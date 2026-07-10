2026. július 10. péntek Amália
27 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország 2 0 Marokkó
MAR
 Vége
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Ma 21:00
Negyeddöntő
NOR
Norvégia Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Negyeddöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
foci, beckham, bulvár
Sport

Sok éves titokról rántotta le a leplet Klopp: Mbappé volt a célpont, így győzködték

Pénzcentrum
2026. július 10. 10:14

Jürgen Klopp, a Liverpool korábbi vezetőedzője elárulta, hogyan próbálta meg leigazolni Kylian Mbappét 2017-ben, mielőtt a francia csatár a Paris Saint-Germaint választotta. A német szakember szerint ez volt a klub legdrágább meghiúsult átigazolási kísérlete - közölte a BBC Sport.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Klopp, aki a világbajnokságon szakértőként dolgozik - közben pedig rábólintott hazája hívó szavára, így a német válogatott edzőjeként folytatja -, a Franciaország–Marokkó elődöntő előtt beszélt az esetről. Elmondása szerint a Liverpool mindent bevetett, hogy megszerezze az akkor még a Monacóban játszó fiatal szupertehetséget, Kylian Mbappét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Klopp elmesélte, hogy a klub magángépet bérelt, amellyel Blackpoolból a franciaországi Nizzába repültek. Itt a teljes Mbappé-család – köztük a játékos édesanyja, aki egyben a menedzsere is – felszállt a repülőre. Klopp felidézte, hogy valóban mindent megtettek a sikerért, a levegőben körözve beszélgettek a családdal és közösen étkeztek, a titkos találkozó azonban végül nem hozott eredményt.

Mbappé végül kölcsönbe került a PSG-hez, amely később 180 millió euróért végleg megvásárolta a játékjogát. A francia csatár hét évet töltött Párizsban, ahol a klub történetének legeredményesebb gólszerzőjévé vált, mielőtt 2024-ben a Real Madridhoz szerződött.

Kylian Mbappé
Csapata: France
Posztja: támadó
Nemzetisége: francia
Életkora: 27 év
Szerződése lejár: 2029. június 29.
Piaci értéke: 180M €
Adatlap létrehozva: 2026.07.10.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #focista #támadó #real madrid #PSG #liverpool #átigazolás #nemzetközi foci #átigazolási hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:19
11:12
11:01
10:45
10:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 10.
Sokkoló, ami a 45 felettiekkel történik a munkaerőpiacon: percek alatt kidobhatja őket az AI szűrő
2026. július 9.
Nappal is támadnak az új, invazív szúnyogok Magyarországon: egzotikus betegségeket terjeszthetnek
2026. július 10.
Térdre kényszerítik a kínaiak a Volkswagent? Magyarország is csúnyán megérzi, ha beteg a német óriás
2026. július 9.
Milliós bírságokat szórnak a magyarok kedvenc nyaralóhelyein: egy eltett kagyló vagy egy szelfi is vaskos csekket érhet
2026. július 9.
Pofátlanul jó pénzt fizetnek, mégsem kell senkinek a meló a Balatonnál: lasszóval vadásszák a diákokat a magyar tengernél
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 10. péntek
Amália
28. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Madaras Norbert: Létfontosságú, ha nem is TAO-nak hívják, de valamilyen hasonló támogatási rendszer megmaradjon
2
5 napja
Sokkoló üzlet készülhet Liverpoolban: egyik legjobbjukat engedik el a Vörösök?
3
5 napja
Újra életjelet adott Klein Dávid: így áll most a pakisztáni nyolcezres csúcs meghódítása
4
5 napja
Perceken múlt az olimpiai bajnok élete: allergiás sokkot kapott egy étteremben - részletek
5
1 hete
58. Kékszalag 2026-ban: itt az idei útvonal és minden tudnivaló a versenyről egy helyen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Swap ügylet
Minden olyan deviza csere ügylet, mely két egyidőben megkötött, azonos devizanemek közötti, de ellentétes irányú - azonnali és határidős - váltásból áll, amelyeknél az egyik devizában azonos a kötések összege. Két devizanem közötti, ellentétes irányú azonnali és határidős csere ügylet. Devizacsere-ügylet megkötésével az egyik devizában meglévő eszközünket elveszítjük azért, hogy a másik devizában időszakosan fellépő finanszírozási igényünket árfolyamkockázat felvállalása nélkül teljesíthessük (strukturális likviditási hiány). A bankok hasonló ügyletekkel fedezik a devizahitelezésből eredő kockázataik nagy részét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 10. 10:07
Térdre kényszerítik a kínaiak a Volkswagent? Magyarország is csúnyán megérzi, ha beteg a német óriás
Pénzcentrum  |  2026. július 10. 06:28
Beiskolázási támogatás 2026: kinek járhat, mik a feltételei, és hogyan lehet igényelni?
Agrárszektor  |  2026. július 10. 10:31
Nem várt krízis közeleg a boltokban: súlyos élelmiszerhiány jöhet?