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Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
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Döbbenetes kasza a világbajnokság a magyar fogadóknak: ezekkel nyerték eddig a legtöbbet a Tippmixkirályok

Pénzcentrum
2026. július 8. 13:43

A labdarúgó-világbajnokság mérkőzései iránti fogadói érdeklődés jócskán felülmúlja a budapesti Bajnokok Ligája-döntő adatait.A vb-láz nemcsak a fogadások volumenében mutatkozik meg, hanem a kiemelkedő hazai nyereményekben is, miközben a játékosok már a negyeddöntőkre, valamint a torna végső győztesére és a gólkirályi címre fókuszálnak.

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A Tippmix és a Tippmixpro statisztikái rávilágítanak arra, hogy már a csoportkör során volt olyan találkozó – például a torna második napján rendezett Kanada–Bosznia-Hercegovina mérkőzés –, amelyre többen tippeltek, mint a Budapesten tartott BL-fináléra. A tendenciát az is igazolja, hogy 16 csoportmérkőzésre és 7 egyenes kieséses összecsapásra is több fogadás érkezett, mint a legrangosabb európai kupadöntőre. A feltett tétek alapján eddig a Portugália–Spanyolország rangadó bizonyult a legnépszerűbbnek, amelyet az Argentína–Egyiptom, majd a Brazília–Norvégia találkozó követett.

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A torna népszerűsége a kiélezett küzdelmeknek is köszönhető, hiszen a negyeddöntőbe olyan esélyesek jutottak be, mint Franciaország, Spanyolország, Argentína és Anglia. A beérkezett tétek alapján a fogadók a végső győzelemre a franciákat tartják a legesélyesebbnek, akiket a spanyol, az argentin és az angol válogatott követ, de a norvég, marokkói, belga és svájci csapatra is sokan fogadtak. A gólkirályi címért folytatott harcban Lionel Messi vezeti a fogadói listát, megelőzve Kylian Mbappét, Erling Haalandot, Harry Kane-t és Mikel Oyarzabalt.

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
9
2.
Dél-Afrika
4
3.
Dél-Korea
3
4.
Csehország
1
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Lionel Messi
(Argentína)
8
2.
Erling Haaland
(Norvégia)
7
3.
Kylian Mbappé
(Franciaország)
7
4.
Harry Kane
(Anglia)
6
5.
Ousmane Dembélé
(Franciaország)
4
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.07.08.

A vb-mérkőzések számos hazai játékosnak hoztak jelentős nyereményt. Egy fogadó a spanyolok sikerét, a belgák győzelmét, valamint skandináv bajnoki meccseket eltalálva, ötszáz forintos szelvényét nyolcszor megjátszva összesen közel 4,8 millió forintot nyert.

Egy másik játékos a Mexikó–Anglia és a Portugália–Spanyolország mérkőzések pontos alakulását – köztük a félidei döntetlent és a mindkét csapat gólszerzésére vonatkozó tippeket – eltalálva, összesen 36 ezer forintos tétre több mint 3,9 millió forintot vihetett haza. Emellett a fogadáskészítő opció is kifizetődőnek bizonyult, miután egy játékos a brazil–norvég és a mexikói–angol találkozókra leadott helyes tippjeivel 5700 forintos tétből több mint 1,7 millió forintos nyereményt ért el.

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A csütörtökön rajtoló negyeddöntők során a végső győzelemre leginkább esélyesnek tartott Franciaország Marokkóval csap össze. Érdekesség, hogy az afrikai csapat sikere fizetné a legmagasabb nyereményszorzót a még versenyben lévő válogatottak közül.

Ezt a Spanyolország–Belgium találkozó követi, ahol a fogadók egyértelműen a Cristiano Ronaldóékat búcsúztató, a tornán eddig kapott gól nélkül menetelő spanyolok győzelmét várják. A szombati Norvégia–Anglia összecsapás esetében viszont rendkívül kiegyenlített a tétek eloszlása. A játékosok jelentős része döntetlenre vagy a brazilokat kiejtő skandinávok sikerére számít, bízva abban, hogy Haaland az angolok kapuját is beveszi.
Címlapkép: Getty Images
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