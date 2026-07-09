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A stadionban lévő brazil szurkolók szurkolnak a csapatuknak
Sport

Óriási blama a FIFA-nak: még az 1994-esnél is alacsonyabb a vébé nézőszáma, mutatjuk, mennyivel

MTI
2026. július 9. 18:44

A FIFA azzal hárít, hogy a jegyek majdnem teljes egészében elkeltek, a számok azonban megmutatják, hogy a teljes teltházat az ígéretek ellenére nem sikerült hozni.

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Bár az összesített nézőszám minden eddiginél magasabb, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó-világbajnokság átlagos nézőszáma biztosan elmarad az 1994-es, akkor az Egyesült Államokban megrendezett tornán felállított csúcstól. A statisztikák alapján még a hátralévő találkozók teltháza esetén sem dőlhet már meg a korábbi rekord.

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A ma kezdődő negyeddöntők előtt a mostani világbajnokság mérkőzéseit átlagosan 65 204 szurkoló követte a helyszínen, míg az 1994-es tornán ez a szám 68 991 volt. A FIFA adatai szerint ugyanakkor a mérkőzések iránti érdeklődés a némileg alacsonyabb átlag ellenére is óriási, hiszen a világbajnokságra elérhető belépők 99,7 százaléka már gazdára talált.

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
9
2.
Dél-Afrika
4
3.
Dél-Korea
3
4.
Csehország
1
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Lionel Messi
(Argentína)
8
2.
Erling Haaland
(Norvégia)
7
3.
Kylian Mbappé
(Franciaország)
7
4.
Harry Kane
(Anglia)
6
5.
Ousmane Dembélé
(Franciaország)
4
Teljes lista
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A 48 csapatosra bővített mezőny miatt az összecsapások száma jelentősen megnőtt. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) tájékoztatása szerint az eddig lejátszott 96 mérkőzést összesen 6 259 584 néző követte a lelátókról. A korábbi összesített rekordot éppen az 1994-es amerikai világbajnokság tartotta valamivel több mint 3,5 millió látogatóval, ám azon a tornán még csak 24 válogatott szerepelt.

A legtöbb szurkolót a legendás mexikóvárosi Azték Stadion vonzotta, ahová összesen 404 120-an látogattak ki - ez az aréna éppen vasárnap éjjel, a Mexikó-Anglia meccsel és a házigazda kiesésével búcsúzott a vébétől. 
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
57 perce
Akkor se nézném ha nekem fizetnének érte, broáf. Egyetlen fillér közpénzt se lenne szabad erre pocsékolni, persze akkor miből luxizna egy csomó ingyenélő.
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