Nego Nicosiában régi ismerős edzővel dolgozhat majd együtt, és a csapat a BL-selejtezőjében indul.
Végre megszólalt a legendás focibíró a vébéről: lesöpri a kritikákat Collina
Bár az egyiptomi szövetség és a szövetségi kapitány szerint több vitatott ítélet is befolyásolta a találkozó végkimenetelét, Collina a FIFA hivatalos oldalán megjelent interjúban teljes függetlenséget és részrehajlás-mentességet hangsúlyozott.
A FIFA játékvezetői bizottságának elnöke, Pierluigi Collina visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint a játékvezetők elfogultan tevékenykedtek Argentína Egyiptom elleni, 3–2-es győzelemmel végződő mérkőzésén a keddi nyolcaddöntőben.
Hoszam Haszan, az egyiptomiak szövetségi kapitánya a lefújás után arra utalt, hogy külső nyomás nehezedhetett a játékvezetőre annak érdekében, hogy a dél-amerikai csapat versenyben maradjon. Ezzel párhuzamosan az egyiptomi szövetség is komoly aggályokat fogalmazott meg a döntések következetességével és tisztaságával kapcsolatban.
Collina szerint a vitatott döntésekről szóló, építő jellegű eszmecsere mindig is a labdarúgás része marad, az alaptalan vádaskodásnak azonban nincs helye a sportágban. Kijelentette, hogy senki nem kérdőjelezheti meg a világbajnokságon közreműködő játékvezetők tisztességét, és a FIFA bírói karát még Gianni Infantino elnök sem befolyásolhatja. A játékvezetői vezető hozzátette, hogy az ilyen vádak kifejezetten veszélyesek, mert akár a bírókat és családtagjaikat érő fenyegetésekhez is vezethetnek.
A játékvezetői bizottság elnöke elismerte, hogy bizonyos döntésekben mindig marad némi szubjektivitás, ám a FIFA összességében elégedett a videóbíró-rendszer alapelveinek alkalmazásával a világbajnokság során.
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Az egyiptomiak elsősorban két esetet kifogásoltak a mérkőzésen. Mosztafa Ziko második félidei találatát a támadás előkészítése során elkövetett szabálytalanság miatt érvénytelenítették, amit az afrikai csapat tagjai jogtalannak tartottak. Collina ugyanakkor kifejtette, hogy a videóbíró helyesen javasolta a gól elvételét, mivel Maruán Atia szabálytalankodott Lisandro Martínez ellen. A sportvezető hangsúlyozta, hogy a szabálytalanság az szabálytalanság, és ha a játékvezető a pályán ezt nem vette észre, a videóbírónak kötelessége beavatkozni.
Szintén vitát váltott ki a győztes gólt megelőző helyzet, amikor a Mohamed Salah elleni belépőt nem büntették büntetővel. Collina rámutatott, hogy a játékvezető és a videóbíró-szoba egyaránt úgy ítélte meg, hogy Szalah és Julián Álvarez között csupán normális játékhelyzetből adódó testi kontaktus történt. Úgy fogalmazott, hogy bár az ellenfél lábára történő rálépés alapesetben szabálytalan, ha a védő előbb a labdát éri el, majd ezt követi a természetes ütközés, az nem minősül szabálytalanságnak.
Az idei, 48 csapatosra bővített labdarúgó-világbajnokság 104 mérkőzése rendkívül hosszú, akár 165 órányi képernyőidőt is jelenthet a szurkolóknak.
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