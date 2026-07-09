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bírók, futball, bíró, játékvezető
Sport

Végre megszólalt a legendás focibíró a vébéről: lesöpri a kritikákat Collina

Pénzcentrum
2026. július 9. 14:13

Bár az egyiptomi szövetség és a szövetségi kapitány szerint több vitatott ítélet is befolyásolta a találkozó végkimenetelét, Collina a FIFA hivatalos oldalán megjelent interjúban teljes függetlenséget és részrehajlás-mentességet hangsúlyozott.

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A FIFA játékvezetői bizottságának elnöke, Pierluigi Collina visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint a játékvezetők elfogultan tevékenykedtek Argentína Egyiptom elleni, 3–2-es győzelemmel végződő mérkőzésén a keddi nyolcaddöntőben.

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Hoszam Haszan, az egyiptomiak szövetségi kapitánya a lefújás után arra utalt, hogy külső nyomás nehezedhetett a játékvezetőre annak érdekében, hogy a dél-amerikai csapat versenyben maradjon. Ezzel párhuzamosan az egyiptomi szövetség is komoly aggályokat fogalmazott meg a döntések következetességével és tisztaságával kapcsolatban.

Collina szerint a vitatott döntésekről szóló, építő jellegű eszmecsere mindig is a labdarúgás része marad, az alaptalan vádaskodásnak azonban nincs helye a sportágban. Kijelentette, hogy senki nem kérdőjelezheti meg a világbajnokságon közreműködő játékvezetők tisztességét, és a FIFA bírói karát még Gianni Infantino elnök sem befolyásolhatja. A játékvezetői vezető hozzátette, hogy az ilyen vádak kifejezetten veszélyesek, mert akár a bírókat és családtagjaikat érő fenyegetésekhez is vezethetnek.

A játékvezetői bizottság elnöke elismerte, hogy bizonyos döntésekben mindig marad némi szubjektivitás, ám a FIFA összességében elégedett a videóbíró-rendszer alapelveinek alkalmazásával a világbajnokság során.

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Az egyiptomiak elsősorban két esetet kifogásoltak a mérkőzésen. Mosztafa Ziko második félidei találatát a támadás előkészítése során elkövetett szabálytalanság miatt érvénytelenítették, amit az afrikai csapat tagjai jogtalannak tartottak. Collina ugyanakkor kifejtette, hogy a videóbíró helyesen javasolta a gól elvételét, mivel Maruán Atia szabálytalankodott Lisandro Martínez ellen. A sportvezető hangsúlyozta, hogy a szabálytalanság az szabálytalanság, és ha a játékvezető a pályán ezt nem vette észre, a videóbírónak kötelessége beavatkozni.

Szintén vitát váltott ki a győztes gólt megelőző helyzet, amikor a Mohamed Salah elleni belépőt nem büntették büntetővel. Collina rámutatott, hogy a játékvezető és a videóbíró-szoba egyaránt úgy ítélte meg, hogy Szalah és Julián Álvarez között csupán normális játékhelyzetből adódó testi kontaktus történt. Úgy fogalmazott, hogy bár az ellenfél lábára történő rálépés alapesetben szabálytalan, ha a védő előbb a labdát éri el, majd ezt követi a természetes ütközés, az nem minősül szabálytalanságnak.
Címlapkép: Getty Images
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