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Ez az igazi csapás a az elektromos rollerek kölcsönzőire: döbbenetes döntést hoztak a parlementben

MTI
2026. július 10. 10:33

Szigorúbb szabályokat vezetett be a német parlament, a Bundestag csütörtökön az elektromos rollereket kölcsönző cégekre, azzal a céllal, hogy a balesetek áldozatai könnyebben jussanak kártérítéshez.

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"Aki elektromos rollerek bérbeadásával keres pénzt, annak felelősséget is kell vállalnia a járművei által okozott károkért" - jelentette ki Stefanie Hubig igazságügyi miniszter.

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Az új törvény, amely a hibás magatartástól függetlenül szigorúbb felelősséget ír elő, megköveteli, hogy az elektromos rollerflottát üzemeltető vállalatnak kell fedeznie a baleset költségeit, ha a közvetlenül felelős személy nem vonható felelősségre.

A parkoló elektromos rollereket érintő balesetek esetén az áldozatoknak többé nem kell bizonyítaniuk, hogy a jármű vezetője helytelenül parkolt. Mivel Németországban egyre több elektromos roller jelenik meg az utakon, az úgynevezett kis elektromos járművekkel kapcsolatos balesetek száma csaknem megduplázódott: a 2021-es mintegy 4 ezerről 2024-re közel 8 ezerre emelkedett.

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Az elektromos rollerek elterjedésével robbanásszerűen megnőtt a súlyos, gyakran új típusú sérülések száma.

Eddig az áldozatoknak gyakran maguknak kellett viselniük a baleseti költségeket, mivel az elektromos rollerek mentesültek a gépjárművekre vonatkozó szigorú felelősségi szabályok alól. A jogszabályi változás kizárólag az "önkiegyensúlyozó" járművekre, például az elektromos rollerekre, elektromos robogókra és az úgynevezett Segway-ekre (önegyensúlyozó, kétkerekű, elektromos meghajtású közlekedési eszközökre) vonatkozik. A fűnyíró traktorok, valamint a járáskorlátozottak számára készült mobilitási segédeszközök nem tartoznak a szigorúbb felelősségi szabályok hatálya alá.
Címlapkép: Getty Images
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