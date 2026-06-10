Döbbenetes, mivel nyitott az angolok kapitánya a vb előtt: szerinte nem favorit a csapata

A német szakember hangsúlyozta, hogy csapata jó formában várja a rajtot, és tudatos, kemény munkával akár a végső győzelemről is álmodhat.

Thomas Tuchel szövetségi kapitány szerint az angol labdarúgó-válogatott a fogadóirodák várakozásaival ellentétben nem tartozik a holnap rajtoló világbajnokság legfőbb esélyesei közé - azt viszont elmondta, hogy az angol válogatott igenis álmodozhat a végső győzelemről, és dolgozni is fognak érte.

Bár a fogadóirodák a favoritok között tartják számon a szigetországiakat, Tuchel úgy véli, hogy az első és eddigi egyetlen világbajnoki címük óta eltelt hatvan év egyértelműen ellenük dolgozik. Helyzetüket egy olyan teniszezőhöz hasonlította, aki úgy próbálja megnyerni a wimbledoni bajnokságot, hogy korábban még egyetlen tornán sem diadalmaskodott. A szövetségi kapitány szerint a mezőny igazi esélyesei azok a rutinos válogatottak, amelyek az elmúlt tornákon már bizonyítottak, és komoly sikereket értek el.

Az utolsó, Costa Rica elleni felkészülési mérkőzés előtt a szakember kiemelte, hogy a sikerhez higgadt, lépésről lépésre történő építkezésre van szükség. Bár Tuchel először irányít nemzeti válogatottat világbajnokságon, a klubfutballban, különösen a Bajnokok Ligájában szerzett tapasztalataira támaszkodva pontosan tudja, hogyan kell felépíteni a stratégiát egy ilyen tornára.

Meggyőződése, hogy annak a csapatnak, amelyik eljut a negyeddöntőig, már reális esélye van a trófea elhódítására. Jelenleg azonban kerüli a túlzott előretekintést, és kizárólag a közvetlenül befolyásolható tényezőkre, a felkészülésre és a csoportkörre fókuszál. Kiemelte, hogy a csapat hisz magában és mer álmodni, de tisztában vannak azzal is, hogy ehhez az úthoz fegyelemre, elkötelezettségre és a menet közben felmerülő nehézségek leküzdésére van szükség.

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Az angol válogatott jövő szerdán Dallasban kezdi meg szereplését a világbajnokságon a 2018-as elődöntős Horvátország ellen, majd ezt követően Ghánával és Panamával mérkőzik meg az L-csoportban.