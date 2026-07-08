Döbbenetes kasza a világbajnokság a magyar fogadóknak: ezekkel nyerték eddig a legtöbbet a Tippmixkirályok

A labdarúgó-világbajnokság mérkőzései iránti fogadói érdeklődés jócskán felülmúlja a budapesti Bajnokok Ligája-döntő adatait.A vb-láz nemcsak a fogadások volumenében mutatkozik meg, hanem a kiemelkedő hazai nyereményekben is, miközben a játékosok már a negyeddöntőkre, valamint a torna végső győztesére és a gólkirályi címre fókuszálnak.

A Tippmix és a Tippmixpro statisztikái rávilágítanak arra, hogy már a csoportkör során volt olyan találkozó – például a torna második napján rendezett Kanada–Bosznia-Hercegovina mérkőzés –, amelyre többen tippeltek, mint a Budapesten tartott BL-fináléra. A tendenciát az is igazolja, hogy 16 csoportmérkőzésre és 7 egyenes kieséses összecsapásra is több fogadás érkezett, mint a legrangosabb európai kupadöntőre. A feltett tétek alapján eddig a Portugália–Spanyolország rangadó bizonyult a legnépszerűbbnek, amelyet az Argentína–Egyiptom, majd a Brazília–Norvégia találkozó követett.

A torna népszerűsége a kiélezett küzdelmeknek is köszönhető, hiszen a negyeddöntőbe olyan esélyesek jutottak be, mint Franciaország, Spanyolország, Argentína és Anglia. A beérkezett tétek alapján a fogadók a végső győzelemre a franciákat tartják a legesélyesebbnek, akiket a spanyol, az argentin és az angol válogatott követ, de a norvég, marokkói, belga és svájci csapatra is sokan fogadtak. A gólkirályi címért folytatott harcban Lionel Messi vezeti a fogadói listát, megelőzve Kylian Mbappét, Erling Haalandot, Harry Kane-t és Mikel Oyarzabalt.

A vb-mérkőzések számos hazai játékosnak hoztak jelentős nyereményt. Egy fogadó a spanyolok sikerét, a belgák győzelmét, valamint skandináv bajnoki meccseket eltalálva, ötszáz forintos szelvényét nyolcszor megjátszva összesen közel 4,8 millió forintot nyert.

Egy másik játékos a Mexikó–Anglia és a Portugália–Spanyolország mérkőzések pontos alakulását – köztük a félidei döntetlent és a mindkét csapat gólszerzésére vonatkozó tippeket – eltalálva, összesen 36 ezer forintos tétre több mint 3,9 millió forintot vihetett haza. Emellett a fogadáskészítő opció is kifizetődőnek bizonyult, miután egy játékos a brazil–norvég és a mexikói–angol találkozókra leadott helyes tippjeivel 5700 forintos tétből több mint 1,7 millió forintos nyereményt ért el.

A csütörtökön rajtoló negyeddöntők során a végső győzelemre leginkább esélyesnek tartott Franciaország Marokkóval csap össze. Érdekesség, hogy az afrikai csapat sikere fizetné a legmagasabb nyereményszorzót a még versenyben lévő válogatottak közül.

Ezt a Spanyolország–Belgium találkozó követi, ahol a fogadók egyértelműen a Cristiano Ronaldóékat búcsúztató, a tornán eddig kapott gól nélkül menetelő spanyolok győzelmét várják. A szombati Norvégia–Anglia összecsapás esetében viszont rendkívül kiegyenlített a tétek eloszlása. A játékosok jelentős része döntetlenre vagy a brazilokat kiejtő skandinávok sikerére számít, bízva abban, hogy Haaland az angolok kapuját is beveszi.