Itt vannak a 2026-os Forma-1 Magyar Nagydíj trófeái: ezeket a gyönyörű porcelánokat osztják ki a versenyzőknek

Felújított létesítményekkel és kibővített szurkolói programokkal várja a Forma–1-es Magyar Nagydíjat a negyvenéves Hungaroring. A mogyoródi versenyhétvége egyik kiemelt eseményeként a pálya kanyarjai hivatalosan is nevet kapnak, a dobogósok pedig idén is a Herendi Porcelánmanufaktúra egyedi, magyar népművészeti motívumokkal díszített trófeáit emelhetik a magasba.

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy a július 24. és 26. közötti 41. Magyar Nagydíjon felavatják az új főépületet, a világszínvonalú versenyirányítási központot, miközben a médiaközpont is elfoglalja végleges helyét. A fejlesztések során a Paddock Club befogadóképességét 950-ről több mint 3800 főre növelték, emellett a pálya hármas, 11-es és 14-es kanyarjában kibővítették a törmelékfogó kerítéseket.

Az idén negyvenéves mogyoródi aszfaltcsík történetében régi adósságot törlesztenek azzal, hogy pénteken hivatalosan is elnevezik a kanyarokat. A nevekről egy tavaly indult szurkolói kampány javaslatai alapján egy szakmai bizottság döntött. A ceremóniára meglepetésvendégekkel is készülnek, hiszen a névadók közül többen személyesen is tiszteletüket teszik majd az eseményen.

EZ IS ÉRDEKELHET Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben Gyulay Zsolt még ma is úgy gondolja, hogy 2020-ban a Magyar Nagydíj mentette meg - Ausztriával együtt - a Covid miatt alaposan megtépázott Forma 1-es világbajnokságot. Interjú.

A szervezők a tavaly elnyert szurkolói élménydíj után idén is kiemelt figyelmet fordítanak a látogatókra, a programokat pedig a hatalmas érdeklődésre való tekintettel tovább bővítették.

Újdonság a csütörtöki szurkolói zónás belépő, amellyel a felnőttek 35, a gyermekek pedig 10 euróért vehetnek részt a közösségi terek és a színpadok körüli eseményeken, de ezen a napon tartják a hagyományos bokszutca-látogatást is.

A budapesti ráhangolódást a Hősök terén felállított installáció, egy Forma–1-es arculatú dunai utasszállító hajó, valamint feldíszített hidak és vízpárakapuk segítik. Bár a vasárnapi futamra a belépők már teljesen elfogytak, a pénteki és szombati napokra még kaphatók jegyek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A dobogósoknak járó serlegeket idén is a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. készítette el. Simon Attila vezérigazgató tájékoztatása szerint a trófeák féléves munka eredményei; bár alapjukat mindig a magyar népművészet hagyományai adják, a mintázat minden évben megújul. Az idei év különlegessége, hogy a második helyezett serlege az oxidáció elkerülése érdekében ezüst helyett platinaborítást kapott.A trófeákat egy külön posztban is bemutatták:

A győztesnek járó alkotás 53 centiméter magas és három kilogramm súlyú, míg a konstruktőri tál 52 centiméter átmérőjű és négy kilogrammos. A kézműves remekművek presztízsét és a versenysorozatban betöltött szerepét jól mutatja, hogy korábban a négyszeres világbajnok, Sebastian Vettel is külön szót emelt azért, hogy a Magyar Nagydíj dobogósai az értékteremtő Herendi porcelánokat kaphassák meg.

címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA