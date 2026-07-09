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Sport

Bejelentették, végleges: kiderült, elképesztő sztárparádé lesz a vb-döntőn

Pénzcentrum
2026. július 9. 12:19

A kanadai popsztár olyan világhírű előadókhoz csatlakozik, mint Madonna, Shakira és a BTS.

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Justin Bieber, Shakira és Madonna is fellép a labdarúgó-világbajnokság döntőjének félidei show-jában a New York-New Jersey Stadionban július 19-én – jelentette be a FIFA és a Global Citizen.

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A tizenegy perces produkcióban színpadra lép Burna Boy is, akinek Shakirával közös, "Dai Dai" című slágere továbbra is vezeti a nemzetközi slágerlistákat. A nagyszabású előadás művészeti vezetői feladatait a Coldplay frontembere, Chris Martin látja el.

A fellépés a Global Citizen jótékonysági kezdeményezését támogatja, amelynek célja 100 millió dollár összegyűjtése a rászoruló gyermekek minőségi oktatásának és sportolási lehetőségeinek biztosítására világszerte. A jótékony célra eddig már több mint 50 millió dollár gyűlt össze, amihez a világbajnoki mérkőzésekre eladott belépőjegyek árából darabonként egy-egy dollárral járulnak hozzá. A különleges gálaműsorban a Szezám utca és a Muppet Show ikonikus bábfigurái is feltűnnek majd a színpadon.

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# CSAPAT
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1.
Mexikó
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2.
Dél-Afrika
4
3.
Dél-Korea
3
4.
Csehország
1
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Lionel Messi
(Argentína)
8
2.
Erling Haaland
(Norvégia)
7
3.
Kylian Mbappé
(Franciaország)
7
4.
Harry Kane
(Anglia)
6
5.
Ousmane Dembélé
(Franciaország)
4
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.07.09.
Címlapkép: Getty Images
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