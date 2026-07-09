A magyar kupagyőztes egyértelmű célja a továbbjutás, amelynek kiharcolása esetén a holland Twente várna a zöld-fehérekre a következő körben.
Bejelentették, végleges: kiderült, elképesztő sztárparádé lesz a vb-döntőn
A kanadai popsztár olyan világhírű előadókhoz csatlakozik, mint Madonna, Shakira és a BTS.
Justin Bieber, Shakira és Madonna is fellép a labdarúgó-világbajnokság döntőjének félidei show-jában a New York-New Jersey Stadionban július 19-én – jelentette be a FIFA és a Global Citizen.
A tizenegy perces produkcióban színpadra lép Burna Boy is, akinek Shakirával közös, "Dai Dai" című slágere továbbra is vezeti a nemzetközi slágerlistákat. A nagyszabású előadás művészeti vezetői feladatait a Coldplay frontembere, Chris Martin látja el.
A fellépés a Global Citizen jótékonysági kezdeményezését támogatja, amelynek célja 100 millió dollár összegyűjtése a rászoruló gyermekek minőségi oktatásának és sportolási lehetőségeinek biztosítására világszerte. A jótékony célra eddig már több mint 50 millió dollár gyűlt össze, amihez a világbajnoki mérkőzésekre eladott belépőjegyek árából darabonként egy-egy dollárral járulnak hozzá. A különleges gálaműsorban a Szezám utca és a Muppet Show ikonikus bábfigurái is feltűnnek majd a színpadon.
Nagyon fontos bejelentést tett az MLSZ: hamarosan indul a harc a Magyar Kupáért, idén ez a menetrend
Mivel a lebonyolítási rendszer nem változott, az élvonalbeli és a másodosztályú együttesek csak a szeptemberi, harmadik fordulóban csatlakoznak a mezőnyhöz.
A döntést éles kritikák fogadták, ráadásul több nagy sportszövetség egyelőre nem hajlandó visszaengedni az orosz versenyzőket.
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A tréner az előző szezon második felében még a Real Madrid vezetőedzőjeként dolgozott, de José Mourinho érkezésével nem volt maradása.
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