Bejelentették, végleges: kiderült, elképesztő sztárparádé lesz a vb-döntőn

A kanadai popsztár olyan világhírű előadókhoz csatlakozik, mint Madonna, Shakira és a BTS.

Justin Bieber, Shakira és Madonna is fellép a labdarúgó-világbajnokság döntőjének félidei show-jában a New York-New Jersey Stadionban július 19-én – jelentette be a FIFA és a Global Citizen.

A tizenegy perces produkcióban színpadra lép Burna Boy is, akinek Shakirával közös, "Dai Dai" című slágere továbbra is vezeti a nemzetközi slágerlistákat. A nagyszabású előadás művészeti vezetői feladatait a Coldplay frontembere, Chris Martin látja el.

A fellépés a Global Citizen jótékonysági kezdeményezését támogatja, amelynek célja 100 millió dollár összegyűjtése a rászoruló gyermekek minőségi oktatásának és sportolási lehetőségeinek biztosítására világszerte. A jótékony célra eddig már több mint 50 millió dollár gyűlt össze, amihez a világbajnoki mérkőzésekre eladott belépőjegyek árából darabonként egy-egy dollárral járulnak hozzá. A különleges gálaműsorban a Szezám utca és a Muppet Show ikonikus bábfigurái is feltűnnek majd a színpadon.