Ma a Fradi is kilép Európába: nem lesz könnyű dolga Újvidéken

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A jelentősen átalakult, új vezetőedzővel felálló Ferencváros csütörtök este a szerb Vojvodina otthonában kezdi meg szereplését a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének első fordulójában. A magyar kupagyőztes egyértelmű célja a továbbjutás, amelynek kiharcolása esetén a holland Twente várna a zöld-fehérekre a következő körben.
Az előző szezon lezárása óta komoly változások történtek a zöld-fehéreknél. Robbie Keane távozott a kispadról, a helyét pedig az a Borbély Balázs vette át, aki az ETO-val éppen a Ferencvárost megelőzve nyert bajnoki címet.
A szakmai stáb mellett a játékoskeret is alaposan kicserélődött, hiszen olyan meghatározó labdarúgók hagyták el a klubot, mint Ibrahim Cissé, Mohamed Abu Fani, Stefan Gartenmann és Cebrail Makreckis. Az érkezők oldalán az egyetlen új légiós, a francia-elefántcsontparti Nathan Zohoré, valamint az Eintracht Frankfurttól ismét kölcsönvett ifjabb Lisztes Krisztián szerepel.
Hajnal Tamás sportigazgató tájékoztatása szerint a szezont a jelenlegi kerettel kezdik meg, bár a nyár végi átigazolási hajrában még történhetnek erősítések. Az ausztriai edzőtábor jól sikerült, a csapat az azeri Sabah és a Karabah elleni felkészülési mérkőzéseken is egyértelmű fejlődést mutatott. A sportvezető hangsúlyozta, hogy bár a szerb élcsapatnak számító Vojvodina ellen nehéz feladat vár rájuk, a cél az őszi Európa-liga-alapszakaszba jutás.
A szerb bajnoki ezüstérmes újvidéki alakulat szintén bizakodva várja az összecsapást. A csapat magyar légiósa, a kétszeres válogatott Szűcs Kornél elmondta, hogy felkészülten várják a számukra utazási szempontból is kedvező párharcot, amelynek létrejöttében már a sorsoláskor is reménykedett.
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A csütörtöki első mérkőzés 20 órakor kezdődik Szerbiában, a visszavágót pedig egy héttel később, 20.15-től rendezik a Groupama Arénában. A párharc továbbjutója a holland Twentével találkozik. Ahhoz, hogy a Ferencváros bejusson a 36 csapatos Európa-liga-alapszakaszba, összesen négy kört kell sikerrel vennie. Amennyiben az első fordulóban alulmaradna, a Konferencia-liga selejtezőjének második körében folytathatja a nemzetközi szereplést.
címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
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