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Óriási blama a FIFA-nak: még az 1994-esnél is alacsonyabb a vébé nézőszáma, mutatjuk, mennyivel
A FIFA azzal hárít, hogy a jegyek majdnem teljes egészében elkeltek, a számok azonban megmutatják, hogy a teljes teltházat az ígéretek ellenére nem sikerült hozni.
Bár az összesített nézőszám minden eddiginél magasabb, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó-világbajnokság átlagos nézőszáma biztosan elmarad az 1994-es, akkor az Egyesült Államokban megrendezett tornán felállított csúcstól. A statisztikák alapján még a hátralévő találkozók teltháza esetén sem dőlhet már meg a korábbi rekord.
A ma kezdődő negyeddöntők előtt a mostani világbajnokság mérkőzéseit átlagosan 65 204 szurkoló követte a helyszínen, míg az 1994-es tornán ez a szám 68 991 volt. A FIFA adatai szerint ugyanakkor a mérkőzések iránti érdeklődés a némileg alacsonyabb átlag ellenére is óriási, hiszen a világbajnokságra elérhető belépők 99,7 százaléka már gazdára talált.
A 48 csapatosra bővített mezőny miatt az összecsapások száma jelentősen megnőtt. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) tájékoztatása szerint az eddig lejátszott 96 mérkőzést összesen 6 259 584 néző követte a lelátókról. A korábbi összesített rekordot éppen az 1994-es amerikai világbajnokság tartotta valamivel több mint 3,5 millió látogatóval, ám azon a tornán még csak 24 válogatott szerepelt.
A legtöbb szurkolót a legendás mexikóvárosi Azték Stadion vonzotta, ahová összesen 404 120-an látogattak ki - ez az aréna éppen vasárnap éjjel, a Mexikó-Anglia meccsel és a házigazda kiesésével búcsúzott a vébétől.
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