt az angolok tudatosan választották ezt a várost bázisuknak, hogy minimalizálják a mérkőzésekre való utazási távolságokat, a tervek szerint ugyanis minden találkozóra innen repülnek majd oda-vissza.

Mivel az angolok nem játszanak csoportmérkőzést Kansas Cityben, nem ők választhattak elsőként edzőhelyszínt. Ennek megfelelően a legjobb létesítményt, a Sporting Kansas City edzőközpontját Argentína foglalta le, míg a holland válogatott a KC Current női csapatának újabb pályáját kapta meg. A Swope Soccer Village, ahol a Sporting KC második csapata és az utánpótlás edz, ettől függetlenül teljesen megfelelt Tuchel elvárásainak, a természetes borítású pályák minőségét ugyanis a helyi sajtó az állam legjobbjai közé sorolta.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az Angol Labdarúgó-szövetség új edzőtermet építtetett a Swope Soccer Village-ben, emellett egy pihenőhelyiséget is kialakítottak a játékosok számára. A csapat a közeli, 54 szobás Inn at Meadowbrook szállodát foglalta le kizárólagos használatra. A hotel állandó lakói számára bizonyos közös helyiségek elérését korlátozzák a válogatott ott-tartózkodása alatt, ám cserébe Tuchel játékosai egy személyes találkozó keretében köszönik majd meg a helyiek együttműködését.

A szombati nyílt edzésen a meghívott helyi gyerekek testközelből szurkolhattak a játékosoknak. Harry Kane különösen nagy figyelmet kapott, egy lelkes fiatal szurkoló például azt kiabálta neki, hogy még Jude Bellinghamnél is jobb játékos. Az angol válogatott szerdán Dallasban, Horvátország ellen kezdi meg szereplését a világbajnokságon.