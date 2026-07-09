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Nem csitul Donald Trump telefonbotránya: már EP-képviselők is vizsgálatot sürgetnek
Három EP-képviselő szerint kimondottan rosszat tesz a fair play és a sport üzenetének, ha az amerikai elnök beleszól a világbajnokság lefolyásába - jelentette a 24.hu.
Több tucat európai parlamenti képviselő sürget vizsgálatot Gianni Infantino, a FIFA elnöke ellen, miután a szervezet Donald Trump amerikai elnök közbenjárására felfüggesztette egy amerikai játékos eltiltását még hétfőn.
Az ESPN beszámolója szerint a felháborodást az váltotta ki, hogy az amerikai válogatottban szereplő Folarin Balogun úgy léphetett pályára a Belgium elleni nyolcaddöntőben, hogy az előző, Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzésen az ellenfele megtaposásáért piros lapot kapott. A kiállítást követően azonban Donald Trump telefonon kérte Infantinót az eset felülvizsgálatára, a nemzetközi szövetség pedig ezután felfüggesztette a labdarúgó büntetését.
Barry Andrews, Lara Wolters és Niels Fuglsang európai parlamenti képviselők közös nyilatkozatukban szégyenletesnek és az igazságosság megcsúfolásának nevezték, hogy a szövetség egy torna közepén nyúlt bele az eltiltásokra vonatkozó szabályokba. Kiemelték, hogy az eset ismét bebizonyította, miként hódol be Infantino és a FIFA a Trump-adminisztráció követeléseinek.
A politikusok arra kérik az uniós tagállamok labdarúgó-szövetségeit, hogy ösztönözzék a FIFA etikai bizottságát az elnök ügyének kivizsgálására. Hivatalosan is tisztázni szeretnék, hogy az amerikai kormányzat nyomása pontosan milyen szerepet játszott az eltiltás feloldásában. Emellett a politikai semlegesség megsértésének más lehetséges eseteit is górcső alá vennék, ideértve azt a döntést is, amellyel a FIFA újonnan alapított Béke-díját Donald Trumpnak ítélték oda.
A döntést éles kritikák fogadták, ráadásul több nagy sportszövetség egyelőre nem hajlandó visszaengedni az orosz versenyzőket.
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