Mbappé nem ereszti Messit a góllövőlista élén, már a franciák kapitánya is nyolc találatnál jár.
Sok éves titokról rántotta le a leplet Klopp: Mbappé volt a célpont, így győzködték
Jürgen Klopp, a Liverpool korábbi vezetőedzője elárulta, hogyan próbálta meg leigazolni Kylian Mbappét 2017-ben, mielőtt a francia csatár a Paris Saint-Germaint választotta. A német szakember szerint ez volt a klub legdrágább meghiúsult átigazolási kísérlete - közölte a BBC Sport.
Klopp, aki a világbajnokságon szakértőként dolgozik - közben pedig rábólintott hazája hívó szavára, így a német válogatott edzőjeként folytatja -, a Franciaország–Marokkó elődöntő előtt beszélt az esetről. Elmondása szerint a Liverpool mindent bevetett, hogy megszerezze az akkor még a Monacóban játszó fiatal szupertehetséget, Kylian Mbappét.
Klopp elmesélte, hogy a klub magángépet bérelt, amellyel Blackpoolból a franciaországi Nizzába repültek. Itt a teljes Mbappé-család – köztük a játékos édesanyja, aki egyben a menedzsere is – felszállt a repülőre. Klopp felidézte, hogy valóban mindent megtettek a sikerért, a levegőben körözve beszélgettek a családdal és közösen étkeztek, a titkos találkozó azonban végül nem hozott eredményt.
Mbappé végül kölcsönbe került a PSG-hez, amely később 180 millió euróért végleg megvásárolta a játékjogát. A francia csatár hét évet töltött Párizsban, ahol a klub történetének legeredményesebb gólszerzőjévé vált, mielőtt 2024-ben a Real Madridhoz szerződött.
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