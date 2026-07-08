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Sport

Madridból hozott edzőt a Fulham: különös edzőkeringő lett teljes az aláírással

Pénzcentrum
2026. július 8. 15:13

A tréner az előző szezon második felében még a Real Madrid vezetőedzőjeként dolgozott, de José Mourinho érkezésével nem volt maradása.

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Hároméves szerződést kötött Álvaro Arbeloával a Fulham labdarúgócsapata, így a negyvenhárom éves spanyol szakember veszi át a londoni együttes irányítását. A londoni klub szerdán hivatalosan is megerősítette a szakember érkezését: Arbeloa azt a Marco Silvát váltja a kispadon, aki szerződése lejártát követően a portugál Benficához távozott. Az edzőkeringő érdekessége, hogy a Real Madrid éppen a lisszaboniaktól érkező José Mourinhóval pótolta a Londonba szerződő spanyol trénert.

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Arbeloa az előző idény közben, januárban vette át a fővárosiak irányítását Xabi Alonsótól: fél évig tartó megbízatása alatt a Bajnokok Ligájában a negyeddöntőig vezette a madridi együttest, míg a spanyol bajnokságban a Barcelona mögött a második helyen végzett a csapattal. Új állomáshelye, a Fulham a tizenegyedik helyen zárt az angol élvonal legutóbbi kiírásában.

Anglia
Fulham
Piaci érték: 310,20M
Jelenlegi helyezés: #10
English Premier League helyezése
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Adatlap létrehozva: 2026.07.08.
Címlapkép: Getty Images
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