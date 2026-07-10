Ez az igazi csapás a az elektromos rollerek kölcsönzőire: döbbenetes döntést hoztak a parlementben

Szigorúbb szabályokat vezetett be a német parlament, a Bundestag csütörtökön az elektromos rollereket kölcsönző cégekre, azzal a céllal, hogy a balesetek áldozatai könnyebben jussanak kártérítéshez.

"Aki elektromos rollerek bérbeadásával keres pénzt, annak felelősséget is kell vállalnia a járművei által okozott károkért" - jelentette ki Stefanie Hubig igazságügyi miniszter.

Az új törvény, amely a hibás magatartástól függetlenül szigorúbb felelősséget ír elő, megköveteli, hogy az elektromos rollerflottát üzemeltető vállalatnak kell fedeznie a baleset költségeit, ha a közvetlenül felelős személy nem vonható felelősségre.

A parkoló elektromos rollereket érintő balesetek esetén az áldozatoknak többé nem kell bizonyítaniuk, hogy a jármű vezetője helytelenül parkolt. Mivel Németországban egyre több elektromos roller jelenik meg az utakon, az úgynevezett kis elektromos járművekkel kapcsolatos balesetek száma csaknem megduplázódott: a 2021-es mintegy 4 ezerről 2024-re közel 8 ezerre emelkedett.

Eddig az áldozatoknak gyakran maguknak kellett viselniük a baleseti költségeket, mivel az elektromos rollerek mentesültek a gépjárművekre vonatkozó szigorú felelősségi szabályok alól. A jogszabályi változás kizárólag az "önkiegyensúlyozó" járművekre, például az elektromos rollerekre, elektromos robogókra és az úgynevezett Segway-ekre (önegyensúlyozó, kétkerekű, elektromos meghajtású közlekedési eszközökre) vonatkozik. A fűnyíró traktorok, valamint a járáskorlátozottak számára készült mobilitási segédeszközök nem tartoznak a szigorúbb felelősségi szabályok hatálya alá.