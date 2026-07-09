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Donald Trump amerikai elnök videoüzenete
Sport

Nem csitul Donald Trump telefonbotránya: már EP-képviselők is vizsgálatot sürgetnek

Pénzcentrum
2026. július 9. 09:16

Három EP-képviselő szerint kimondottan rosszat tesz a fair play és a sport üzenetének, ha az amerikai elnök beleszól a világbajnokság lefolyásába - jelentette a 24.hu.

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Több tucat európai parlamenti képviselő sürget vizsgálatot Gianni Infantino, a FIFA elnöke ellen, miután a szervezet Donald Trump amerikai elnök közbenjárására felfüggesztette egy amerikai játékos eltiltását még hétfőn.

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Az ESPN beszámolója szerint a felháborodást az váltotta ki, hogy az amerikai válogatottban szereplő Folarin Balogun úgy léphetett pályára a Belgium elleni nyolcaddöntőben, hogy az előző, Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzésen az ellenfele megtaposásáért piros lapot kapott. A kiállítást követően azonban Donald Trump telefonon kérte Infantinót az eset felülvizsgálatára, a nemzetközi szövetség pedig ezután felfüggesztette a labdarúgó büntetését.

FIFA Világbajnokság
Egyesült Államok
1
4
Belgium
Félidő: 1-2
2026. július 7. kedd 02:00
|
Lumen Field, Seattle
Hazai gólszerzők
31' Malik Tillman
Vendég gólszerzők
9' Charles De Ketelaere, 33' Charles De Ketelaere, 57' Hans Vanaken, 93' Romelu Lukaku
56
Labdabirtoklási arány
44
127
Támadások
93
43
Veszélyes támadások
33
2
Kaput eltaláló lövések
7
5
Kaput elkerülő lövések
4
3
Szögletek
5
2
Sárga lapok
0
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
0
Blokkolt lövések
4
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Barry Andrews, Lara Wolters és Niels Fuglsang európai parlamenti képviselők közös nyilatkozatukban szégyenletesnek és az igazságosság megcsúfolásának nevezték, hogy a szövetség egy torna közepén nyúlt bele az eltiltásokra vonatkozó szabályokba. Kiemelték, hogy az eset ismét bebizonyította, miként hódol be Infantino és a FIFA a Trump-adminisztráció követeléseinek.

A politikusok arra kérik az uniós tagállamok labdarúgó-szövetségeit, hogy ösztönözzék a FIFA etikai bizottságát az elnök ügyének kivizsgálására. Hivatalosan is tisztázni szeretnék, hogy az amerikai kormányzat nyomása pontosan milyen szerepet játszott az eltiltás feloldásában. Emellett a politikai semlegesség megsértésének más lehetséges eseteit is górcső alá vennék, ideértve azt a döntést is, amellyel a FIFA újonnan alapított Béke-díját Donald Trumpnak ítélték oda.
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