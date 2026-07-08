Madridból hozott edzőt a Fulham: különös edzőkeringő lett teljes az aláírással

A tréner az előző szezon második felében még a Real Madrid vezetőedzőjeként dolgozott, de José Mourinho érkezésével nem volt maradása.

Hároméves szerződést kötött Álvaro Arbeloával a Fulham labdarúgócsapata, így a negyvenhárom éves spanyol szakember veszi át a londoni együttes irányítását. A londoni klub szerdán hivatalosan is megerősítette a szakember érkezését: Arbeloa azt a Marco Silvát váltja a kispadon, aki szerződése lejártát követően a portugál Benficához távozott. Az edzőkeringő érdekessége, hogy a Real Madrid éppen a lisszaboniaktól érkező José Mourinhóval pótolta a Londonba szerződő spanyol trénert.

Arbeloa az előző idény közben, januárban vette át a fővárosiak irányítását Xabi Alonsótól: fél évig tartó megbízatása alatt a Bajnokok Ligájában a negyeddöntőig vezette a madridi együttest, míg a spanyol bajnokságban a Barcelona mögött a második helyen végzett a csapattal. Új állomáshelye, a Fulham a tizenegyedik helyen zárt az angol élvonal legutóbbi kiírásában.