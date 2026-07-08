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Itt vannak a 2026-os Forma-1 Magyar Nagydíj trófeái: ezeket a gyönyörű porcelánokat osztják ki a versenyzőknek
Felújított létesítményekkel és kibővített szurkolói programokkal várja a Forma–1-es Magyar Nagydíjat a negyvenéves Hungaroring. A mogyoródi versenyhétvége egyik kiemelt eseményeként a pálya kanyarjai hivatalosan is nevet kapnak, a dobogósok pedig idén is a Herendi Porcelánmanufaktúra egyedi, magyar népművészeti motívumokkal díszített trófeáit emelhetik a magasba.
Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy a július 24. és 26. közötti 41. Magyar Nagydíjon felavatják az új főépületet, a világszínvonalú versenyirányítási központot, miközben a médiaközpont is elfoglalja végleges helyét. A fejlesztések során a Paddock Club befogadóképességét 950-ről több mint 3800 főre növelték, emellett a pálya hármas, 11-es és 14-es kanyarjában kibővítették a törmelékfogó kerítéseket.
Az idén negyvenéves mogyoródi aszfaltcsík történetében régi adósságot törlesztenek azzal, hogy pénteken hivatalosan is elnevezik a kanyarokat. A nevekről egy tavaly indult szurkolói kampány javaslatai alapján egy szakmai bizottság döntött. A ceremóniára meglepetésvendégekkel is készülnek, hiszen a névadók közül többen személyesen is tiszteletüket teszik majd az eseményen.
A szervezők a tavaly elnyert szurkolói élménydíj után idén is kiemelt figyelmet fordítanak a látogatókra, a programokat pedig a hatalmas érdeklődésre való tekintettel tovább bővítették.
Újdonság a csütörtöki szurkolói zónás belépő, amellyel a felnőttek 35, a gyermekek pedig 10 euróért vehetnek részt a közösségi terek és a színpadok körüli eseményeken, de ezen a napon tartják a hagyományos bokszutca-látogatást is.
A budapesti ráhangolódást a Hősök terén felállított installáció, egy Forma–1-es arculatú dunai utasszállító hajó, valamint feldíszített hidak és vízpárakapuk segítik. Bár a vasárnapi futamra a belépők már teljesen elfogytak, a pénteki és szombati napokra még kaphatók jegyek.
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A dobogósoknak járó serlegeket idén is a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. készítette el. Simon Attila vezérigazgató tájékoztatása szerint a trófeák féléves munka eredményei; bár alapjukat mindig a magyar népművészet hagyományai adják, a mintázat minden évben megújul. Az idei év különlegessége, hogy a második helyezett serlege az oxidáció elkerülése érdekében ezüst helyett platinaborítást kapott.A trófeákat egy külön posztban is bemutatták:
A győztesnek járó alkotás 53 centiméter magas és három kilogramm súlyú, míg a konstruktőri tál 52 centiméter átmérőjű és négy kilogrammos. A kézműves remekművek presztízsét és a versenysorozatban betöltött szerepét jól mutatja, hogy korábban a négyszeres világbajnok, Sebastian Vettel is külön szót emelt azért, hogy a Magyar Nagydíj dobogósai az értékteremtő Herendi porcelánokat kaphassák meg.
címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
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