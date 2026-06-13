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Ellopták a világhírű válogatott felszerelését az Egyesült Államokban: a sztárfocisták egyedi cipői is eltűntek
Ellopták az angol labdarúgó-válogatott felszerelésének egy részét – köztük a sztárjátékosok futballcipőit –, miközben a szállítmány Floridából a világbajnoki felkészülés új helyszínére, Kansas Citybe tartott. A rendőrség két gyanúsítottat már őrizetbe vett az ügyben.
A lopás akkor történt, amikor a csapat felszerelését a floridai edzőtáborból a Missouri állambeli Swope Soccer Village-be, az angol válogatott hivatalos vb-bázisára szállították. A The Guardian értesülései szerint a sztárjátékosok egyedi futballcipői mellett a hivatalos mérkőzéslabdák és a különféle edzésfelszerelések is eltűntek.
A Kansas City-i rendőrség azonnal nyomozást indított az ügyben. A hatóság szóvivője megerősítette, hogy a vizsgálat idejére két gyanúsítottat már őrizetbe vettek. Az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) egyelőre nem kívánta kommentálni a történteket, de szorosan együttműködik a helyi szervekkel az eltulajdonított értékek visszaszerzése érdekében - tudósított a The Guardian.
Thomas Tuchel szövetségi kapitány együttese szombat délután tartja meg első edzését a Kansas City-i bázison. Az angolok szerdán Dallasban, Horvátország ellen kezdik meg szereplésüket az L-csoport nyitómérkőzésén. Bár az FA rendkívül alapos logisztikai tervvel készült a világbajnokságra, ez a váratlan incidens komoly fejtörést okoz a szakmai stábnak.
Az angol válogatott a floridai West Palm Beachben tartott akklimatizációs edzőtáborában mindkét felkészülési mérkőzését megnyerte, miután Új-Zélandot Tampában, Costa Ricát pedig Orlandóban győzte le. Ez utóbbi találkozón Jude Bellingham kiemelkedő teljesítményt nyújtott, amivel megerősítette pozícióját a kezdőcsapatban a tízes posztért folyó harcban Morgan Rogersszel szemben. Bukayo Saka Achilles-ín-sérülése miatt kérdésessé vált a horvátok elleni játéka, miközben a védelem közepén Ezri Konsa és John Stones akár ki is szoríthatja Marc Guéhit a kezdő tizenegyből.
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