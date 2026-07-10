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Elődöntőben a franciák: kettővel verték az utolsó afrikai csapatot
Mbappé nem ereszti Messit a góllövőlista élén, már a franciák kapitánya is nyolc találatnál jár.
A francia labdarúgó-válogatott csütörtökön 2–0-ra legyőzte Marokkót a világbajnokság bostoni negyeddöntőjében, amivel bejutott az elődöntőbe, egyúttal megszakította az afrikai együttes hosszú veretlenségi sorozatát.
A nyolc éve világbajnok, legutóbb ezüstérmes európai együttes a 60. percben szerzett vezetést Kylian Mbappé góljával, aki az első félidőben még büntetőt rontott. Nem sokkal később az aranylabdás Ousmane Dembélé egy 18 méteres lövéssel biztosította be a győzelmet. Franciaország ezzel a 2022-es elődöntőhöz hasonlóan ismét 2–0-s eredménnyel búcsúztatta a legutóbbi tornán negyedik helyen végző riválisát.
A vereséggel lezárult az Afrika-bajnok marokkói válogatott 34 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozata. A találkozón ismét eredményes Mbappé a nyolcadik góljával utolérte a góllövőlista élén az argentin Lionel Messit, akitől az örökrangsorban is már csak egyetlen találat választja el. A kétszeres világbajnok francia csapat a keddi, dallasi elődöntőben a spanyol–belga párharc továbbjutójával mérkőzik majd meg.
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