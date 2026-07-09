Három EP-képviselő szerint kimondottan rosszat tesz a fair play és a sport üzenetének, ha az amerikai elnök beleszól a világbajnokság lefolyásába.
Máris sorompóba lépett az UEFA a NOB ellen: eszük ágában sincs visszaengedni az oroszokat, érik az újabb sportbotrány?
Az európai szövetség lépése újabb feszültséget vetít előre a sportág globális irányító szervezete, a FIFA, valamint az UEFA között - tudósított a The Guardian.
A FIFA jelezte, hogy felülvizsgálja álláspontját, miután négy évvel ezelőtt, az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió nyomán eltiltotta az orosz válogatottakat. A szervezet kedden közölte, hogy elemzi a helyzetet, mielőtt döntene a következő lépésekről. A szervezet ezt nem sokkal azután közölte, hogy a NOB bejelentése szerint felfüggesztik az orosz és fehérorosz sportolók évek óta tartó kizárását, így a két ország atlétái már a két év múlva esedékes, Los Angelesben rendezendő nyári olimpián is részt vehetnének - erről tegnap mi is beszámoltunk.
Az UEFA egyelőre nem kommentálta a helyzetet, de több tagszövetségi forrás szerint sincs reális esélye annak, hogy az orosz és fehérorosz csapatok vagy a válogatottak visszatérjenek az európai futballba. Ezzel közvetve a világbajnoki szereplésük is ellehetetlenül, hiszen bár a vb a FIFA rendezvénye, az európai selejtezősorozatot az UEFA bonyolítja le. A legnagyobb nyugat-európai szövetségek – köztük az angol, a német és a francia – továbbra is határozottan ellenzik Oroszország visszatérését.
Az UEFA három évvel ezelőtt már kénytelen volt elállni attól a tervétől, hogy visszaengedje az orosz utánpótláscsapatokat a nemzetközi tornákra, miután legalább egy tucat tagállam tiltakozott a döntés ellen. Aleksander Čeferin elnök jövőre újraválasztásra készül, így aligha kockáztatná meg, hogy szembemenjen a szövetség tagságának jelentős részével.
A FIFA nyitottabbnak mutatkozik Oroszország visszafogadására. Gianni Infantino elnök egyértelművé tette, hogy örömmel fogadná az ország visszatérését: az elnök jó viszonyt ápol Vlagyimir Putyinnal, akivel a 2018-as oroszországi világbajnokság előkészítésén is együtt dolgozott, emellett közreműködött abban, hogy egy orosz U15-ös csapat idén októberben Azerbajdzsánban pályára léphessen egy utánpótlástornán. Infantino korábban úgy nyilatkozott, hogy a kitiltás nem ért el semmit, csupán további frusztrációt és gyűlöletet szült.
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Ugyanakkor még ha a FIFA lehetővé is tenné Oroszország számára, hogy egy másik konföderáción keresztül vegyen részt a világbajnoki selejtezőkben – hasonlóan ahhoz, ahogyan Izrael az európai zónában versenyez –, ez sem jelentene teljes körű megoldást. Az európai válogatottak ugyanis bojkottal fenyegethetnek arra az esetre, ha az orosz csapat kijutna a világbajnokságra. Az oroszok ügye újabb mély törésvonalat nyithat a két szervezet között, amelyek a héten már nyílt konfliktusba keveredtek, miután a FIFA fegyelmi bizottsága példátlan módon feloldotta Folarin Balogun eltiltását az Egyesült Államok Belgium elleni nyolcaddöntős mérkőzése előtt.
A NOB döntése, amely a 2023 októbere óta érvényben lévő felfüggesztést oldotta fel, megnyitja az utat az orosz sportolók előtt a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. A bizottság ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a sportszövetségek saját hatáskörben dönthetnek az oroszok részvételéről, a labdarúgásban pedig már biztosan kizárt a 2028-as szereplésük, mivel a selejtezők már kezdetüket vették.
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