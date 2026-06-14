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Sport

Megérkeztek szállásukra a vb-favorit angolok: lelkes helyiek és pompomlányok fogadták őket

Pénzcentrum
2026. június 14. 21:02

Az ellopott felszerelés megkerült, és megoldódott az is, mit tesznek, ha valaki kémkedni akarna az edzésükön.

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Az angol labdarúgó-válogatott megérkezett Kansas Citybe, ahol a 2026-os világbajnokság ideje alatt készülni és lakni fognak. A városban lelkes helyiek és az NFL-ben szereplő Chiefs pomponlányai fogadták Thomas Tuchel csapatát - számol be az érkezésről a The Guardian.

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Az érkezést megelőzően felmerült az aggodalom, hogy a Swope Soccer Village edzőközpont túlságosan nyitott, így a riválisok könnyedén kikémlelhetik az angolok felkészülését, különösen a korábbi southamptoni kémbotrány fényében. Tuchel jelezte is, hogy az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) védőkerítések felállítását fontolgatja, a helyszínen azonban fegyveres rendőrök biztosítják a bejáratot, így ez a probléma gyakorlatilag megoldódott. Az egyik helyi rendező úgy fogalmazott, hogy ami a kívülállóknak kémkedésnek tűnik, az számukra a személyi biztonság garantálása.

Az angol csapat floridai edzőtáborából való átköltözése sem volt teljesen zökkenőmentes: a szállítás során ellopták a felszerelés egy részét, köztük cipőket és labdákat. Az ellopott tárgyakat azonban később megtalálták, és két embert le is tartóztattak az ügyben. Dean Henderson kapus csak legyintett a történtekre, mondván, a cipői nála vannak, így részéről minden rendben van.

Kansas City kedvező földrajzi elhelyezkedése miatt az angolok tudatosan választották ezt a várost bázisuknak, hogy minimalizálják a mérkőzésekre való utazási távolságokat, a tervek szerint ugyanis minden találkozóra innen repülnek majd oda-vissza.

Anglia
England
Piaci érték: 1 363,20M €
Edző: Thomas Tuchel
Bajnokság: FIFA World Cup
Adatlap létrehozva: 2026.06.14.

Mivel az angolok nem játszanak csoportmérkőzést Kansas Cityben, nem ők választhattak elsőként edzőhelyszínt. Ennek megfelelően a legjobb létesítményt, a Sporting Kansas City edzőközpontját Argentína foglalta le, míg a holland válogatott a KC Current női csapatának újabb pályáját kapta meg. A Swope Soccer Village, ahol a Sporting KC második csapata és az utánpótlás edz, ettől függetlenül teljesen megfelelt Tuchel elvárásainak, a természetes borítású pályák minőségét ugyanis a helyi sajtó az állam legjobbjai közé sorolta.

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Az Angol Labdarúgó-szövetség új edzőtermet építtetett a Swope Soccer Village-ben, emellett egy pihenőhelyiséget is kialakítottak a játékosok számára. A csapat a közeli, 54 szobás Inn at Meadowbrook szállodát foglalta le kizárólagos használatra. A hotel állandó lakói számára bizonyos közös helyiségek elérését korlátozzák a válogatott ott-tartózkodása alatt, ám cserébe Tuchel játékosai egy személyes találkozó keretében köszönik majd meg a helyiek együttműködését.

A szombati nyílt edzésen a meghívott helyi gyerekek testközelből szurkolhattak a játékosoknak. Harry Kane különösen nagy figyelmet kapott, egy lelkes fiatal szurkoló például azt kiabálta neki, hogy még Jude Bellinghamnél is jobb játékos. Az angol válogatott szerdán Dallasban, Horvátország ellen kezdi meg szereplését a világbajnokságon.
Címlapkép: Getty Images
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