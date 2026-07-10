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Egy cseresznyevirágokkal borított gyepre helyezett focilabda.
Sport

Elődöntőben a franciák: kettővel verték az utolsó afrikai csapatot

Pénzcentrum
2026. július 10. 08:10

Mbappé nem ereszti Messit a góllövőlista élén, már a franciák kapitánya is nyolc találatnál jár.

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A francia labdarúgó-válogatott csütörtökön 2–0-ra legyőzte Marokkót a világbajnokság bostoni negyeddöntőjében, amivel bejutott az elődöntőbe, egyúttal megszakította az afrikai együttes hosszú veretlenségi sorozatát.

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A nyolc éve világbajnok, legutóbb ezüstérmes európai együttes a 60. percben szerzett vezetést Kylian Mbappé góljával, aki az első félidőben még büntetőt rontott. Nem sokkal később az aranylabdás Ousmane Dembélé egy 18 méteres lövéssel biztosította be a győzelmet. Franciaország ezzel a 2022-es elődöntőhöz hasonlóan ismét 2–0-s eredménnyel búcsúztatta a legutóbbi tornán negyedik helyen végző riválisát.

FIFA Világbajnokság
Franciaország
2
0
Marokkó
Félidő: 0-0
2026. július 9. csütörtök 22:00
|
Gillette Stadium, Foxborough
Hazai gólszerzők
60' Kylian Mbappé, 66' Ousmane Dembélé
Vendég gólszerzők
48
Labdabirtoklási arány
52
114
Támadások
82
56
Veszélyes támadások
35
8
Kaput eltaláló lövések
1
9
Kaput elkerülő lövések
3
5
Szögletek
5
0
Sárga lapok
1
0
Piros lapok
0
1
Büntetők
0
5
Blokkolt lövések
1
Adatlap létrehozva: 2026.07.10.

A vereséggel lezárult az Afrika-bajnok marokkói válogatott 34 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozata. A találkozón ismét eredményes Mbappé a nyolcadik góljával utolérte a góllövőlista élén az argentin Lionel Messit, akitől az örökrangsorban is már csak egyetlen találat választja el. A kétszeres világbajnok francia csapat a keddi, dallasi elődöntőben a spanyol–belga párharc továbbjutójával mérkőzik majd meg.
Címlapkép: Getty Images
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