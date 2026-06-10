2026. június 10. szerda Margit, Gréta
25 °C Budapest
MEX
Mexikó Dél-Afrika
RSA
 Csütörtök 21:00
A csoport
KOR
Dél-Korea Csehország
CZE
 Péntek 04:00
A csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Focilabda zászló színekben egy fényes elmosódott stadion háttéren. Anglia. 3D kép
Sport

Döbbenetes, mivel nyitott az angolok kapitánya a vb előtt: szerinte nem favorit a csapata

Pénzcentrum
2026. június 10. 15:46

A német szakember hangsúlyozta, hogy csapata jó formában várja a rajtot, és tudatos, kemény munkával akár a végső győzelemről is álmodhat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Thomas Tuchel szövetségi kapitány szerint az angol labdarúgó-válogatott a fogadóirodák várakozásaival ellentétben nem tartozik a holnap rajtoló világbajnokság legfőbb esélyesei közé - azt viszont elmondta, hogy az angol válogatott igenis álmodozhat a végső győzelemről, és dolgozni is fognak érte.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár a fogadóirodák a favoritok között tartják számon a szigetországiakat, Tuchel úgy véli, hogy az első és eddigi egyetlen világbajnoki címük óta eltelt hatvan év egyértelműen ellenük dolgozik. Helyzetüket egy olyan teniszezőhöz hasonlította, aki úgy próbálja megnyerni a wimbledoni bajnokságot, hogy korábban még egyetlen tornán sem diadalmaskodott. A szövetségi kapitány szerint a mezőny igazi esélyesei azok a rutinos válogatottak, amelyek az elmúlt tornákon már bizonyítottak, és komoly sikereket értek el.

Anglia
England
Piaci érték: 1 363,20M €
Edző: Thomas Tuchel
Adatlap létrehozva: 2026.06.10.

Az utolsó, Costa Rica elleni felkészülési mérkőzés előtt a szakember kiemelte, hogy a sikerhez higgadt, lépésről lépésre történő építkezésre van szükség. Bár Tuchel először irányít nemzeti válogatottat világbajnokságon, a klubfutballban, különösen a Bajnokok Ligájában szerzett tapasztalataira támaszkodva pontosan tudja, hogyan kell felépíteni a stratégiát egy ilyen tornára.

Meggyőződése, hogy annak a csapatnak, amelyik eljut a negyeddöntőig, már reális esélye van a trófea elhódítására. Jelenleg azonban kerüli a túlzott előretekintést, és kizárólag a közvetlenül befolyásolható tényezőkre, a felkészülésre és a csoportkörre fókuszál. Kiemelte, hogy a csapat hisz magában és mer álmodni, de tisztában vannak azzal is, hogy ehhez az úthoz fegyelemre, elkötelezettségre és a menet közben felmerülő nehézségek leküzdésére van szükség.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az angol válogatott jövő szerdán Dallasban kezdi meg szereplését a világbajnokságon a 2018-as elődöntős Horvátország ellen, majd ezt követően Ghánával és Panamával mérkőzik meg az L-csoportban.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #anglia #labdarúgás #világbajnokság #vb #nemzetközi foci #vb 2026 #válogatott #angol foci #angol válogatott

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:01
15:51
15:46
15:32
15:20
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 10.
Sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki a szemüket nyáron: akár a látásuk is múlhat rajta
2026. június 9.
Tízezrek álma ez a munkahely Magyarországon: akár milliós fizetést is bezsebelhetünk és a prémium sem semmi
2026. június 10.
Fillérekbe kerül a hétvégi kikapcsolódás ebben a közeli fővárosban: ez most a kontinens legolcsóbb úti célja
2026. június 10.
Várjunk még, vagy most érdemes eurót váltani a nyaralásra? Eddig tarthat ki a forint bivalyereje
2026. június 10.
Szabályosan menekülnek a pestiek ezekből a kerületekből: mégis, mi elől futhatnak ennyien?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 10. szerda
Margit, Gréta
24. hét
Június 10.
A kézművesség világnapja
Június 10.
A magyar ügyészség napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Kenterbe verte a méregdrága világmárkákat a Decathlon cipője: saját márkás termék mosott le nagy gyártókat a teszten
2
1 hete
Még a miniszterelnök sem tudta megakadályozni: történelmi tévés botrány rázta meg a futballvilágot
3
3 napja
Nagyon gyors segítség kell a legendás magyar focistának: fia kér segítséget, műtét előtt állnak
4
4 napja
Megszólalt a botrányvideóról a BioTechUSA tulajdonosa: Ez nem mi voltunk, kollektívan vállaljuk a felelősséget
5
6 napja
Beleállt a Diáksport Szövetség elnöke: Nem értem, miért versenyeztetnek 6-8 éveseket országos szinten, ennek vége
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fogyasztási hitel
természetes személyek által a mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához és szolgáltatások igénybe vételéhez felhasználható hitel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 10. 16:01
Fillérekbe kerül a hétvégi kikapcsolódás ebben a közeli fővárosban: ez most a kontinens legolcsóbb úti célja
Pénzcentrum  |  2026. június 10. 14:29
Változtat a One: reklámok kerülnek az RTL+ Premiumba, csak pluszpénzért lehet megúszni
Agrárszektor  |  2026. június 10. 15:33
Bármikor lecsaphat itthon a szupercella: hatalmas károkat okozhat