58. Kékszalag 2026-ban: itt az idei útvonal és minden tudnivaló a versenyről egy helyen

Három napon át ismét a vitorlásoké lesz a főszerep a Balatonon: július 30-án rajtol az 58. Kékszalag Nagydíj. Európa legrégebbi és leghosszabb tókerülő vitorlásversenye, a Kékszalag 2026-ban sem csak a versenyzőknek fontos: ez a balatoni nyár egyik leglátványosabb sporteseménye is. Hogy senki ne maradjon le az év egyik legjobban várt magyar vitorláseseményéről, összefoglaljuk, mikor lesz a rajt, merre halad a mezőny, és hol lesz Kékszalag 2026 élő közvetítés. Ha pedig valaki kedvet kapna a versenyzéshez, cikkünkben megtalálja a legfontosabb tudnivalókat a Kékszalag 2026 nevezés folyamatáról is.

Mikor lesz a Kékszalag 2026 rajt időpontja?

Július 30-án rajtol Balatonfüredről hazánk legismertebb vitorlásversenye: ez lesz az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj. A Magyar Vitorlás Szövetség 2026-os versenynaptára szerint a rendezvény július 30. és augusztus 1. között zajlik, vagyis a 2026 Kékszalag nem csak a rajt napjáról szól.

A többnapos időkeret oka, hogy a mezőny nagyon sokféle hajóból áll. Míg a leggyorsabb katamaránok néhány óra alatt teljesíthetik a távot, a kisebb vagy lassabb hajóknak jóval hosszabb időre lehet szükségük.

A hivatalos versenykiírás szerint a Kékszalag 2026 rajt tervezett ideje július 30. reggel 9 óra, célba érni pedig legkésőbb augusztus 1-én 9 óráig kell. Ez azt jelenti, hogy a hajóknak alaphelyzetben 48 órájuk van a táv megtételére. Ha a rajtot valamilyen okból halasztani kell, a határidő is ehhez igazodik, a lényeg, hogy a tényleges rajtot követő 48 órán belül kell beérni a célba.

Kékszalag útvonal: merre halad a mezőny a Balatonon?

A Kékszalag hagyományosan a Balaton megkerüléséről szól, a 2026-os Kékszalag versenyre is a megszokott tókerülő útvonalat írták ki a szervezők. A mezőny tehát Balatonfüredről rajtol, előbb a tó keleti medencéje felé halad, majd Siófok és a Tihanyi-szoros érintésével jut el a nyugati fordulóig, Keszthelyig. Innen a hajók ismét a Tihanyi-szoroson keresztül térnek vissza Balatonfüredre, ahol a cél is található.

A Balaton Kékszalag utvonala légvonalban nagyjából 150 kilométer, de a ténylegesen megtett út a szélviszonyoktól, a választott taktikától és a hajók mozgásától is függ. Bár a laikus nézőknek a Kékszalag útvonal egyszerű balatoni körként írható le, a versenyzőknek a szélirány, a fordulók és a hosszú táv miatt végig komoly döntéseket kell hozniuk.

Melyik szakaszokon érdemes élőben nézni 2026 Kékszalag versenyt?

A partról a legjobb nézőpontok azokhoz a helyekhez kötődnek, ahol a mezőny sűrűbben vagy látványosabban halad el. Balatonfüreden a rajt és a befutó miatt érdemes figyelni a versenyt, a Tihanyi-szorosban az áthaladó mezőny adhat látványos képet, a Keszthelyi-öböl pedig a nyugati forduló miatt lehet érdekes pont a nézőknek.

Módosulhat a Balaton Kékszalag útvonala? Szokatlan izgalmakat ígér az idei verseny

Míg a Kékszalag 2025-ben az időjárási viszonyok körül forgott, az 58. Kékszalag egyik nagy kérdése nemcsak az lesz, milyen szelet kap a mezőny, hanem az is, hogyan alakul a Balaton vízszintje. A szervezésért felelős Magyar Vitorlás Szövetség folyamatosan figyeli a rendkívül alacsony vízállást – még az is előfordulhat, hogy az idei Kékszalag aszály miatt módosított útvonalon kell, hogy haladjon.

Kékszalag közvetítés: hol lehet élőben követni a 2026-os versenyt?

Aki nem tudja a partról nyomon követni az eseményeket, az sem kell, hogy lemaradjon a versenyről, a szervezők ugyanis ismételten készülnek hivatalos online 2026 Kékszalag közvetítéssel. Itt nem csupán a rajtot, de a verseny fontosabb pillanatait és a befutókat is figyelemmel lehet kísérni.

Az érdeklődőknek a hivatalos nyomkövetést is érdemes figyelniük. A szervezők minden hajón GPS-jeladót helyeznek el, amelynek segítségével egy tracking felületen lehet majd követni, merre járnak az egyes hajók a Balatonon. Ez akkor lehet különösen hasznos, amikor a mezőny a partról már nem belátható szakaszon jár, vagy ha valaki egy konkrét hajó helyzetét szeretné nyomon követni.

Kékszalag 2026 nevezés: hogyan lehet indulni a versenyen?

A Kékszalag 2026 nevezés legegyszerűbben online előnevezéssel intézhető, de a versenykiírás helyszíni nevezésre is lehetőséget ad. Az MVSZ 2026-ra érvényes versenyengedéllyel rendelkező sportolói a VIHAR-rendszeren keresztül tudják leadni az online nevezést, és itt fizethetik be a nevezési díjat is. Az online nevezés és fizetés határideje 2026. július 29. 19:45.

A versenyen való induláshoz a hajónak és a legénységnek is meg kell felelnie a versenykiírásban szereplő feltételeknek. Szükség van többek között érvényes hajóregisztrációra, megfelelő dokumentumokra, biztosításra, a felelős személy hajóvezetői engedélyére, valamint a versenyzők esetében érvényes jogosultságra vagy rajtengedélyre.

A helyszíni nevezést és az előnevezések véglegesítését 2026. július 29-én 11:00 és 20:00 között tartják Balatonfüreden, a Kékszalag PORT mellett lévő LUA Events helyszínen. Itt kell bemutatni azokat a szükséges dokumentumokat, amelyek nem szerepelnek a VIHAR-rendszerben, aláírni a nevezést és a felelősségvállalási nyilatkozatot, rendezni az esetleges díjfizetést, valamint átvenni a nevezési egységcsomagot, benne a hajómatricákkal és a GPS-nyomkövetővel.

Kékszalag 2026 nevezési díj: mennyibe kerül a versenyzés?

A Kékszalag 2026 nevezési díj függ attól, hogy egy versenyző melyik korosztályba tartozik, hogy verseny- vagy rajtengedéllyel indul-e, illetve hogy mikor adja le a nevezést. A díjakat nem hajónként, hanem személyenként kell megfizetni, vagyis egy hajó teljes nevezési költsége a legénység létszámától is függ.

Forrás: Hunsail

Kékszalag 2025 eredmények

Bőven tartogattak izgalmakat és rekordokat a Kékszalag 2025 eredmények. Az 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjat a Józsa Márton kormányozta MLS Raiffeisen Fifty-Fifty nyerte meg, amely 4 óra 24 perc 11 másodperc alatt teljesítette a távot. A katamarán ezzel megdöntötte saját korábbi csúcsát, és új abszolút időrekordot állított fel.

A második helyezett Sailing Team RSM és a harmadik Kürt-Team Kaáli is a korábbi, 5 óra 3 perces pályacsúcson belül ért célba. Az egytestű hajók rekordja is megdőlt: a Szamuráj Jack 8 óra 35 perces idővel teljesítette a versenyt.

A klasszikus hajóknál a Lillafüred hozott nagy eredményt, amikor egy 1955-ös rekordot sikerült megdöntenie 10 óra 6 perces idejével. A Kékszalag eredmények 2025-ben így nemcsak az abszolút győztes miatt voltak fontosak, hanem azért is, mert több kategóriában új mércét állítottak fel a 2026-os verseny előtt.



Címlapkép: MTI