Elődöntőben a franciák: kettővel verték az utolsó afrikai csapatot

Mbappé nem ereszti Messit a góllövőlista élén, már a franciák kapitánya is nyolc találatnál jár.

A francia labdarúgó-válogatott csütörtökön 2–0-ra legyőzte Marokkót a világbajnokság bostoni negyeddöntőjében, amivel bejutott az elődöntőbe, egyúttal megszakította az afrikai együttes hosszú veretlenségi sorozatát.

A nyolc éve világbajnok, legutóbb ezüstérmes európai együttes a 60. percben szerzett vezetést Kylian Mbappé góljával, aki az első félidőben még büntetőt rontott. Nem sokkal később az aranylabdás Ousmane Dembélé egy 18 méteres lövéssel biztosította be a győzelmet. Franciaország ezzel a 2022-es elődöntőhöz hasonlóan ismét 2–0-s eredménnyel búcsúztatta a legutóbbi tornán negyedik helyen végző riválisát.

FIFA Világbajnokság Franciaország 2 0 Marokkó Félidő: 0-0 2026. július 9. csütörtök 22:00 | Gillette Stadium, Foxborough Hazai gólszerzők 60' Kylian Mbappé, 66' Ousmane Dembélé Vendég gólszerzők 48 Labdabirtoklási arány 52 114 Támadások 82 56 Veszélyes támadások 35 8 Kaput eltaláló lövések 1 9 Kaput elkerülő lövések 3 5 Szögletek 5 0 Sárga lapok 1 0 Piros lapok 0 1 Büntetők 0 5 Blokkolt lövések 1 Adatlap létrehozva: 2026.07.10.

A vereséggel lezárult az Afrika-bajnok marokkói válogatott 34 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozata. A találkozón ismét eredményes Mbappé a nyolcadik góljával utolérte a góllövőlista élén az argentin Lionel Messit, akitől az örökrangsorban is már csak egyetlen találat választja el. A kétszeres világbajnok francia csapat a keddi, dallasi elődöntőben a spanyol–belga párharc továbbjutójával mérkőzik majd meg.