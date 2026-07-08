Csalást ordít Egyiptom, panaszt tettek a FIFA-nál a bíróra: nem könnyen emésztik meg a kiesést

A szövetség több döntést is nehezményez, és még a szövetségi kapitány is csalásról beszélt rögtön a lefújás után - jelentette a Nemzeti Sport.

Hivatalos panaszt nyújtott be az Egyiptomi Labdarúgó-szövetség a FIFA-hoz François Letexier francia játékvezető és stábja ellen, miután a válogatott vitatott bírói döntések mellett 3–2-es vereséget szenvedett Argentínától a világbajnokság nyolcaddöntőjében

Az észak-afrikai csapat 0-2-ről 3-2-re veszítette el a nyolcaddöntős meccsét az argentinokkal szemben, akik Lionel Messi vezetésével tudtak fordítani. Az egyiptomiak szerint a végeredményt téves ítéletek is befolyásolták. Elsősorban azt sérelmezik, hogy Mosztafa Ziko gólját érvénytelenítették, ráadásul úgy vélik, az argentinok harmadik találatát megelőző akciónál büntetőt kellett volna kapniuk.

A panaszt Háni Abu Rída, az egyiptomi szövetség elnöke nyújtotta be. A vezetőség a kifogásolt esetek kivizsgálását kéri a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségtől, egyúttal azt is indítványozta, hogy a torna hátralévő mérkőzésein már egyáltalán ne foglalkoztassák a francia játékvezetői négyest.

A nyolcaddöntős búcsú ellenére az egyiptomi válogatott története eddigi legjobb világbajnoki szereplését zárta, hiszen a korábbi tornákon – 1934-ben, 1990-ben és 2018-ban – egyszer sem sikerült túljutnia a csoportkörön. A továbbjutó Argentína a negyeddöntőben Svájccal mérkőzik majd meg.